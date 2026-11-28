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한 손해보험사 조사에서 운전자 10명 중 8명꼴은 고령 운전자 때문에 사고 위험을 느낀 적이 있는 것으로 나타났다. 하지만 고령 운전자의 면허 반납을 법으로 의무화하는 데는 10명 중 7명이 반대했다.

위험은 체감하면서도 나이를 기준으로 면허를 일괄 거둬들이는 방식에는 선을 그은 것이다.

28일 AXA손해보험에 따르면 회사가 지난 27일 공개한 ‘운전자 교통안전 의식 조사’(지난해 11월5∼14일, 운전면허 소지자 1400명 대상)에서 고령 운전자로부터 사고 위험을 느낀 경험이 있다는 응답은 77.5%였다. ‘가끔 있다’가 58.6%로 가장 많았고 ‘자주 있다’ 12.3%, ‘매우 자주 있다’ 6.6%였다.

직전 조사의 76.1%보다 높아진 수치다. AXA손해보험은 2015년부터 해마다 이 조사를 하고 있다.

응답자들이 자주 목격한 고령 운전자의 법규 위반(복수응답)은 ‘안전운전 불이행’이 47.4%로 가장 많았다. 이어 ‘안전거리 미확보’ 39.9%, ‘신호위반’ 36.9%, ‘중앙선 침범’ 20.5% 순이었다.

◆ 면허 반납 의무화엔 ‘반대’

위험을 느낀다는 응답과 달리 고령 운전자의 면허 반납을 법으로 강제하는 방안에는 69.2%가 반대했다. 반면 찬성은 30.8%에 그쳤다.

본인이 만 65세가 넘은 뒤 면허를 자진 반납할 뜻이 있는지 묻자 ‘반납하지 않겠다’는 응답이 40.1%로 가장 많았다. 이어 ‘모르겠다’ 37.0%, ‘반납하겠다’ 22.9% 순이었다.

특히 50대와 운전 경력 10년 이상, 주 4회 이상 운전하는 응답자에게서 반납 의향이 상대적으로 낮았다. 면허를 자진 반납하면 지자체가 교통카드나 지역화폐 등을 주는 지원 정책은 응답자의 65.5%가 알고 있었다.

운전자들이 생각하는 고령 운전의 기준 나이는 ‘만 70세 이상’이 46.9%로 가장 많았다. ‘만 75세 이상’ 24.4%, ‘만 65세 이상’ 19.2%, ‘만 80세 이상’ 9.5%가 뒤를 이었다.

◆ 반납 대신 꼽은 대안은 ‘조건부 면허’

고령 운전자 사고를 막을 대책(복수응답)으로는 ‘조건부 면허제 도입’이 53.4%로 가장 많이 꼽혔다. 운전 능력에 따라 운전할 수 있는 조건을 제한하는 제도다.

이어 ‘운전 적격 여부 검사 실효성 강화’ 52.5%, ‘첨단 안전장치 설치 유도’ 42.4%, ‘페달 블랙박스 설치’ 36.6% 순이었다. 구체적인 운전 제한 방식으로는 ‘야간 운전 금지’(35.1%)와 ‘최고 속도 제한’(32.4%)이 많이 꼽혔다.

고령 운전자가 안전장치를 달거나 안전 차량을 살 때 비용을 지원하는 정책에는 약 70%가 찬성했다.

◆ 경찰, 운전능력 진단 시범 운영

조건부 면허는 정부도 준비 단계에 있다. 경찰청과 한국도로교통공단은 지난 2월11일 서울 강서운전면허시험장을 시작으로 서울권 시험장에서 ‘운전능력진단시스템’ 시범 운영에 들어갔다.

실제 차량으로 기능시험장 코스를 달리거나 가상현실(VR)에서 교차로·보호구역·돌발 상황을 주행하게 해 반응 시간과 차로 유지 능력 등을 잰다. 대상은 의무 교육인 ‘75세 이상 고령운전자 교통안전교육’ 대상자 가운데 희망자이고, 시범 기간의 진단 결과는 면허 취소 같은 행정처분으로 이어지지 않는다.

경찰은 시범 운영으로 시스템의 신뢰성을 검증해 고위험 운전자 적성검사와 조건부 운전면허 부여에 활용할 계획이다. 경찰청은 이 시스템을 소개하며 “‘고령자’에 대한 일괄적 제한이 아닌 ‘운전 능력 기반 관리’ 필요”라고 설명했다.

지난 7월에는 KB금융 기부로 65세 이상 운전자 740명에게 페달 오조작 방지 장치를 지원하는 사업도 내놨다. 장치를 받는 운전자는 가상환경 운전능력진단에 참여해 주행 자료를 내야 하고, 이 자료는 조건부 운전면허 도입을 위한 진단시스템 고도화 연구에 쓰인다.

◆ 사고도, 자진 반납도 늘었다

한편 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)을 보면 65세 이상 운전자가 낸 교통사고는 지난해 4만5873건으로 2021년 3만1841건보다 44.1% 많아졌다. 같은 기간 이 사고로 숨진 사람은 709명에서 843명으로 늘었다.

지난해 전체 교통사고 사망자 2549명 가운데 33.1%는 65세 이상 운전자가 낸 사고에서 나왔다.

면허를 스스로 내려놓은 고령 운전자도 늘었다. 경찰청 집계에 따르면 지난해 운전면허를 자진 반납한 65세 이상은 14만1286명으로 전년(11만4436명)보다 23.5% 증가했다. 2015년 집계 이후 가장 많다.

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