코스피가 고점 대비 하락세를 이어가자 주식 투자자들이 서울 도심에 모여 공매도 금지 등 증시 정상화 대책 마련을 촉구했다.

한국투자자연합회(이하 한투연)는 이날 오후 6시30분 서울역 광장에서 긴급 촛불집회를 열고 증시 안정화 대책 마련을 요구했다. 이 자리에는 경찰 비공식 추산 20명이 모였다.

지난 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 0.37%(17.59포인트) 오른 4728.80으로 , 코스닥은 전장보다 8.81포인트(1.34%) 상승한 664.52로 시작했으나 코스피는 장중 하락 전환했다. 연합

정의정 한투연 대표는 “우리나라 개인투자자는 1500만명에 육박하지만 현재 수익권인 투자자는 10% 내외에 불과할 것으로 본다”며 “최소 1000만명 이상의 국민이 주식으로 고통받고 있다”고 주장했다. 이어 “올해 들어 반대매매로 강제 청산된 금액이 5조4000억원에 달하는 등 증시 급락에 따른 개인투자자들의 피해가 심각하다”며 “정부가 공매도를 한시적으로 금지해야 한다”고 토로했다.

공매도는 주가가 내려갈 것으로 예상되는 주식을 빌려서 팔고 실제로 주가가 내려가면 싼 가격에 다시 사들여 빌린 주식을 갚는 방식으로 차익을 얻는 투자 기법이다. 적정 주가를 찾는 데 도움을 주지만, 일각에선 투기 수요가 가세한 공매도가 지나친 주가 하락을 부채질할 수 있다는 비판이 제기돼 왔다.

정 대표는 또 증시 안정 기금 100조원 조성과 불법 공매도 감시 체계 강화, 개인투자자 보호를 위한 가칭 ‘투자자보호원’ 설립 등을 요구했다. 아울러 삼성전자·SK하이닉스의 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 급락에 대해 정부가 책임 있는 사과와 대책을 내놓아야 한다고 주장했다.

참가자들은 집회 시작 전 분노의 감정을 담아 5초간 ‘와’ 하고 함성을 외쳤다. 이후 주식 투자 실패 등으로 극단적 선택을 한 투자자들을 추모하며 10초간 묵념하기도 했다.

앞서 코스피는 지난 1월22일 사상 처음 ‘5000피’(코스피 5000)를 달성한 뒤 2월 6000선, 5월 7000·8000선, 6월 9000선을 차례로 돌파했으나 이후 하락세로 돌아섰고, 이달 들어 5000선마저 내줬다. 직전 거래일(11월27일) 코스피 종가는 4,915.68로 지난 6월19일 기록한 연고점(9,385.59) 대비로는 47.6% 급락한 상태다. 올해 들어 이달 27일까지 개인 투자자들의 코스피 순매수액은 96조4470억원에 달한다.

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