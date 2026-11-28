비만 주사치료제 '마운자로'. 뉴시스

당뇨·비만치료제 마운자로를 저렴하게 구매하려는 한국인들이 일본 쓰시마섬(대마도)으로 몰리면서 현지에서 논란이 일고 있다.

한국인 여행객들이 약품을 받기 위해 찾던 택배업체 영업소가 수령 서비스를 중단한 데 이어 지역 주민들 사이에서도 불만이 제기됐다.

후지뉴스네트워크(FNN)는 지난 26일 부산에서 배를 타고 쓰시마를 찾은 한국인들이 특정 택배업체 영업소 앞에 줄지어 선 모습을 보도했다.

보도에 따르면 한국인 여행객들은 일본 병원에서 사전에 온라인 진료를 받은 뒤 마운자로를 처방받고, 병원이 쓰시마섬의 택배업체 영업소로 약을 보내면 현지에서 이를 수령하는 방식으로 구매하고 있다.

부산항에서 배로 약 1시간30분이면 도착하는 쓰시마에서 약을 받아 당일 귀국할 수 있어 한국인들의 방문이 이어지고 있다는 것이다.

마운자로는 국내에서 비급여 의약품으로 판매 가격이 정해져 있지 않은 반면, 일본에서는 2형 당뇨병 치료제로 가격이 관리되고 있다. 이에 따라 일본에서 구매하는 비용이 국내보다 최대 3~5배 저렴한 것으로 알려졌다.

해외에서 처방받은 비만치료제의 국내 반입이 허용되면서 일본으로 약을 구매하러 가는 움직임도 확산하고 있다. 이른바 '스시자로'라는 신조어까지 등장했다. 스시와 마운자로를 합친 표현으로, 일본에서 마운자로를 구매하는 현상을 가리킨다.

소셜미디어(SNS)에는 쓰시마의 택배업체 영업소 앞에 한국인들이 길게 줄을 선 사진과 관련 게시물이 잇따라 올라왔다. 일부 게시물에는 한국인들이 한꺼번에 약을 보내 택배 영업소 업무가 마비됐으며, 대기 시간이 길어지자 직접 약품을 분류했다는 주장도 담겼다.

한국인 여행객들이 몰린 해당 택배업체 영업소는 결국 약품 수령 서비스를 중단한 것으로 전해졌다.

현지 주민들의 반응도 부정적이다. FNN은 한국인 여행객들이 줄을 선 주변에 한국어가 적힌 쓰레기가 버려져 있었다고 전했다.

지역 주민들 사이에서는 "쓰레기 문제가 걱정된다", "수백명이 한꺼번에 오면 마운자로 상자를 쓰시마에 버리고 갈 것"이라는 우려도 나왔다.

한 한국인 여행객은 마운자로 3개월 치를 구매했다며 "또 여기 올 것"이라고 말했다고 FNN은 보도했다.

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