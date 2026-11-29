삼성전자 주가가 지금보다 두 배로 올라도 지난 6월 고점에 산 투자자는 본전을 찾지 못한다. 6월 고점을 회복하려면 주가가 지금보다 118.6% 올라야 한다.

삼성전자 주가가 6월 장중 최고가에서 절반 넘게 하락했다. 기사 특정내용과 무관. unsplash

29일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 26일 17만1300원에 장을 마쳤다. 사상 최고가인 6월 19일 장중 37만4500원보다 54.3% 낮다. 종가 최고가(6월 18일 36만2500원)와 비교해도 52.7% 빠졌다.

존 리 존리의투자학교 대표는 지난 24일 공개된 TV조선 경제 유튜브 채널 ‘돈에안기자’ 인터뷰에서 삼성전자 주가가 반값이 된 상황을 예로 들었다.

기업이 길게 보고 성장할 수 있다고 판단되면 주가 하락을 매수 기회로 볼 수 있다는 얘기였다. 투자할 기업을 고르는 기준으로는 최근 5년간의 이익 흐름을 꼽았다. 그 기준으로 삼성전자의 5년 실적을 따져봤다.

◆장중 고점 대비 54.3%↓…본전까지 118.6%

25일 삼성전자는 미국 반도체주 폭락 여파로 9.87% 떨어진 17만700원에 마감했다. 종가 기준으로 3월 31일 이후 가장 낮다. 26일에는 0.35% 반등했다.

6월 장중 고점에 1000만원어치를 샀다면 지금 평가액은 약 457만원이다. 배당금과 거래 비용을 빼면 평가손실이 543만원이다. 원금을 되찾으려면 주가가 118.6% 올라야 한다. 100% 올라도 34만2600원이라 당시 매수가에 3만원 넘게 모자란다.

급락한 25일, 외국인은 삼성전자를 1조원 넘게 팔았다. 그 물량은 개인이 받았다. 이날 개인투자자의 삼성전자 순매수액은 1조1414억원이다.

◆5년 실적…51조원 벌다가 6조원대로

삼성전자의 연결 기준 연간 영업이익은 2021년 51조6000억원, 2022년 43조4000억원이었다. 2023년에는 6조6000억원으로 주저앉았다. 2021년보다 87.3% 적은 금액으로, 반도체 불황 탓이 컸다.

이후 2024년 32조7000억원, 2025년 43조6000억원으로 회복했다. 2025년 매출은 333조6000억원으로 2021년(279조6000억원)보다 약 19% 늘었지만, 영업이익은 오히려 15.6% 적었다. 매출이 늘어도 이익은 줄어들 수 있다.

올해는 사정이 크게 달라졌다. 3분기에만 매출 195조3000억원, 영업이익 107조4000억원을 냈다. 지난해 1년 동안 번 영업이익의 약 2.5배를 석 달 만에 벌었다.

이 가운데 106조5000억원이 반도체(DS) 부문 몫이고, 완제품(DX) 부문은 8000억원 적자였다. 반도체 업황이 꺾이면 회사 전체 이익도 함께 흔들린다.

◆107조원 벌고도 목표주가 내려간 이유

주가에는 지금 버는 돈뿐 아니라 앞으로 벌 돈이 반영된다. 골드만삭스는 22일(현지시간) 삼성전자 목표주가를 50만원에서 35만원으로 30% 내렸다. 투자의견 ‘매수’는 유지했다.

중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 증산 등으로 D램 공급 부족률이 2027년 5.1%에서 2028년 1.2%로 떨어질 것으로 봤고, 2028년 영업이익 전망치도 기존보다 26% 낮췄다. 모건스탠리도 9일 목표주가를 38만1000원에서 30만9000원으로 내렸다.

공급 부족이 풀리면 메모리 가격 오름세가 멈추거나 하락으로 돌아설 수 있다. 올해처럼 사상 최대 수준의 이익이 몇 년씩 이어질지는 장담하기 어렵다. 골드만삭스의 새 목표주가 35만원은 26일 종가의 약 두 배다. 이 가격에 도달해도 6월 장중 고점보다 6.5% 낮다.

◆월급 300만원 중 30만원씩…적립식도 위험은 남는다

존 리 대표는 월급의 10%를 꾸준히 투자하는 방법도 권했다. 월급이 300만원이면 매달 30만원이다. 5년이면 납입 원금이 1800만원, 10년이면 3600만원이 된다.

적립식 투자는 사는 시점을 여러 번으로 나눈다. 주가가 떨어진 달에는 같은 돈으로 더 많은 주식을 사서 평균 매입단가가 내려간다. 그렇다고 수익이 보장되지는 않는다. 한 종목만 계속 사 모으면 그 회사 실적이 나빠질 때 손실을 고스란히 떠안게 된다.

6월 19일 장중 최고가(37만4500원)에 1000만원을 투자했다면 11월 26일 종가 기준 평가액은 약 457만원이다. 원금을 회복하려면 118.6% 올라야 한다. 그래프는 하락세를 나타낸 예시로 실제 주가 흐름과 다르다. 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지

빚을 내 샀다면 주가 회복을 기다리기도 어렵다. 담보가치가 일정 수준 아래로 떨어지면 투자자 의사와 상관없이 반대매매가 나갈 수 있다. 한국은행 금융통화위원회는 지난 26일 기준금리를 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%포인트 올렸다. 대출 이자 부담도 그만큼 커졌다.

장기투자는 단기 등락에 흔들려 사고파는 일을 줄여주지만, 손실까지 막아주지는 못한다. 따져봐야 할 것은 앞으로 벌어들일 이익으로 지금 주가를 정당화할 수 있느냐다.

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