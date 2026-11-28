이해욱 DL그룹 회장이 계열사 보직자 회의에서 실적 부진을 지적하다 한밤중에 해당 부서 직원 수백 명을 회사로 호출한 것으로 확인돼 물의를 빚고 있다.

2016년 3월 25일 대림산업 주주총회에서 운전기사 폭행·폭언 논란을 사과하는 이해욱 당시 부회장. 연합뉴스

28일 재계에 따르면 이 회장은 27일 오후부터 DL이앤씨 플랜트 부문 설계실 회의를 주재했다. 회의에는 회장과 경영진, 팀장급 보직자만 참석했다.

이 회장은 올해 플랜트 부문에서 발생한 사망사고와 일부 프로젝트의 적자 문제를 지적하다 오후 10시쯤 설계실 전 직원을 호출한 것으로 전해졌다.

설계실 직원은 약 400명이다. 일부는 야근 중이었고, 이미 귀가했다가 호출을 받고 다시 회사로 나온 직원도 상당수였던 것으로 알려졌다. 직원들은 28일 새벽에야 귀가했다.

회사는 일부 프로젝트에서 설계상 문제점이 확인돼 설계 수정이나 시공 중단 같은 긴급 대응이 필요할 수 있는 만큼, 상황을 직원들에게 즉시 공유하려는 취지였다고 설명했다.

일부 팀장이 보직 해임됐다는 전언도 나왔으나 DL그룹은 “확인이 어렵다”고 밝혔다.

DL이앤씨는 앞서 3분기 실적발표에서 샤힌프로젝트 공사 기간 연장과 돌관공사에 따른 추가 비용이 총예정원가에 반영돼 분기 영업이익이 감소했다고 밝혔다. 플랜트 부문의 실적 악화 요인으로 설명한 것이다.

이 회장은 2016년에도 운전사들에게 폭언하고, 자신과 눈이 마주치지 않도록 룸미러를 돌리고 사이드미러를 접은 채 운전하라고 요구하는 등 ‘갑질’ 논란을 일으킨 바 있다.

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