호르무즈 해협 위기가 풀리면 액화천연가스(LNG)가 대규모로 남아돌 수 있다는 국제에너지기구(IEA) 분석이 나왔다.

가스값은 바닥까지 떨어질 수 있지만, 재생에너지 확대와 수입 의존을 줄이려는 흐름에 밀려 아시아 수요는 크게 늘지 않을 수 있다는 진단이다.

IEA는 지난 19일(현지시간) 이 같은 내용을 담은 ‘세계에너지전망(WEO) 2026’을 공개했다.

IEA가 세계에너지전망 2026에서 호르무즈 위기 해소 시 2035년 LNG 공급이 수요를 약 260bcm 초과할 수 있다고 분석한 내용을 층층이 쌓은 종이 공예 구조물로 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

◆“2035년 LNG 260bcm 남을 것”

LNG 공급 물결이 다가오고 있다. 미국이 주도하는 대규모 LNG 수출 사업이 줄줄이 대기 중이다. 계획대로 모두 가동되면 LNG 공급이 50% 넘게 늘어난다. 보고서는 이를 “이례적인 증가”라고 평가했다.

올 10월 기준 건설 중인 사업만 따져도 2025∼2035년 약 400bcm(1bcm은 10억㎥)의 액화설비가 새로 가동된다. 세계 LNG 수출능력은 연 610bcm에서 2035년 940bcm으로 늘어날 것으로 예상된다.

관건은 수요다. IEA는 수입국이 가스 의존을 더 줄이는 ‘추가 대응 시나리오(ARC)’를 별도로 분석했다. ARC는 각국 정부가 검토만 하고 아직 공식 정책안으로 내놓지 않은 공급·수요 대책까지 실제로 시행된다고 가정한 경로다. 이 경우 2035년 LNG 수요는 지난해보다 100bcm 미만 늘어나는 데 그친다. 수출능력과 수요의 격차는 약 260bcm까지 벌어진다. 공식 제안됐지만 아직 채택되지 않은 정책까지 반영한 ‘발표정책 시나리오(STEPS)’에선 격차가 70bcm이다.

보고서는 ARC와 관련해 “중동 공급 전망에 대한 불확실성이 이어지면서 가격에 민감한 아시아 수입국들이 가스를 더 경계하게 된다”고 했다. 이 경우 이들은 국내 대안으로 눈을 돌리고 수입 터미널·배관 투자를 줄인다. 그 상태에서 중동 LNG가 대량으로 돌아오고 수출국이 증설 계획을 모두 이행하면 “가스 시장에 거대하고 지속적인 불균형”이 생긴다는 것이다.

IEA는 러시아의 우크라이나 침공이 있었던 2022년에 이어 5년 새 두 번째로 닥친 가스 공급 위기가 LNG 수급에 큰 위험이 된다고 짚었다. 수출이 급증하는 시점에 수입국이 LNG를 들여올 설비 투자를 꺼릴 수 있어서다. LNG를 쓰려면 액체 상태의 가스를 다시 기체로 바꾸는 재기화 터미널과 배관이 있어야 한다. 위기를 겪은 수입국은 이런 설비보다 국내 자원 개발에 무게를 둘 수 있다. IEA는 인도와 동남아의 경우 늘어나는 LNG를 제대로 소화하려면 재기화 터미널과 배관 건설이 지금보다 크게 빨라져야 한다고 봤다.

기사 이해를 돕기 위한 자료 사진. 게티이미지뱅크

◆값 내려도 재생에너지에 막힐수도

남는 가스는 가격을 끌어내린다. IEA는 STEPS와 ARC 모두에서 2030년대 초 가스값이 운영비 수준 가까이 내려간다고 봤다. 설비 건설비는 빼고 미국 원료가스값에 액화·운송·재기화 운영비만 더한 수준까지 갈 수 있다는 것이다. 미국산 LNG를 아시아 주요 시장에 들여오는 단기 비용 추정치는 MBtu(천연가스 가격을 매길 때 쓰는 열량 단위)당 약 6달러다. IEA는 이 가격으로는 대부분 사업이 투자비를 회수할 수 없다고 평했다.

가스가 싸지면 소비가 다시 늘어날 가능성도 있다. IEA도 “연료 가격이 낮은 시기가 오면 석유·가스의 대안을 장려하는, 위기에서 얻은 정책 교훈과 이들의 소비를 늘릴 수 있는 경제적 동인 사이에 다툼이 벌어질 수 있다”고 했다.

그러나 싸진다고 다 팔린다고 장담할 순 없다. IEA는 STEPS에서 낮은 가격이 장기 수요를 늘리는 효과는 제한적이고, 인프라 제약 때문에 수입국이 추가 물량을 받아내기도 어렵다고 봤다. ARC에선 발전 단가가 더 싼 재생에너지와 배터리가 빠르게 보급되면서 저가에 따른 가스 수요 반등이 실제로는 억제될 수 있다고 했다.

석탄을 가스로 바꾸는 수요를 끌어내기도 쉽지 않다. IEA는 이를 끌어내려면 매우 낮은 가격, 일부는 LNG 공급의 ‘바닥 가격’보다도 훨씬 낮은 가격이 필요하다고 봤다.

싼 가스가 오래간다는 보장도 없다. IEA는 “에너지 역사는 에너지 상품 시장이 주기적으로 움직이며, 특히 지정학적 긴장이 고조된 세계에서는 고가가 다시 돌아올 가능성이 높다는 걸 보여준다”고 했다. IEA가 대안으로 내놓은 장기 방향은 전기화다. 국내 재생에너지에 기반한 전기화가 진행되면 소비자 에너지 지출의 중심이 더 안정적이고 예측 가능한 전기요금으로 옮겨간다는 것이다.

바다를 항해하는 대형 LNG선 또는 화석연료 운반선을 정면에서 내려다본 항공 사진. 게티이미지뱅크

◆韓 가스, ‘발전’에서 ‘보험’으로

한국은 이 흐름의 한복판에 있다. 한국과 일본은 가스 수요를 전량 LNG에 의존한다. 다만 발전용 가스는 줄어들 것으로 예상된다. IEA는 STEPS에서 한국 가스발전량이 175TWh(테라와트시)에서 2040년 120TWh 미만으로 줄어든다고 봤다. 같은 기간 원전은 185TWh에서 230TWh 이상으로, 풍력은 5TWh 미만에서 130TWh 이상으로 늘어난다. 한국은 발전용 가스 사용을 줄이겠다는 신호를 보낸 주요 LNG 수입국으로 꼽혔다.

가스의 역할도 바뀐다. 보고서는 한국·일본에 대해 “가스의 역할은 대량 발전에서 계통 유연성, 피크 용량, 회복력 제공으로 옮겨간다”고 했다. 재생에너지 출력이 낮을 때나 예기치 못한 고장, 발전·송전망 사업 지연에 대비한 보험이라는 것이다.

IEA는 위기가 해소되면 석유·가스 ‘구매자 시장’이 열려 한국 같은 수입국에 협상 여지가 생길 수 있다고 봤다. 생산국은 가격뿐 아니라 더 낫거나 유연한 계약 조건, 낮은 배출 집약도까지 내놓으라는 압박을 받게 된다는 것이다.

수입국에게 선택지가 늘어도 숙제는 남는다. IEA는 가스가 남아도는 시장에서 수입국이 “수입 의존 축소, 최저 비용의 공급 확보, 신뢰할 수 있는 공급자로부터의 구매, 다변화된 공급선 유지 사이에서 균형을 잡아야 할 것”이라고 했다.

기후위기와 에너지 전환 사이 긴장과 갈등을 기록합니다.

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