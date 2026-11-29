12·3 비상계엄 2년을 앞두고 국민의힘이 29일 사분오열하고 있다.



윤석열 전 대통령을 배출한 정당이라는 '원죄'를 받아들여 지난해에는 원내대표가 대표로 "계엄 발생을 막지 못한 무거운 책임감을 통감한다"면서 사과했으나 올해는 상황이 더 복잡하게 흘러가고 있어서다.

국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)와 정점식 원내대표가 27일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 2026 우리쌀 우리술 K-라이스 페스타 개막식에서 내빈소개를 듣고 있다. 연합뉴스

특히 더불어민주당이 조작기소 특검법을 일방적으로 처리한 데 이어 조희대 대법원장에 대한 탄핵을 추진하면서 당이 전국을 돌면서 장외집회까지 나선 것이 통일적 대응을 어렵게 하고 있다.



당장 지난해 비상계엄 사태 1년 때 "계엄은 의회 폭거 맞서기 위한 것"이라고 말해 당 내외에서 비판받았던 장동혁 대표는 내달 3일에 서울 도심에서 '조작기소 특검법' 규탄 장외집회 개최를 추진하고 있다.



대여 투쟁 차원에서 진행되는 집회기는 하지만 12월 3일이란 날짜의 상징성과 겹치면서 당 일각에서는 집회 개최에 대한 우려도 감지된다.



이재명 대통령이 12월 3일을 '국민 주권의 날'로 지정한 데 대해 사실상 '맞불' 성격의 집회를 열어 자칫 비상계엄 사태를 옹호하는 것처럼 비칠 수 있다는 점에서다.



장 대표는 계엄에 대해서도 수차 책임을 통감한다고 밝혔던 만큼 더 이상의 사과는 불필요하다는 입장이다.



나아가 지도부에 사과를 요구하는 것은 의도적으로 지도부를 흔들기 위한 행위일 뿐 아니라 더불어민주당의 '내란' 프레임에 동조하는 것이란 강경한 태도를 보이고 있다.



반면 친한(한동훈)계와 개혁 성향 비당권파 의원들은 다가오는 총선에 대비해 계엄 책임론에 종지부를 찍기 위해서는 당이 한목소리로 사과를 표명해야 한다는 입장이다.



김용태 의원은 지난 27일 KBS 라디오에서 "국민들이 원할 때까지 사과와 관련된 입장을 내는 것이 중요하다"며 "대법원에서도 내란에 대한 판단이 있었다. 당연히 저희가 배출한 대통령이 행한 일에 대해 당 대표 등의 메시지가 있어야 한다"고 말했다.



5선 윤상현 의원도 지난 23일 SBS 라디오에서 "비상계엄이 내란이라는 대법원의 첫 판단이 내려진 만큼 내란임을 인정하고 입장 정리를 해야 한다"며 "당연히 사과해야 한다"고 강조했다.



오세훈 서울시장도 공개적인 자리에서 재차 계엄 사과의 필요성을 강조하고 있다.



오 시장은 지난 23일 국회 토론회에 참석한 뒤 기자들을 만나 "계엄은 누가 뭐래도 우리 당이 계속해서 잘못을 인정하고 재발 방지 의지를 담아 사과를 드려야 할 사안"이라며 "사과는 필요한 만큼 계속해야 한다는 생각에 변함이 없다"고 말했다.



이런 상황에서 정점식 원내대표는 나름의 묘안을 고심하는 모습이다.



소속 의원들의 전체 의견을 두루 감안, 비상계엄 사태 2년에 어떤 식으로든 입장 표명은 하고 지나가야 한다는 판단하에 적절한 형태와 방식, 내용을 검토하고 있는 것이다.



다만 작년 12월 3일 송언석 당시 원내대표가 원내대표단과 함께했던 공식적인 사과 기자회견까지는 검토하지 않는 분위기다.



대신 비상계엄 사태로 조기에 정권을 반납함으로써 '사법 체계 형해화'와 '민생경제 악화'를 초래한 이재명 정부의 '폭주'를 막지 못했다는 자성과 함께 앞으로의 변화를 약속하는 미래 지향적 시각을 담은 메시지를 밝힐 것이라는 관측에 무게가 실린다.



국민의힘은 다음 달 2일 열리는 의원총회에서도 관련 논의를 진행할 것으로 보인다.

<연합>

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