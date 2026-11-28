한성숙 국무총리가 28일 서울 광진구 파이팩토리에서 열린 청년미래콘서트 청년과의 대화에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

한성숙 국무총리는 28일 일상에 맞지 않는 규제를 과감히 고쳐나가겠다고 강조했다.

28일 총리실에 따르면 한 총리는 이날 오후 총리 서울공관에서 ‘제9회 열린 브런치’ 행사를 열고 ‘규제합리화 대국민 공모전’의 최종 수상자 5명을 초청해 오찬을 함께 했다.

한 총리는 이 자리에서 “규제라는 것은 필요해서 만들어지는 것이지만, 시간이 지나면 그 필요성을 다하기도 하고, 반대로 새로운 수요도 있기 마련”이라며 “앞으로도 일상 속에서 불합리한 규제가 보인다면 언제든지 가감없이 의견을 전달해 달라”고 당부했다.

또 “조속히 해결할 수 있는 과제들을 더욱 서둘러 추진하고, 해결된 과제는 국민들께 적극 알려서 많은 분들이 아시고 어려움이 없도록 해드려야 한다”고 강조했다.

한 총리는 행사 이후 엑스(X·옛 트위터)에 “앞으로도 국민의 목소리를 정책의 출발점으로 삼고, 일상에 맞지 않는 규제는 과감히 고쳐나가겠다”고 적었다. 이어 “일상에서 체감하는 변화는 거창한 제도 개편만이 아니라, 삶의 현장에서 부딪히는 작지만 답답한 벽 하나를 허무는 데서 시작한다”면서 “선정된 과제들이 하루라도 빨리 제도 개선으로 이어지도록 관계부처와 함께 후속 절차를 서두르겠다”고 밝혔다.

◆ 국민이 찾고 국민이 뽑았다

공모전은 국민이 일상과 일터에서 겪는 불합리한 규제를 직접 찾아 개선 방안을 제안하는 상향식 아이디어 경연대회로 치러졌다.

지난 7월10일부터 8월14일까지 제안 1541건이 접수됐고, 소관 부처와 국무조정실은 단순 민원 등을 뺀 354건을 검토해 69건의 규제를 고치기로 했다.

이 가운데 민간 전문가 심사 등을 거친 예비 과제 14건을 놓고 지난달 19∼30일 대국민 온라인 투표를 벌여 최종 11건의 순위를 정했다. 결과는 지난 13일 한 총리 주재 국가정책조정회의에 보고됐고 같은 날 최종 수상자와 함께 발표됐다.

손동균 국무조정실 규제조정실장은 당시 “지난 공모전보다 제안 접수가 대폭 증가하는 등 규제 합리화에 대한 높아진 국민적 관심을 확인할 수 있었다”고 말했다.

◆ 산불이 번져도 허가부터 받아야 했던 국가유산

1위인 대상은 긴급 재난 때 국가유산을 지키기 위한 ‘선조치·후신고’ 제안이다. 지금은 국가유산 지정·보호구역이나 역사문화환경 보존지역에서 나무를 베거나 흙을 쌓는 현상변경을 하려면 사전 허가를 받아야 하고, 허가에는 30일이 걸린다.

국무조정실이 든 사례를 보면 산불이 국가지정문화유산인 사찰 쪽으로 빠르게 번지자 사찰 관계자와 지자체가 지정구역 안 나무를 베어 방화선을 만들려 했지만 사전 허가가 필요했다. 국가유산청은 국가유산 재난안전 관련 별도 법을 만들고 문화유산법을 고치는 작업을 내년 하반기 추진한다는 계획이다.

최우수상 두 건 가운데 하나는 CCTV 열람·보존요구권 신설 제안이다. 현행 개인정보 보호법은 CCTV에 찍힌 본인의 정보만 열람할 수 있게 해, 아파트 주차장에서 차가 긁혀도 사고 당사자가 찍힌 영상을 보려면 경찰에 신고해야 한다.

개인정보보호위원회는 사건·사고 피해자, 의식불명 피해자의 직계가족, 치매 노인 등 제한능력자의 가족처럼 정당한 이해관계자에게도 원본 열람과 별도 보관을 요구할 권리를 주는 방안을 내년 하반기 추진한다. 다만 제3자의 개인정보가 침해되지 않는 방향으로 추진한다는 단서를 달았다.

또 다른 최우수상은 미성년인 부모의 전입신고 절차를 명확히 하자는 제안이다. 미성년자는 법정대리인 확인이 어려우면 주민센터 사실조사로 갈음할 수 있지만 적용 기준이 불분명해, 원가정과 단절된 청소년 부모가 전입신고를 못 하고 임신·출산 바우처 같은 육아 지원도 받기 어려웠다. 행정안전부는 주민등록 사무편람에 미성년인 부모를 사실조사의 대표 대상으로 적는 개정을 올해 안에 추진한다.

우수상은 △유선 등 선박의 운항 목적에 관혼상제를 넣고 마리나선박을 해양장에 쓸 수 있게 하는 해양 장례 선박 기준 명확화 △한국산업인력공단이 위탁 시행하는 37개 국가전문자격시험의 응시수수료 반환 기준 통일 △온라인으로만 받던 중소기업 확인 신청의 방문 접수 허용에 돌아갔다.

국무조정실이 든 사례를 보면 원서 접수 마감 뒤 시험 25일 전에 취소해도 공인노무사 1차 시험은 응시수수료를 전액 돌려받지만 경영지도사 1차 시험은 60%만 돌려받는다.

장려상은 △국제우편물 간이통관 정정·취소의 온라인 처리 △지자체 계약 때 행정정보 공동이용으로 확인되는 서류 제출 면제 △개발제한구역 안 이미 형질이 바뀐 부지에 짓는 근로자 폭염 쉼터의 관리계획 변경 제외 △다른 지자체로 옮기는 축산물 판매업소의 변경신고 처리 △우수조달물품 규격 추가 때 시험성적서 반복 제출 면제다.

◆ 이미 바뀐 건 1건…나머지는 언제

11건 가운데 이미 시행에 들어간 것은 지자체 계약 서류 건 하나다. 행안부는 ‘지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준’을 지난 2일 고쳐 6일부터 시행했다.

올해 안에 추진하는 과제는 미성년 부모 전입신고와 자격시험 수수료 반환 기준 2건이다. 중소기업 확인 방문 접수와 국제우편물 정정·취소, 개발제한구역 쉼터 3건은 내년 상반기로 잡혔다.

반면 대상인 국가유산 선조치와 최우수상인 CCTV 열람권을 비롯해 해양 장례 선박, 축산물 판매업소, 우수조달물품 등 5건은 내년 하반기 추진 과제다. 이 가운데 국가유산·CCTV·해양 장례 과제는 법률을 새로 만들거나 고쳐야 해 국회 문턱도 넘어야 한다.

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