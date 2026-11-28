'이제 그 해답이 사랑이라면, 나는 이 세상 모든 것들을 사랑하겠네∼'



27일 밤 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에 '가왕'(歌王) 조용필(76)의 히트곡 '바람의 노래' 후렴구가 한 목소리 떼창으로 울려 퍼졌다.



삶의 실패와 고뇌, 그리고 이를 헤쳐나가는 사랑의 힘을 강조한 노랫말이 현인의 가르침이 퍼지듯 관객들의 입에서 입으로 번저나갔다.



조용필이 마지막 소절에 이르러 "같이 할까요?"라고 외치자, 객석에선'사랑하겠네∼'라는 외침이 메아리처럼 돌아왔다. 두 팔을 벌려 객석의 선율에 몸을 실은 가왕의 모습은 관객 '합창단'을 지휘하는 마에스트로 같았다.



조용필이 이날 서울에서 새 전국투어 '2026 조용필 & 위대한탄생 콘서트'의 막을 성대하게 올렸다. 그가 이곳에서 단독 콘서트를 연 것은 올해 1월 이후 10개월 만이다.



시야가 확 트인 KSPO돔 전면에는 커다란 일(一)자 무대가 들어섰고, 좌우에는 대형 사각형 LED가 설치됐다. 무대 위에는 'П' 모양의 LED 구조물이 자리해 입체감이 돋보였다.



팬들은 "오빠!" 혹은 "형님!"을 외치며 가왕을 기다리는 설렘을 감추지 못했다. 객석에선 한지에 정성스러운 붓글씨로 아내는 '오빠', 남편은 '형님'이라고 적은 피켓을 든 관객도 눈에 띄었다.



조용필은 평소 잘 부르지 않던 '어둠이 끝나면'으로 공연의 시작을 알렸다.



감각적인 무늬의 검은 셔츠에 흰색 재킷 차림으로 등장한 그는 트레이드마크 같은 선글라스를 쓰고서 스탠드 마이크를 한 손으로 잡고 노래했다.



조용필은 고음 부분에선 어깨를 '으쓱' 올려 온 힘을 다해 정확한 음정을 맞췄고, 한쪽 다리로 리듬을 타며 예열되는 흐름을 이어갔다.



이어 '자존심', '어제, 오늘, 그리고', '나는 너 좋아' 같은 히트곡 퍼레이드가 펼쳐지면서 장내 분위기는 뜨겁게 달아올랐다.



조용필은 "여러분의 열기 때문에 무대가 덥다"며 "벌써 연말이 됐는데, 한 해가 벌써 지나갔다는 아쉬움에 콘서트를 하게 됐다"고 말했다.



국악을 접목한 '자존심' 무대에선 LED 전광판에 단청 무늬와 일월오봉도가 표출됐고, 여기에 강렬한 최희선의 기타 솔로와 현란한 레이저 조명이 더해져 힙한 분위기가 연출됐다.



조용필은 무대 좌우를 오가며 가성과 진성을 넘나들면서도 흔들리지 않는 절창을 이어갔고, 팬의 열띤 반응을 보며 "좋아요!"라며 만족스러워했다.



이번 투어에서 조용필은 자신의 밴드 '위대한 탄생'을 20여년 만에 재정비해 첫 선을 보였다. '위대한 탄생' 기존 멤버 최희선(기타)과 이태윤(베이스) 외에 새 멤버로 최세진(드럼), 이홍래(키보드), 김종익(피아노)을 영입해 색다른 사운드의 합(合)을 들려줬다.



새 멤버들의 연주는 록, 발라드, 판소리, 트로트 등 다양한 장르의 히트곡에 세련된 팝 록의 옷을 입혔고, 한층 젊어진 사운드로 사이키델릭한 느낌을 더했다. 1968년 밴드로 데뷔한 이후 58년이 흘렀어도 익숙함에 머무르지 않고 끊임없이 새로움을 추구하는 가왕의 면모를 엿볼 수 있었다.



조용필은 "여러분이 보시면 알겠지만, 위대한 탄생이 '새로운 탄생'이 됐다. 멤버들이 좀 바뀌었다"며 "새로운 멤버들과 처음이라 약간 긴장감도 있다. 저희가 곡 수가 하도 많아서 새롭게 외우느라 애를 많이 먹었다"고 했다.



'새로운 탄생'과 호흡을 맞춘 조용필은 세트리스트에도 큰 변화를 줬다. 약 2시간 30분에 걸친 공연에선 수많은 히트곡 외에도 '사랑해요', '사랑하기 때문에', '돌아오지 않는 강', '사랑은 아직도 끝나지 않았네', '나의 노래' 등 그동안 공연에서 만나기 어려웠던 신선한 선곡을 접할 수 있었다.



그는 "신청곡이 너무 많아서, 어느 곡을 넣으려면 기존 것을(히트곡을) 빼야 하는데, '이 곡은 절대로 빼면 안 된다'는 곡들이 많아서 힘들었다"며 "그래도 새로운 곡을 몇 곡은 해야 하겠다"고 말했다.



그는 "60대 초반 남자분들이 '돌아오지 않는 강'을 (젊은 날) 목이 터져라고 불렀는데, 제가 그 노래를 안 부른다고 하소연을 한다"고도 했다.



그는 위대한 탄생 등에서 활동한 싱어송라이터 고(故) 유재하가 작곡한 7집(1985) 수록곡 '사랑하기 때문에'도 무대에 올렸다. 그가 첫 소절을 떼자 관객들은 낮은 탄성을 토해냈다. 이 곡은 유재하가 자신의 1집(1987)에 수록해 명곡으로 남았다. 관객들은 "이 노래는 잘 안 부르는데"라며 반가워 했다.



'돌아오지 않는 강'과 '사랑은 아직도 끝나지 않았네' 무대에선 팬들이 신선한 선곡임에도 익숙한 듯 떼창으로 따라 불렀고, 가왕은 두 팔을 벌려 흡족해했다.



조용필은 "저는 밴드에서 기타를 치던 사람이었는데, KBS 라디오 드라마 주제가를 불러 달라는 요청을 받았다"며 "농담인 줄 알았는데 정말이어서 당시 남산에 있던 KBS로 가서 녹음했다. 저는 그 주제가를 실제로 들어보지는 못하고 방위로 입대했는데, 군대 연병장에서 저보고 이 곡을 불러보라고 했다"고 '돌아오지 않는 강'에 얽힌 사연을 들려줬다.



도입부 사운드만으로도 환호가 터져나오는 그의 대표곡도 어김없이 무대를 채웠다. 가왕은 '고추잠자리'에선 붉은 조명을 띄워 신비로운 분위기를 자아냈고, 마지막 파트에선 '뚜루루루 뚜뚜뚜'라고 흥겨운 스캣(Scat·즉흥 창법)을 선보였다. '단발머리'에선 익숙한 신스팝 멜로디를 타고 조용필과 관객의 목소리가 한데 어우러졌고, 팬들의 노래를 듣던 가왕은 씩 웃으며 "소리를 조금만 더 올려달라"고 독려했다.



'꿈'과 '바람의 노래' 같은 감성적인 무대에선 뭉클한 공기가 공연장을 맴돌았다.



또한 '킬리만자로의 표범'의 초연하고 웅장한 노랫말은 40여년의 세월이 흘렀어도 그 기개를 잃지 않고 2026년의 관객에게 묵직한 감동을 선사했다.



조용필은 공연 후반부 록 스타답게 빨간 기타를 메고 '그대여'를 불렀고, 간주에서 최희선·이태윤과 합주 퍼포먼스도 선보였다. 이후 '물망초', '미지의 세계', '모나리자' 등 세련된 록으로 편곡된 히트곡 무대에서는 KSPO돔 내부가 거대한 무도장처럼 변모했다. 공연장을 가득 메운 관객들은 약속이라도 한 듯 모두 일어나 흥겹게 춤을 추며 일상의 스트레스를 날려보냈다.



조용필은 '바운스'(Bounce), '장미꽃 불을 켜요'에 이어 단골 엔딩곡 '여행을 떠나요'까지 세 곡을 앙코르로 들려주며 28곡의 무대를 마무리했다.



그는 객석 좌우를 돌아보며 관객들에게 "감사합니다!"라고 고마움을 표하는 것도 잊지 않았다.



초겨울 한파 뒤 다소 포근한 가을 날씨가 반가웠던 이날 KSPO돔 인근은 가왕을 보기 위해 찾은 관객들로 일찌감치 북새통을 이뤘다.



중장년층 '오빠 부대' 외에도 20∼30대 관객과 남성 팬들이 많아 세대와 성별을 아우르는 조용필의 인기를 실감하게 했다.



동갑내기 아내와 함께 콘서트를 관람한 전요한(65) 씨는 "조용필은 프로 중의 프로다. 나이가 몇 살인지 생각이 나지 않을 정도로 열정적"이라며 "오래전부터 우리는 조용필의 팬"이라고 말했다.



조용필은 다음 달 부산·대구·대전과 내년 1월 광주·인천에서 투어를 이어간다.

<연합>

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