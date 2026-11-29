코미디언 김병만이 이수근에게 서운했던 마음을 솔직하게 털어놓으며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

28일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 일일 형님으로 미주가 출연했으며, 게스트로는 서경석, 정준하, 김병만, 솔라가 함께했다.

JTBC '아는형님' 갈무리

이날 김병만은 '아는 형님'에 처음 출연했다. 이를 들은 멤버들이 믿기지 않는다는 반응을 보였고, 강호동은 "수근이가 영혼의 단짝인데 안 불러준 거야?"라고 물었다.

이에 김병만은 "수근이랑은 정말 친한 친구야"라고 답한 뒤 "영혼만"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 이어 "육체적으로는 안 친한 것 같아"라고 말해 현장을 폭소케 했다.

이수근은 "쟤가 스튜디오 물을 안 좋아해"라고 설명한 뒤 김병만에게 "너 사람 만나는 거 가리잖아"라고 말했다. 그러자 김병만은 "네가 물어봤어 나한테?"라고 받아쳤고, 이수근은 "오늘 물어보잖아"라고 응수해 웃음을 자아냈다.

김병만은 이수근에게 서운했던 속내도 털어놨다. 그는 "나는 지금 코로나 이후로 정글 프로그램을 2개 했는데 다 끊겼어"라며 "그 뒤로 계속 놀고 있으면 한 번쯤 수근이가 불러볼 만한데 그 얘기가 없더라고"라고 섭섭함을 드러냈다.

이에 김신영이 "지금은 스튜디오물 좋아해?"라고 묻자, 김병만은 "굉장히 좋아하지"라고 즉답했다. 이어 "없어서 못 나오지"라고 덧붙여 출연 의지를 드러내 현장을 웃음바다로 만들었다.

<뉴스1>

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