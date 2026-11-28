악성(樂聖) 베토벤이 세상을 떠난 지 200년이 되는 2027년. 우리나라를 대표하는 서울시립교향악단과 KBS교향악단, 국립심포니오케스트라가 저마다의 방식으로 베토벤을 기린다. 베토벤 음악을 관통하는 ‘자유’를 화두로 내세운 서울시향부터 세계적 연주자들과 함께 베토벤 걸작을 집중 조명하는 KBS교향악단, 베토벤에게서 영감을 얻은 후대의 음악으로 헌사를 바치는 국립심포니까지 악단별 개성이 묻어난다.

◆세 악단이 기리는 저마다의 베토벤

얍 판 츠베덴 서울시립교향악단 음악감독. 세계일보 자료사진

얍 판 츠베덴 음악감독이 이끄는 서울시향은 베토벤의 교향곡 3번 ‘영웅’과 5번 ‘운명’, 7번, 9번 ‘합창’을 시즌 곳곳에서 연주한다. 아우구스틴 하델리히가 바이올린 협주곡을 협연(5월27∼28일)하고 자유와 구원을 노래한 베토벤의 유일한 오페라 ‘피델리오’(9월29일·10월1∼2일)도 무대에 올린다. 다섯 차례 실내악 공연은 모두 베토벤 작품으로 채웠다.

KBS교향악단은 네 차례에 걸쳐 베토벤을 집중 조명하는 ‘마스터즈 시리즈’를 펼친다. 3월19일에는 정명훈 음악감독이 지휘와 피아노 연주를 겸하며 누나인 바이올리니스트 정경화, 첼리스트 지안 왕과 삼중 협주곡을 들려준다. 바이올리니스트 리사 바티아시빌리(7월10일)와 베토벤 해석의 권위자인 피아니스트 루돌프 부흐빈더(8월26일)도 함께한다. 10월8일에는 피아니스트이자 작곡가인 파질 사이의 베토벤 피아노 협주곡 3번과 KBS교향악단이 공동 위촉한 신작 ‘베토벤에 대한 헌정’을 만날 수 있다.

로베르토 아바도 국립심포니오케스트라 음악감독. 세계일보 자료사진

로베르토 아바도 음악감독이 이끄는 국립심포니의 베토벤 헌정 공연(12월3일)에선 베토벤 탄생 250주년을 기념해 작곡한 진은숙의 ‘수비토 콘 포르차’, 문지영이 협연하는 프란츠 슈미트의 ‘베토벤 주제에 의한 콘체르탄테 변주곡’, ‘베토벤의 10번 교향곡’이라 불렸던 브람스 교향곡 1번을 연주한다. 베토벤이 후대에 남긴 위대한 유산을 조명하는 무대다.

이상권 음악평론가는 “베토벤 서거 200주년을 맞아 서울시향은 교향곡·오페라·실내악을 아우르고, KBS교향악단은 파질 사이의 헌정작을 더하며, 국립심포니는 후대에 남긴 영향까지 살핀다”며 “같은 작곡가를 기념하는 방식에서 각 악단의 개성이 드러난다. 신동훈의 피아노 협주곡과 한국 작곡가들의 위촉 신작 등 동시대 음악을 함께 선보이는 기획이 설득력 있는 연주로 이어져 관객의 관심을 넓히길 기대한다”고 말했다.

◆프라하에 울리는 ‘나의 조국’…정명훈의 ‘맥베스’

서울시향은 1946년 ‘프라하의 봄’ 국제음악축제 출범 이후 비유럽권 악단 최초로 개막 무대(5월12∼13일)에 서서 스메타나의 ‘나의 조국’ 전곡을 연주한다. 조성진은 11년 만에 서울시향 정기공연 무대로 돌아와 신동훈 피아노 협주곡을 아시아 초연(6월24∼25일)한다. 말러 교향곡 전곡 녹음 프로젝트는 5번과 3번으로 이어간다.

정명훈 KBS교향악단 음악감독. 세계일보 자료사진

KBS교향악단은 정명훈 지휘로 정경화와 함께 새해 첫 정기연주회(1월15일)를 열고 3월26∼27일 베르디의 ‘맥베스’를 콘서트 오페라로 선보인다. 르노 카퓌송과 율리아 하겐이 협연하는 브람스 이중 협주곡(10월29일)도 주목할 만하다.

국립심포니는 ‘인스퍼레이션(영감)’을 화두로 문학과 음악의 만남을 조명한다. 셰익스피어와 괴테에게서 영감을 얻은 한국 작곡가 그레이스 앤 리와 김신의 위촉 신작을 세계 초연한다. 리스트의 계보를 잇는 피아니스트 배리 더글라스(2월19일)와 첼리스트 장기엔 케라스(6월26일), 바이올리니스트 길 샤함(11월9일) 등 세계적 연주자들도 국립심포니와 호흡을 맞춘다.

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