아침을 거르고 정오가 지나서 첫 끼를 먹는 사람은 오전 7~8시에 첫 끼를 먹는 사람보다 전체 사망 위험이 29% 높았다는 분석이 나왔다.

정오 이후 첫 끼를 먹은 사람은 오전 7~8시에 먹은 사람보다 전체 사망 위험이 29% 높았다. 연구진은 식사 시간이 생체리듬과 건강 상태를 보여주는 지표일 가능성에 주목했다. 기사 특정내용과 무관. pexels

저녁을 오후 7시 전에 끝내는 사람도 위험이 13% 높았다. 공복을 오래 둘수록 몸에 좋다는 생각과는 다른 결과다.

◆첫 끼 늦을수록 위험 단계적으로 올라

화중과기대 공중보건대학 연구진은 이런 내용의 논문을 지난 7월 31일 국제학술지 ‘유럽 임상영양학 저널(European Journal of Clinical Nutrition)’에 실었다. 연구진은 1999~2018년 미국 국민건강영양조사(NHANES)에 참여한 40세 이상 성인 3만1044명의 식사 기록을 2019년 말까지의 사망 기록과 연결해 분석했다. 추적 기간 중앙값은 8.6년이다. 이 기간에 7129명이 숨졌다.

연구진은 오전 4시 이후 처음 열량을 섭취한 시각을 ‘첫 식사’로 정했다. 밥이나 빵뿐 아니라 설탕이나 우유를 넣은 커피도 첫 식사로 쳤다. 물이나 블랙커피처럼 열량이 없는 음료는 뺐다.

오전 7~8시 집단과 비교하면 전체 사망 위험은 첫 끼를 오전 8~10시에 먹은 집단이 10%, 오전 10시~정오 집단이 19%, 정오 이후 집단이 29% 높았다.

50세 기준 기대여명은 정오 이후 집단이 오전 7~8시 집단보다 평균 2.46년 짧은 것으로 추정됐다. 관찰된 위험 차이로 계산한 값이다.

◆저녁은 너무 일러도, 자정 넘겨도 위험

마지막 식사는 너무 이를 때와 너무 늦을 때 모두 위험이 높았다. 오후 7~8시에 마지막으로 먹은 집단보다 오후 7시 전에 식사를 끝낸 집단은 사망 위험이 13%, 자정을 넘겨 먹은 집단은 27% 높았다.

자정 이후 마지막 끼니를 먹은 집단의 50세 기준 기대여명은 오후 7~8시 집단보다 평균 2.35년 짧은 것으로 추정됐다. 위험이 가장 낮은 시각은 오후 8시 무렵이었다.

◆얼마나 오래 먹느냐보다 언제 먹기 시작하느냐

논문 교신저자인 산즈레이(Zhilei Shan) 화중과기대 교수는 과학 전문매체 사이언스얼럿에 이른 저녁에는 생활 일정이나 질환, 적은 열량 섭취가 반영됐을 수 있다고 설명했다. 그는 “오후 7~8시가 누구에게나 최적의 저녁 시간이라는 뜻은 아니다”라고 말했다.

연구진은 간헐적 단식에서 중요하게 보는 ‘하루 중 먹는 시간의 길이’도 분석했다. 첫 식사 시각을 함께 고려하자 먹는 시간의 길이와 사망 위험 사이에 일관된 관계가 나타나지 않았다. 같은 길이라도 언제 먹기 시작했느냐에 따라 연관성이 달라졌다.

기존 연구는 길이에 주목했다. 지난해 9월 국제학술지 ‘에이징 셀(Aging Cell)’에 실린 연구는 2003~2018년 NHANES 자료를 분석해 하루 식사 시간이 11~12시간일 때 사망 위험이 가장 낮다고 보고했다. 이번 연구는 길이보다 시작 시각에 무게를 뒀다.

◆국내 아침 결식률 35.3%…20대는 62.1%

질병관리청 국민건강영양조사에 따르면 2024년 1세 이상 국민의 아침식사 결식률은 35.3%로, 2015년(26.2%)보다 9.1%포인트 올랐다. 19~29세는 62.1%로 연령대 중 가장 높았다.

장기 추세를 볼 때는 집계 기준이 바뀐 점을 감안해야 한다. 2021년까지는 조사 하루 전, 2022년부터는 조사 이틀 전 아침을 걸렀는지를 기준으로 했다.

40세 이상 성인 3만1044명을 추적 기간 중앙값 8.6년 동안 분석한 결과, 정오 이후 첫 끼를 먹은 사람의 50세 기준 기대여명은 오전 7~8시에 먹은 사람보다 평균 2.46년 짧은 것으로 추정됐다. AI 생성 이미지

연구진은 나이, 흡연, 신체활동, 소득, 기존 질환 등을 보정했다. 아침형·저녁형 같은 생체리듬 유형, 수면 패턴, 교대근무의 영향은 남아 있을 수 있다. 건강이 나빠져 아침을 거르거나 늦게 먹게 됐을 가능성도 배제하기 어렵다.

참가자 중에는 건강관리를 위해 일부러 공복을 둔 사람과 질병이나 생활 여건 때문에 끼니를 거른 사람이 섞여 있다. 이 결과를 간헐적 단식을 하는 사람에게 그대로 적용하기 어려운 이유다.

연구진은 늦은 식사가 생체시계를 흐트러뜨리고 혈당·지질 대사에 영향을 줄 수 있다고 봤다. 산 교수는 “이번 결과만으로 식사 시간을 크게 바꿀 필요는 없다”고 말했다.

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