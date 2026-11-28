최수진 국민의힘 원내수석대변인. 뉴시스

국민의힘은 28일 12·3 비상계엄 2주기를 앞두고 중대범죄수사청(중수청)과 경찰이 내란 특별수사본부(특수본)를 출범시키기로 한 데 대해 “과도한 재탕 수사를 즉각 중단하라”고 촉구했다.

최수진 원내수석대변인은 이날 논평에서 “이미 3대 특검과 2차 종합특검을 거치며 2년 가까이 이어진 수사를 또다시 재탕하겠다는 이번 특수본 출범에 대해 국민은 깊은 우려를 표하고 있다”고 했다.

그는 이미 수차례 특검을 거쳐 관련 사건의 재판이 진행 중이라며 “또다시 상설 특수본이라는 이름을 붙여 대규모 인력을 차출하고 추가 예산을 들이는 것은 명백한 행정력과 혈세의 낭비”라고 비판했다.

그러면서 “무리하게 수사 범위를 확장하고 기간을 연장하는 것은 국론 분열과 정치적 갈등만을 끝없이 부추길 뿐”이라며 “정부와 수사기관은 보여주기식·정치형 ‘특수본’ 구성을 즉각 중단해야 한다”고 밝혔다.

◆ 국힘이 짚은 중수청 인력난…특수본 파견은 10여명

최 원내수석대변인은 중수청의 인력 사정도 문제 삼았다. 그는 “특히 중수청은 출범 초기부터 인력 부족에 시달리고 있으며, 정원조차 채우지 못해 신규 채용을 준비 중인 상황”이라며 “이러한 시점에 인력 차출까지 감행하는 것은 중수청 본연의 민생·중대범죄 수사 기능을 마비시키고 인력난을 더욱 심화시킬 뿐”이라고 지적했다.

실제 지난 10월 출범한 중수청은 정원의 3분의 2 수준으로 출발했다. 윤호중 행정안전부 장관은 지난 10월 6일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 중수청 정원 2874명 가운데 현원이 약 66.1%인 1900명이라고 밝혔다. 중수청은 이달 말과 다음 달 초 추가 채용을 앞두고 있다.

다만 특수본 인력 70여명 가운데 중수청 몫은 10여명이고, 나머지 60여명은 경찰에서 파견된다.

◆ 특수본, 특검이 넘긴 계엄 잔여 사건 맡는다

법조계에 따르면 중수청과 경찰은 이르면 다음 달 1일 특수본을 출범시키는 방안을 협의하고 있다. 중수청이 10여명, 경찰이 60여명을 파견해 70여명 규모로 꾸리고, 김정환 서울중수청 반부패수사국장과 강일구 경무관이 공동으로 지휘할 방침이다.

역할은 경찰이 직접 수사를, 중수청이 법리 검토와 법률 지원을 맡는 것이 원칙이다. 경찰관이 피의자인 사건은 중수청이 맡는 방안도 검토되고 있다.

수사 대상은 3대 특검(내란·김건희·순직 해병)과 2차 종합특검이 경찰에 넘긴 잔여 사건을 비롯한 12·3 비상계엄 관련 사건 전반이다. 이른바 ‘노상원 수첩’ 의혹도 포함될 것으로 보인다. 출범 뒤 보안 작업 등을 거쳐 본격 수사에 들어가기까지는 1주에서 2주가량 걸릴 전망이다.

◆ 특검 “6개월짜리 특검으로 해결할 수 없다”…수사 확대 우려도

앞서 2차 종합특검도 특수본 설치를 제안한 바 있다. 권창영 특별검사가 이끈 2차 종합특검은 지난 8월 역대 최장인 180일간의 수사를 마치며 접수한 152건 가운데 126건을 처리했고, 결론을 내지 못한 46건(150명)은 경찰청 국가수사본부로 넘겼다.

넘겨진 사건에는 노상원 수첩 관련 의혹도 들어 있었다. 특검은 이 의혹에 대해 “상당한 혐의점이 확인되나, 핵심 피의자들이 진술을 거부하고 있다”고 설명했다.

권 특검은 당시 남은 의혹을 장기적으로 수사할 상설 특별수사본부와 진상조사위원회 설치를 제안하며 “내란죄의 본질은 집단적·조직적·장기적이어서 장기간 수사가 필요하다. 6개월짜리 특검으로 도저히 해결할 수 없는 사안”이라고 밝혔다.

법조계 일각에서는 수사가 길어지는 데 대한 우려도 나온다. 검찰개혁추진단 자문위원장을 지낸 박찬운 한양대 법학전문대학원 교수는 사회관계망서비스(SNS)에서 책임 범위를 제한하지 않은 채 수사를 넓히면 억울한 사람이 생기고 정치적 논란으로 번질 수 있다고 지적했다.

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