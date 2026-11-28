육동한 춘천시장이 지난 27일 카자흐스탄 아스타나에서 김대현 문화체육관광부 제2차관을 만나 춘천 다목적체육관 건립과 국제스케이트장 유치 등 주요 체육 현안을 논의했다고 밝혔다.

육동한 시장은 세계도핑방지기구(WADA) 이사회 참석차 아스타나를 방문한 김대현 문화체육관광부 제2차관과 만나 춘천 다목적체육관 건립을 위한 2027년 실시설계용역비 국비 10억원 반영을 논의했다. 국제스케이트장 대체시설 재공모와 관련해서는 춘천의 유치 여건을 설명하고 관심을 요청했다.

육동한 춘천시장이 27일 카자흐스탄 아스타나에서 김대현 문화체육관광부 제2차관을 만나 현안을 건의하고 있다. 춘천시 제공

춘천 다목적체육관은 송암스포츠타운 일원에 연면적 1만5000㎡, 관람석 5000석 규모로 건립을 추진하는 시설이다. 총사업비는 675억원이다. 대규모 체육대회와 문화행사를 함께 수용하는 공간으로 구상하고 있다.

시는 송암스포츠타운 내 세계태권도연맹(WT) 본부 건립과 국제 태권도대회 개최에 발맞춰 이를 뒷받침할 체육시설이 필요하다는 점을 강조했다. 현재 진행 중인 타당성조사가 내년 1월 마무리될 예정인 만큼, 이후 투자심사와 설계용역을 추진하려면 내년도 설계비 반영이 중요하다는 입장도 전달했다.

국제스케이트장 대체시설은 400m 국제규격 빙상장과 국가대표 훈련지원시설 등을 갖추는 사업으로 춘천시는 송암스포츠타운 일원을 후보지로 제시하고 있다. 대한체육회는 이달 4일 기존 공모를 종료하고 재공모를 추진한다고 알렸다. 구체적인 공고와 선정 절차는 추후 안내할 예정이다.

육 시장은 후보지의 93%가 시유지여서 부지를 안정적으로 확보할 수 있고 송암스포츠타운의 진입도로와 상·하수도 등 기존 기반시설도 활용할 수 있다고 설명했다. 수도권에서 접근하기 좋은 입지와 강원체육중·고교를 비롯한 선수 육성 기반, 춘천이 지닌 빙상 100년의 역사도 유치 강점으로 제시했다.

이에 앞서 육 시장을 비롯한 대표단은 주카자흐스탄 대한민국대사관을 방문해 정기홍 대사와 만나 태권도 등 스포츠 분야의 교류 방안을 논의하고 관저 오찬에 참석했다.

육동한 시장은 “다목적체육관 건립에 필요한 국비가 내년도 예산에 반영될 수 있도록 협의를 이어가고 국제스케이트장 재공모 과정에서도 춘천의 부지와 체육 기반 등 강점을 적극 알리겠다”며 “남은 카자흐스탄 일정에서도 태권도 국제교류를 넓히고 글로벌 체육도시 춘천의 역량도 알리겠다”고 말했다.

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