소녀시대 멤버 겸 솔로 가수 태연이 피오와 김동현의 장난스러운 신경전에 발끈하며 현장을 웃음바다로 만들었다.

28일 방송된 tvN 예능 프로그램 '놀라운 토요일'은 '지금은 빙하시대' 특집으로 꾸며졌다. 이날 게스트로는 tvN 예능 프로그램 '무쇠소녀단3'에 출연 중인 배우 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 출연했다.

tvN '놀라운 토요일' 갈무리

멤버들은 에피타이저 메뉴인 홍기윤 셰프의 한우전복떡갈비를 걸고 '여섯이 한 마음' 게임을 진행했다. 제시된 음성을 듣고 해당 프로그램이 무엇인지 맞히는 방식이었다.

첫 번째 음성이 나오자, 파랑 팀 설인아는 정답을 알 듯한 표정으로 같은 팀 피오에게 "여섯 글자라고요?"라고 물었다. 붐이 "회의하면 안 돼요"라고 제지하자 피오는 설인아를 바라보며 무언가 알려주려는 듯한 모습을 보였다.

이를 본 노랑 팀 신동엽은 "피오 지금 복화술 하려고 해"라고 지적했다. 피오가 "뭘요"라며 반박하자 같은 팀 김동현도 "누가 우리 피오한테 뭐라고 해요?"라며 편을 들었다. 피오는 "뭐 게임을 얼마나 공정하게 하려고"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

이를 지켜보던 태연은 "이것들이 싸가지 없게"라고 말하며 자리에서 벌떡 일어나 웃음을 자아냈다. 붐은 "탱구 선배 나오면 바로 화장실로 가는 거야"라고 거들어 현장을 웃음바다로 만들었다.

<뉴스1>

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