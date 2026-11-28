법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우씨가 쓴 책 ‘브레인악셀’이 중고거래 시장에서 정가의 최고 31배 가격에 매물로 나왔다. 책값이 더 오를 것으로 보고 구매를 알아본 사람도 있었다.

법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우씨의 저서 ‘브레인악셀’. 중고거래 시장에서 정가의 31배에 달하는 매물이 등장한 가운데 교보문고에서는 전자책 판매가 중단된 상태다. 교보문고 홈페이지 캡처

28일 업계에 따르면 중고거래 사이트에 ‘브레인악셀’ 판매 글이 잇따라 올라오고 있다. 정가는 2만2000원이고 판매 희망가는 1만5000원부터 30만원까지 다양하다. 이씨의 친필 사인이 있다고 소개한 책은 69만원에 올라왔다.

판매자 중에는 책을 직접 사서 읽은 사람도 있다. A씨는 “리트 만점자가 나왔다고 해서 궁금해 사전예약으로 샀다”며 “크게 틀린 내용은 없었다”고 말했다. 판매 글을 올린 이유를 묻자 “뉴스에서 책을 파는 사람이 많다고 해서 나도 올렸다”며 “이런 일이 없었으면 팔지 않았을 거고, 이씨도 그냥 리트 만점자로 기억됐을 것”이라고 했다.

책을 구한다는 글도 있다. 구매 희망자 B씨는 “무슨 내용이 담겼는지 궁금해서 구한다”고 적었다.

‘브레인악셀’은 이씨가 세운 1인 출판사 ‘바른뇌연구소’에서 9월 2일 출간됐다. 예약판매 기간인 8월 넷째 주에 예스24 자기계발 분야 1위, 종합 18위에 올랐다.

이후 이씨는 리트에서 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 했다는 의혹을 받았다. 그는 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 국어영역을 실시간으로 풀어 실력을 증명하겠다고 했지만, 검증 당일인 19일 약속 장소에 나오지 않았다. 이씨는 같은 날 서울 강동구 천호동의 한 숙박업소에서 심정지 상태로 발견됐다.

교보문고와 예스24 같은 주요 온라인 서점에서는 현재 책이 품절이다. 출판사가 추가로 찍지 않아 새 책은 구하기 어렵다.

구매 희망자 C씨는 “투자 목적으로 사려고 글을 올렸는데 값이 이미 너무 올랐다”고 했다. 판매자 D씨는 논란이 불거진 뒤 책을 샀다며 “희소성 때문에 좀 비싸게 팔리지 않을까 해서 내놨다”고 말했다. 한 온라인 커뮤니티에는 “갖고 있으면 나중에 비싸게 팔릴 것 같다”는 구매 인증 글도 올라왔다.

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