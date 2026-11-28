김장은 여러 작업을 거쳐야 하는 만큼 신체적 부담이 적지 않고, 장시간 같은 자세로 작업하거나 무거운 재료와 김치통을 반복해서 들면 무릎과 허리에 통증이 생길 수 있어 주의가 필요하다. 게티이미지뱅크

김장철이 다가오면서 겨울철 먹거리를 준비하려는 가정의 손길도 분주해지고 있다.

김장은 배추를 다듬고 절이는 과정부터 양념을 만들고 버무린 뒤 김치통에 담아 옮기는 일까지 여러 작업을 장시간 이어가야 해 신체적 부담이 크다.

특히 장시간 같은 자세로 작업하거나 무거운 재료와 김치통을 반복해서 들면 무릎과 허리에 통증이 생길 수 있어 주의가 필요하다.

◆ 쪼그려 앉아 배추 버무리면 무릎 부담 커져…양반다리는 허리 통증 유발

28일 강동경희대병원에 따르면 김장 후 근골격계 통증을 예방하려면 작업 자세와 환경을 살피는 것이 중요하다. 바닥에 쪼그려 앉거나 허리를 숙인 채 오랫동안 일하는 자세를 피하고, 작업 중간에 충분히 쉬면서 몸을 풀어줘야 한다.

김장은 재료를 손질하고 양념을 버무리는 동안 한자리에 앉아 작업하는 경우가 많다. 특히 쪼그려 앉거나 무릎을 꿇은 자세에서는 무릎을 깊게 굽힌 상태로 체중을 지탱하게 돼 무릎 앞쪽의 슬개대퇴관절 등에 가해지는 압박이 커진다. 이런 작업을 장기간 반복하면 무릎 골관절염 발생 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과도 있다.

양반다리로 앉아 배추와 양념을 버무리는 자세도 허리에 부담을 준다. 상체를 앞으로 숙이거나 옆으로 비트는 동작을 반복하면 허리 근육과 주변 조직에 부담이 커져 요통으로 이어질 수 있다.

김장 후 근골격계 통증을 예방하려면 작업 자세와 환경을 살피는 것이 중요하다. 바닥에 쪼그려 앉거나 허리를 숙인 채 오랫동안 일하는 자세를 피하고, 작업 중간에 충분히 쉬면서 몸을 풀어줘야 한다. 게티이미지뱅크

작업 환경을 개선하려면 바닥에 앉아서 하는 작업을 최대한 피해야 한다.

배추와 양념은 허리를 깊이 숙이지 않아도 손이 닿는 높이에 두고, 앉아서 작업할 때는 발바닥이 바닥에 닿고 무릎이 과도하게 굽혀지지 않는 등받이 의자를 이용하는 것이 좋다. 재료를 몸 가까이에 두고 서거나 앉는 자세를 번갈아 취하는 것도 도움이 된다.

◆ 한 시간에 한 번은 몸 풀어야…배추·김치통 무리하게 들지 말아야

김장 중에는 작업 자세뿐 아니라 휴식과 물건을 옮기는 방식에도 신경 써야 한다. 같은 자세로 장시간 작업하면 특정 근육과 관절에 부담이 쌓일 수 있으므로 한 시간에 한 번 정도는 작업을 멈추고 허리와 무릎을 펴면서 가볍게 몸을 풀어주는 것이 좋다.

무거운 재료나 김치통을 옮길 때도 주의해야 한다. 절인 배추는 물기를 머금고 있어 생각보다 무겁고, 김치를 가득 담은 용기 역시 혼자 들기에는 부담이 될 수 있다. 특히 허리를 숙인 상태에서 무거운 물건을 들거나 몸을 비틀어 옮기면 허리 부상 위험이 커진다.

절인 배추나 완성된 김치를 담은 용기는 혼자 한 번에 옮기지 말고 무게를 나눠 여러 차례 운반하거나 두 사람이 함께 드는 것이 바람직하다. 필요하면 운반 도구를 이용하고, 물건을 들 때는 몸 가까이에 두는 것이 좋다.

김장 양을 조절하고 가족과 작업을 분담하는 것도 중요하다. 배추 손질과 양념 준비, 버무리기, 김치통 운반 등을 나눠 맡으면 특정 사람에게 부담이 집중되는 것을 줄일 수 있다. 모든 과정을 하루에 끝내려 하기보다 체력과 작업 여건에 맞춰 일정을 조정하는 편이 낫다.

김장 중에는 작업 자세뿐 아니라 휴식과 물건을 옮기는 방식에도 신경 써야 한다. 같은 자세로 장시간 작업하면 특정 근육과 관절에 부담이 쌓일 수 있으므로 한 시간에 한 번 정도는 작업을 멈추고 허리와 무릎을 펴면서 가볍게 몸을 풀어주는 것이 좋다. 클립아트코리아

◆ 김장 후 통증 생기면 무리한 활동 줄여야…심한 부종·다리 근력 저하는 진료 필요

김장을 마친 뒤에는 무릎과 허리에 통증이 나타나는지 살펴야 한다. 통증이 생겼다면 우선 무리한 활동을 줄이고, 통증이 심해지지 않는 범위에서 가볍게 움직이는 것이 좋다.

휴식을 취해도 통증이 지속되거나 일상생활에 지장을 줄 정도라면 의료진의 진료를 받아야 한다.

특히 무릎이 심하게 붓거나 허리 통증과 함께 다리에 힘이 떨어지는 증상이 나타나면 신속하게 병원을 찾아야 한다. 단순한 근육 피로로 여기고 방치하기보다 증상의 양상과 정도를 확인하는 것이 중요하다.

김동환 강동경희대병원 재활의학과 교수는 “김장은 가족의 겨울 먹거리를 준비하는 중요한 연례행사지만, 건강을 해치면서까지 무리할 필요는 없다”며 “김장 양을 줄이거나 가족과 작업을 분담하고, 필요하다면 김치를 구입하는 것도 방법이다. 몸에 부담을 주는 기존의 작업 방식에서 벗어나는 것이 중요하다”고 강조했다.

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