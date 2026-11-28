부산대학교가 28일 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막고자 강도 높은 보안 조치를 시행하며 2027학년도 수시모집 논술고사를 치렀다.



부산대는 이날 논술 전형에 자연 계열 6천78명, 인문·사회 계열 4천213명 등 총 1만291명이 지원했다고 밝혔다.

부산대 제공.

이번 논술고사는 'AI 커닝'을 막기 위한 전례 없는 고강도 보안 조치 속에 진행됐다.



수험생은 휴대전화와 스마트 안경을 비롯한 모든 전자 기기 반입이 금지됐고, 목걸이 등 장신구, 단추·지퍼가 달린 옷, 모자·후드티 등도 착용할 수 없도록 했다.



고사실에 들어갈 때는 금속탐지기로 소지품을 검사했고, 학교 측이 배부한 일회용 가운을 입도록 했다.



고사실 밖 복도에 두게 한 소지품에 대해서도 별도의 전파 탐지 검사를 벌였고, 시험 시작 전후로 화장실도 검사했다.



학교 측은 보안 조치의 세부 내용을 수험생에게 미리 안내하고, 불응할 경우 부정행위로 간주하기로 했다.



학교 측의 사전 공지에도 이날 고사실 밖 복도의 소지품 점검 과정에서 전자 기기가 2건 발견됐다.



부산대는 입학전형 공정관리위원회를 열어 규정에 따라 처리할 방침이다.



시험 중 수험생 2명이 기출 문제 등 종이 자료를 소지하고 있다가 적발되기도 했다.



부산대는 논술고사 출제 방향에 대해서는 "각 문항의 제시문과 모든 내용을 2015 개정 교육과정 내의 범위로 제한함으로써 공교육 내실화와 선행학습 규제라는 목표를 달성하고 중등교육이 추구하는 본래의 교육 목적에 부합하도록 출제했다"고 밝혔다.



인문·사회 계열 논술고사에서는 ▲ 환경 파괴와 연금 고갈 문제에서 드러나는 세대 간 이해관계 차이와 갈등을 다루기 위한 '세대 간 정의' ▲ 전쟁과 부조리한 사회질서로 야기되는 죽음에 대한 애도 ▲ '상징 자본'과 연계한 관점에서 본 부조리한 사회적 권력관계 등에 관한 문제가 출제됐다.



자연 계열에서는 ▲ 다양한 문제 상황에서 경우의 수를 구하고 논리적으로 설명할 수 있는 능력 ▲ 두 함수의 그래프가 접할 때의 조건과 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이가 최대가 되도록 하는 조건을 구하는 능력 ▲ 두 곡선이 만나는 점이 변함에 따라 발생하는 다양한 수학적 상황을 파악하고 삼각함수의 성질 등을 활용해 문제를 해결하는 능력 등을 측정하는 문제가 나왔다.



부산대 수시모집 논술 전형 최초 합격자는 다음 달 18일 부산대 입학 홈페이지에서 발표된다.

<연합>

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