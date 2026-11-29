한국에서 골프를 한 번 치는 비용은 일본의 3.9배에 달한다.

그린피에 카트비와 캐디피를 더한 국내 골프장의 주중 평균 이용료는 22만8900원으로 일본의 3.9배에 달한다. 기사 특정내용과 무관. pexels

골프 인구는 한국이 더 많은데도 비용 부담 때문에 골프장을 찾는 횟수는 줄었다. 20·30대부터 필드를 떠나고 있다.

29일 한국레저산업연구소 ‘한국과 일본의 골프장산업 비교’ 자료에 따르면 지난해 한국 골프 인구는 499만명으로 일본(360만명)보다 139만명 많았다.

한국 수치는 대한골프협회(KGA)가 추산한 골프장 이용 인구여서 일본과 집계 방식이 다를 수 있다. 골프 인구가 많다고 골프장에 자주 가는 것도 아니다. 한국 골퍼는 한 해 평균 9.4회 골프장을 찾았다. 일본(16.9회)보다 7.5회 적다.

차이는 비용에서 난다. 올해 5월 기준 한국 대중형 골프장의 주중 평균 그린피는 16만7600원으로 일본(5957엔·약 5만5800원)의 3배였다. 최근 10년 인상률은 한국 40.1%, 일본 4.5%다. 한국 주중 그린피는 2023년 17만2100원을 정점으로 2.6% 내렸지만, 그동안 오른 폭에 비하면 내린 폭이 작다.

카트비와 캐디피를 더한 1인당 주중 이용료는 한국 22만8900원, 일본 5만9300원이다. 일본은 골프장의 90% 이상이 캐디 없이 운영된다. 캐디를 써도 1인당 3000~4000엔 수준이고, 수도권 밖에는 카트비를 따로 받지 않는 곳이 많다. 한국은 캐디 동반이 기본이고 카트비와 캐디피를 팀 단위로 받는다.

젊은 층이 먼저 빠져나가고 있다.

국가데이터처 사회조사에 따르면 지난 1년간 레저시설을 이용한 20대 중 골프장(실내골프장 포함)을 찾은 비율은 2023년 6.4%에서 2025년 4.5%로 낮아졌다. 30대도 같은 기간 9.7%에서 7.0%로 줄었다. 40대의 골프장 이용 비율도 2023년 16.9%에서 2025년 14.1%로 낮아졌다. 50대는 두 해 모두 19.8%였다.

골프를 새로 시작하려는 사람도 줄었다.

대한골프협회가 20~60대 1만명을 조사한 ‘2025 한국골프지표’를 보면 골프 활동 참가자는 2023년 약 624만명에서 지난해 약 581만명으로 43만6000명가량(7.0%) 감소했다. 앞으로 골프를 칠 생각이 있는 비경험자도 약 1001만명에서 802만명으로 198만9000명가량 줄었다.

골프장 이용객도 계속 줄고 있다.

한국골프장경영협회에 따르면 지난해 전국 524개 골프장 내장객은 4641만명이었다. 2022년 정점(5058만명) 이후 3년 연속 감소다.

시장 규모는 두 나라가 비슷하다. 그린피·카트비·식음료비·캐디피를 합친 한국 골프장 시장은 지난해 8조6226억원으로 일본(8조7853억원)보다 1.9% 작았다. 한국은 코로나19 특수로 2022년 9조4968억원까지 커지며 2022~2024년 3년 연속 일본을 앞섰지만, 지난해 다시 뒤처졌다.

캐디피를 빼면 한국 시장은 6조8981억원으로 일본보다 21.5% 작다. 한국 캐디는 대부분 개인사업자여서 캐디피가 골프장 매출로 잡히지 않는다. 일본은 캐디가 골프장 직원이면 캐디피가 매출에 들어간다.

비용 부담에 해외로 나가는 골퍼는 늘고 있다.

골프 예약 플랫폼 엑스골프를 운영하는 쇼골프에 따르면 올해 1~10월 일본 라쿠텐 연계 골프장 예약은 지난해 같은 기간보다 32.5%, 가고시마 사쓰마 골프·온천리조트 예약은 65.4% 늘었다. 쇼골프가 판매한 상품 기준이어서 일본 골프 예약 시장 전체의 흐름으로 보기는 어렵다.

지금의 고비용 구조가 이어지면 해외 원정 골프가 늘어 외화가 빠져나가고, 국내 골프장 산업의 발전도 저해될 것이라는 지적이 나온다.

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