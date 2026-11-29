가수 겸 배우 윤은혜가 청순하면서도 우아한 매력을 뽐내며 근황을 공개했다.

26일 윤은혜는 소셜미디어(SNS)를 통해 신곡 '빛이 번지는 밤'의 라이브 클립 촬영 당시 모습이 담긴 사진을 공개했다.

사진 속 윤은혜는 화사한 레이스 의상을 착용한 채 청순한 분위기를 연출했다. 또렷한 이목구비와 변함없는 동안 미모로 눈길을 끌었고, 늘씬한 자태를 드러내며 꾸준한 자기관리의 결실도 보여줬다.

윤은혜는 40대에 접어든 이후에도 꾸준한 식단 관리와 건강한 생활습관을 통해 몸매를 유지하고 있다. 그는 과거 자신의 유튜브 채널을 통해 충분한 수면과 수분 섭취, 올리브유 섭취 등을 자신만의 다이어트 비법으로 소개했다.

특히 샐러드와 그릭요거트, 두부, 오트밀 등을 활용한 식단을 공개하며 무작정 굶기보다는 균형 잡힌 영양 섭취에 힘쓰는 모습을 보였다. 최근에는 좋아하는 음식도 조금씩 덜어 먹는 방식으로 식사량을 조절한다고 밝힌 바 있다.

건강한 체중 관리를 위해서는 균형 잡힌 영양 섭취에 힘써야 한다. 단백질은 체중 감량 과정에서 근육량을 유지하는 데 도움이 되며, 채소와 통곡물에 풍부한 식이섬유는 포만감을 높여 과식을 방지하는 데 효과적이다. 탄수화물과 지방 역시 신체 활동과 생리 기능 유지에 필요한 영양소인 만큼 특정 영양소를 지나치게 제한하기보다는 골고루 섭취하는 편이 좋다.

적절한 식사량을 유지하는 것도 건강 관리에 중요하다. 음식을 조금씩 덜어 먹는 습관은 과식을 방지하고 불필요한 열량 섭취를 줄이는 데 도움이 된다. 무리하게 식사량을 줄이기보다는 필요한 영양소를 골고루 섭취하면서 자신에게 적합한 식사량을 유지하는 것이 장기적인 체중 관리에 효과적이다.

<뉴시스>

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