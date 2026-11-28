11개 시·군에 강풍주의보가 발효된 전남광주에 나무가 쓰러지는 등 시설물 피해가 이어지고 있다.



28일 전남광주통합소방본부에 따르면 이날 낮 12시 48분께 구례군 산동면에서 현수막이 떨어지려 한다는 신고가 접수됐다.



오전 11시 59분께 강진군 강진읍에서 간판이 떨어지려 한다는 신고가 접수돼 소방당국이 현장 조치를 마쳤다.



오전 10시 25분께와 오전 9시 54분께도 각각 순천시 황전면과 장흥군 회진면에서 강풍에 나무가 쓰러져 안전 조치하는 등 오후 1시 기준 소방당국에 강풍 관련 신고접수와 안전조치는 모두 4건으로 집계됐다.



인명 피해는 없었다.



현재 여수·영암·함평·목포 등 11개 시군에는 강풍주의보가 내려져 있다.



서해남부전해상과 남해서부먼바다에는 풍랑주의보가 발효됐다.



강한 바람과 높은 물결로 전남 도서 지역을 오가는 43개 항로 62척의 여객선의 운항이 중단됐다.



이날 오후 1시 기준 지점별 순간최대풍속은 신안 홍도 초속 29.1ｍ, 동구 무등산 26.3ｍ, 여수 거문도 26.3ｍ, 진도 해수서 23.7ｍ, 고흥 20.9ｍ 등을 기록하며 강한 바람이 불고 있다.



광주지방기상청은 전남광주에 초속 15∼20ｍ에 달하는 강풍이 내일까지 이어질 것으로 보고 있다.



기상청 관계자는 "산지는 초속 25m 이상의 매우 강한 바람이, 해안에는 최대 2.5ｍ의 높은 물결이 이어지니 안전사고에 유의해달라"고 당부했다.

<연합>

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