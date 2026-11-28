신입생 첫해 등록금 지원…우정장학금 누적 95억원
직원 자녀 1명당 1억원…출산장려금 누적 134억원
이중근 부영그룹 회장이 경남 창원 창신대를 운영하는 학교법인 우정학원의 이사장에 취임했다. 우정학원은 지난 24일 이사회를 열어 이 회장을 신임 이사장으로 선임했고, 창신대가 27일 이를 발표했다. 부영이 2019년 창신대 재정기여자로 참여한 지 7년 만이다. 이 회장은 법인 차원의 지원을 이어가고, 계열사와 연계한 현장실습과 지역사회 협력을 확대할 방침이다.
창신대 신입생은 첫해 등록금을 장학금으로 지원받는다. 간호학과는 절반, 나머지 학과는 전액이다. 이 회장의 아호 ‘우정(宇庭)’을 딴 우정장학금으로, 부영그룹이 27일 밝힌 누적 지급액은 95억원이다. 학과별 지원액이 정해져 있어 지원 단계에서 첫해 학비를 가늠할 수 있다. 창신대는 2022학년도부터 2026학년도까지 5년 연속 신입생 충원율 100%를 기록했다고 밝혔다.
부영트랙은 학생들이 무주덕유산리조트, 제주부영호텔앤리조트 등 계열사 사업장에서 일해보는 과정이다. 창신대가 지난 10월 공개한 자료에 따르면 참여 학생 113명 가운데 20명이 정식 채용 절차를 거쳐 입사했다. 우정학원과 창신대는 이 회장 취임을 계기로 실무 중심 교육과정을 늘릴 계획이다.
부영의 출산장려금은 자녀 한 명당 1억원이다. 2024년 제도를 시작하면서 2021~2023년 출산한 직원에게 소급 적용해 70억원을 지급했고, 지난해 28억원, 올해 2월 36억원을 지급했다. 올해 받은 직원 35명 가운데 쌍둥이를 낳은 한 명은 2억원을 한 번에 받았다.
첫째 때 받은 직원도 자녀를 또 낳으면 다시 받는다. 올해 대상자 중 이미 1억원을 받은 뒤 둘째 이상을 낳아 1억원을 더 받은 직원은 10명이다. 이 회장은 올해 2월 시무식에서 국내 합계출산율이 1.5명에 이를 때까지 제도를 유지하겠다고 밝혔다.
이 회장이 2008년 사재를 출연해 세운 우정교육문화재단은 2010년부터 국내 대학에 다니는 외국인 유학생에게 매년 두 차례 장학금을 주고 있다. 지난 8월 26일에는 32개국 학생 98명에게 약 4억원을 지급했다. 이 지급분을 포함한 누적 장학금은 116억원이다.
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