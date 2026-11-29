배우 문근영(39)이 한층 슬림해진 모습으로 근황을 전하며 건강한 체중 관리 방법에도 관심이 쏠리고 있다.

문근영은 26일 소셜미디어에 "두근두근 떨렸던 청룡 비하인드"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 문근영은 블랙 정장 셋업을 입고 의자에 앉아있는 모습이다.

어깨에 각이 잡힌 재킷이 눈길을 끈 가운데, 카메라를 등지고 찍은 사진에서는 슬림해진 뒷모습과 잘록한 허리라인이 돋보였다. 특히 정장 차림 사이로 한층 가벼워진 듯한 전체적인 실루엣이 눈에 띄었다.

문근영은 과거 급성구획증후군으로 여러 차례 수술을 받으며 치료에 전념한 바 있다. 2017년 해당 질환을 진단받은 뒤 네 차례 수술을 받았으며, 이후 꾸준한 치료와 관리를 이어왔다.

2024년에는 한층 체중이 늘어난 모습으로 공식석상에 등장하면서 건강에 대한 우려가 나오기도 했다. 그러나 문근영은 당시 자신의 건강 상태에 대해 "완전히 치료가 됐고 지금은 아주아주 건강한 상태"라고 밝히며 건강 이상설을 일축했다.

이후 문근영은 체중이 늘어난 데 대해 일상에서 음식을 즐기며 지낸 것이 영향을 줬다고 설명했다. 무리하게 체중을 줄이기보다는 시간을 두고 건강하게 관리하겠다는 뜻도 밝혔다. 구체적으로 얼마나 감량했는지는 밝히지 않았지만, 이번 공식 석상에서는 한층 슬림해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

실제로 그는 과거 '코스모폴리탄 코리아'의 인터뷰에서 아침 시간에 산책을 하고, 영양을 고려한 식사를 규칙적으로 챙기면서 스케이트와 스노보드, 스키 등 다양한 운동도 병행하며 건강하게 체중을 관리했다고 전했다.

<뉴시스>

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