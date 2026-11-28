무소속 한동훈 의원이 ‘김승원 오빠독약로비’ 의혹의 공익제보자를 색출하려는 경찰 수사와 김승원 의원의 대응을 비판하고, 제보자들을 끝까지 보호하겠다고 밝혔다.

한동훈 의원 페이스북 갈무리

한 의원은 페이스북에 ‘지금이 오빠가 나설 타이밍?’이라는 제목의 글을 올렸다. 그는 경찰이 공익제보자 색출을 위해 공개 압수수색을 벌였다고 주장하며, 직후 SNS에 반박 글을 올린 김승원 의원을 겨냥했다. 김 의원은 해당 글에서 ‘미꾸라지 그 실체를 밝히는 데 앞장서겠다’고 밝혔다.

한 의원은 “경찰이 오빠독약로비 공익제보자를 색출하려고 공개 압수수색에 나서자, ‘오빠독약로비의 주인공 김승원 오빠’가 고개 빳빳이 들고 직접 나섰다”며 “누가 ‘지금이 오빠가 나설 타이밍’이라고 부추겼나 보다”라고 말했다.

경찰 수사의 방향과 형평성도 문제 삼았다. 한 의원은 “대한민국 경찰에게 국민을 대신해 묻는다. 오빠독약로비 김승원을 수사해야지, 오빠독약로비 공익제보자 색출 수사를 하는 게 말이 되나”라며 “로비한 사람들은 법정구속에 징역형 구형받았는데, 김승원 수사는 왜 안 하고 김승원 돕기 수사를 하나”라고 비판했다.

한 의원은 다른 게시글에서 이번 압수수색에 정치적 의도가 있다고 주장했다.

그는 “오늘 민주당 정권이 뜬금없이 김승원 오빠독약로비 공익제보자 색출을 위한 대대적이고 공개적인 압수수색을 한 것은 민주당 정권 입장에서 대단히 중요한 ‘강금실 국정원장 후보 등에 대한 청문회를 앞두고’, 앞으로 공익제보자들의 입을 틀어막고 위축시키려는 의도가 있다고 생각한다”며 “참 속보이고 치졸한 정권”이라고 말했다.

이어 공익제보자들에게는 “그러나 안심하십시오. 저는 공익제보자 여러분들을 끝까지 보호할 것입니다. 앞으로도 저에게 마음 놓고 공익제보해 주십시오”라고 당부했다.

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