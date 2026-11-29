그룹 트와이스 멤버 미나가 수영복 차림으로 늘씬한 몸매를 드러내며 근황을 전했다.

26일 미나는 자신의 사회관계망서비스(SNS)채널에 별도의 글 없이 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 미나는 끈으로 된 수영복을 입은 채 팔을 들어 올리며 카메라를 향해 등을 보이고 있다. 군살 없이 매끈한 뒤태와 길게 뻗은 다리가 눈길을 끌었다. 자연스러운 포즈에서도 가녀린 체형과 청순한 분위기가 돋보였다.

또 다른 사진에서는 갈색 슬리브리스 티셔츠를 입고 카메라를 바라보고 있다. 몸에 밀착되는 상의 사이로 가녀린 팔과 마른 몸매가 드러나며 또 다른 매력을 보여줬다.

미나는 과거에도 자신만의 식단 관리법을 공개한 바 있다. 트와이스 공식 유튜브 채널에서 다이어트 비법을 묻는 질문에 "맛있는 걸 적게 먹는다"고 밝혔다. 이어 "맛 없는 걸 먹으면 또 맛있는 걸 먹게 되고 그럼 2배로 칼로리를 섭취하게 되니까"라며 "양보다 만족감이 중요하다"고 설명했다.

운동을 통한 체형 관리도 이어왔다. 미나는 과거 트와이스 공식 유튜브 채널에서 러닝머신을 이용해 유산소 운동을 하는 모습을 공개하기도 했다.

유산소 운동은 걷기나 달리기처럼 큰 근육을 지속적으로 움직여 에너지 소비량을 높이는 데 도움이 된다. 꾸준히 실시하면 체지방을 줄이고 심폐지구력을 높이는 데 도움을 줄 수 있어 체중 관리에도 효과적이다. 특히 식단 조절과 함께 병행하면 칼로리 소모를 늘려 체중 감량을 돕는 방법으로 활용할 수 있다.

<뉴시스>

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