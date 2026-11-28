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결혼·재혼 중개 애플리케이션(앱)을 통해 만난 남성에게 결혼할 것처럼 행세하며 무려 5억3000여만원을 가로챈 50대가 항소심에서도 실형을 선고받았다.

그는 법정에서 상대방의 호의로 받은 돈이라고 주장했으나 재판부는 받아들이지 않았다.

서울고법 춘천재판부 형사1부(재판장 이은혜)는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 기소된 A(59)씨의 항소를 기각하고 징역 4년을 선고한 원심을 유지했다고 28일 밝혔다.

사건은 지난해 봄 한 앱을 통해 시작된다. A씨는 지난해 3~5월 결혼·재혼 중개 앱을 통해 알게 된 B(62)씨에게 접근했다.

A시의 목적은 돈이었다. 그는 B씨에게 사업 자금이 필요하다고 속여 총 25차례에 걸쳐 5억3000여만원을 가로챈 혐의로 기소됐다.

A씨는 B씨가 자신에게 이성적 호감을 느끼는 점을 이용해 이 같은 범죄를 저질렀다.

그러면서 B씨의 재력을 노리고 결혼할 것처럼 행세했다. 이에 B씨는 A씨에게 돈을 마련해 주기 위해 대출과 현금서비스까지 받은 것으로 조사됐다.

A씨는 법정에서 “피해자로부터 돈을 받은 사실은 있으나 사업에 관해 설명하고 피해자에게 투자받은 것이거나 호의로 증여받은 것”이라고 주장했다.

그러나 1심 재판부는 A씨의 주장을 받이들이지 않았다.

재판부는 A씨가 추진한다는 사업의 실체를 확인할 수 있는 객관적 자료가 없다는 점을 지적했다.

A씨는 앞선 조사에서 사업과 관련해 주로 연락을 주고받았다는 ‘마이클’이라는 인물의 연락처조차 알지 못한다고 진술했다.

이 사건에 대해 1심 재판부는 “피해자는 대출과 현금서비스를 받는 등 상당한 금액의 채무를 부담했고, 피고인의 경제적 상황을 고려할 때 향후 추가적인 피해 회복을 기대하기 어려워 보인다”고 지적했다.

그러면서 “피해자는 피고인에게 상당한 애정을 쏟은 것으로 보이는데, 피고인은 피해자가 돈을 마련하기 어렵다고 하거나 변제를 요구하면 마치 피해자의 선택으로 피고인의 사업이 실패했다거나 극단적인 선택을 하겠다고 하는 등 피해자의 신뢰를 이용해 범행을 저질러 그 수법도 불량하다”고 양형 이유를 설명했다.

항소심 재판부는 “원심판결은 사실을 오인하거나 법리를 오해한 잘못이 없고, 원심의 양형은 재량의 합리적인 범위 내에서 이뤄진 것으로 충분히 수긍할 만하다”며 A씨의 항소를 기각했다.

한편 A씨가 B씨로부터 받은 돈을 다시 송금한 계좌 중 상당수가 도박이나 사기 범행 관련 계좌로 등록돼 있었던 사실도 드러났다.

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