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직장인들이 결혼을 원하는 가장 큰 이유는 ‘평생 내 편이 생긴다’는 기대감인 반면, 결혼을 꺼리는 가장 큰 이유는 ‘혼자 살아도 충분하다’는 인식인 것으로 나타났다. 결혼에 대한 긍정적 평가는 3년 연속 줄었다.

경제적 부담을 넘어 결혼을 해야 할 이유 자체에 의문을 품는 직장인이 늘고 있는 것이다.

28일 직장인 커뮤니티 블라인드에 따르면 대화형 인공지능(AI) 서비스 ‘블라인드 클레어(블라인드 AI)’로 지난 2020년 1월1일부터 지난 15일까지 한국 공개 채널의 결혼 관련 언급 10만6243건을 분석한 결과 이같이 나타났다.

결혼 관련 언급 가운데 긍정적 평가의 비중은 2023년 30.5%에서 2024년 25.6%, 2025년 20.1%로 줄었고 올해는 15.9%까지 내려갔다. 올해 값은 지난 15일까지의 언급을 집계한 것이다.

반면 부정적 평가의 비중은 같은 기간 20.6%에서 23.7%로 늘었다. 3년 전에는 긍정 평가가 부정 평가보다 9.9%포인트(p) 많았지만 올해는 부정 평가가 7.8%p 많아 순서가 뒤바뀌었다.

◆ “죽을 때까지 한 몸 건사하는 건 문제없다”

결혼을 부정적으로 평가한 언급에서 가장 많이 나온 이유는 ‘굳이 할 필요가 없음·혼자가 편함’이었다. 이 의견의 비중은 2020∼2023년 34.5%에서 2024∼2026년 43.9%로 늘었다.

한 시중은행 재직자는 “결혼 안 하고 혼자 살면 1년에 3∼4번 여행 다녀오고 취미생활(한다) 죽을 때까지 한 몸 건사하는 건 문제없다”고 했다.

출산과 육아도 결혼을 꺼리는 이유로 떠올랐다. ‘아이를 원하지 않음·출산육아 부담’의 비중은 같은 기간 1.7%에서 6.1%로 늘었다. 한 삼성전자 재직자는 자녀를 키울 주거 환경이 필요하다며 “맞벌이 부부가 1년에 허리띠 졸라매고 3천만 원씩 모아도 30년 걸리는 돈”이라고 토로했다.

결혼 상대를 찾는 과정도 부담으로 꼽혔다. ‘맞는 상대 없음·만날 곳 없음’은 8.5%에서 10.6%로, ‘조건 따지는 결혼시장 피로’는 5.6%에서 7.6%로 늘었다.

한 직장인은 “내가 결혼이란걸 할 수 있을까 어디서 사람 만날 곳이 없다 ‘일집일집’”이라고 했다. 또 다른 NH농협 재직자는 “의사와의 결혼도 스펙이라고 전자책을 파는 시대 참 희한한 세상”이라며 조건을 따지는 결혼 문화를 꼬집었다.

◆ “서로 안아주면서 고생했다고 말하고 싶다”

반면 결혼을 긍정적으로 평가한 언급에서 가장 많이 꼽힌 이유는 ‘평생 동반자·내 편’이었다. 2024∼2026년 긍정적 발언의 44.8%에서 이 이유가 언급됐다.

한 한국전력공사 재직자는 “퇴근하고 집에 돌아와서 서로 안아주면서 고생했다고 말하고 싶다”고 했다.

이어 ‘외로움 해소·혼자 늙기 싫음’(10.3%), ‘경제적 안정·함께 자산 형성’(3.4%) 순이었다. 결혼을 바라는 쪽에서도 함께 돈을 모으는 계산보다 곁에 있을 사람에 대한 기대가 훨씬 앞선 것이다.

블라인드 데이터 애널리스트는 “결혼을 꺼리는 이유 중 가장 두드러진 변화는 경제적 부담의 증가보다 결혼의 필요성 자체에 대한 의문이 커졌다는 점”이라고 말했다.

이어 “평생의 동반자를 얻고 싶다는 기대는 여전히 결혼을 긍정하는 가장 큰 이유지만, 혼자 사는 삶에 만족하고 출산과 육아를 부담스러워하는 인식이 확산되면서 결혼을 선택해야 할 이유는 점차 약해지고 있는 것으로 해석된다”고 덧붙였다.

◆ 결혼 이야기는 늘었지만 걱정도 커졌다

같은 커뮤니티를 들여다본 앞선 분석에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 인구 전문 싱크탱크 한반도미래인구연구원(한미연)이 지난 5월 2018∼2025년 블라인드 게시글을 분석한 결과 결혼 관련 글은 2023년 3073건에서 2025년 9201건으로 2년 새 3배가 됐다.

관심은 커졌지만 부정적 감정을 담은 글의 비중도 같은 기간 46.3%에서 53.6%로 높아졌다. 결혼을 행복하게 이야기한 글은 9.3%로 10건 중 1건이 채 안 됐다. 두 분석은 기간과 분류 방식이 달라 수치를 그대로 잇기는 어렵지만, 결혼을 바라보는 직장인들의 시선이 어두워지는 방향은 같다.

연구 책임자인 유혜정 한미연 인구연구센터장은 당시 “혼인 건수 반등에 안도하기보다 청년들의 속마음을 읽어야 할 때”라며 경제적 어려움에 관계를 맺는 것 자체의 어려움까지 더해지고 있다고 짚었다.

◆ 정부 조사에선 “결혼해야 한다” 오히려 늘어

정부 조사는 다른 그림을 보여준다. 국가데이터처가 지난 18일 발표한 ‘2026년 사회조사 결과’에서 13세 이상 인구의 55.0%가 결혼을 ‘해야 한다’고 답해 2년 전보다 2.5%p 늘었다.

결혼을 하지 않는 이유로는 ‘결혼자금이 부족해서’(29.0%)가 가장 많았다. ‘결혼의 필요성을 느끼지 못해서’는 11.2%로 네 번째였고 2년 전(11.3%)과 비슷했다. 미혼 여성으로 좁히면 이 응답이 20.1%로 결혼자금 부족(23.0%) 다음으로 많았다.

두 자료를 그대로 견줄 수는 없다. 사회조사는 전국 약 1만9000 표본 가구의 13세 이상 가구원 3만4000여명에게 직접 물은 조사이고, ‘결혼을 하지 않는 이유’는 미혼자만이 아니라 13세 이상 전체의 응답을 집계했다. 블라인드 분석은 직장인 커뮤니티 이용자가 공개 채널에 남긴 글을 AI가 긍정·부정과 이유별로 분류한 것으로, 전체 직장인을 대표하는 표본 조사가 아니다.

한편 실제 혼인 건수는 2년 연속 늘었다. 국가데이터처 인구동향조사에서 지난해 혼인 건수는 24만326건으로 2024년(22만2412건)보다 8.1% 많았다. 2023년에는 19만3657건이었다.

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