홍천군은 연말을 맞아 지역 내 소비를 활성화하고 홍천사랑카드 이용자의 구매 편의를 높이기 위해 12월 한 달간 홍천사랑카드 월 구매 한도를 기존 40만원에서 50만원으로 한시 상향한다고 28일 밝혔다.

이번 구매 한도 상향은 11월부터 12월까지 홍천사랑카드 월 발행 규모가 기존 20억원에서 40억원으로 확대됨에 따라 늘어난 발행 규모가 지역 내 소비로 이어질 수 있도록 이용자의 구매 여건을 개선하기 위해 마련됐다.

홍천군청 전경. 홍천군 제공

홍천군은 구매 한도 상향을 통해 연말 상품권 이용을 활성화하고 지역 상권에 활력을 더할 수 있을 것으로 기대한다.

이벤트는 2026년 12월 1일부터 31일까지 진행되고 카드 보유 한도액은 기존과 동일하게 100만원으로 변동이 없다. 다만 발행액 40억원이 모두 소진될 경우 이벤트는 조기 종료될 수 있다.

홍천군 관계자는 “11월 발행액도 7억원 정도의 미판매액이 남아 있으니 11월에 상품권을 구매하지 못한 주민들께서는 11월 말까지 서둘러 구매하시길 바란다”라고 밝혔다.

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