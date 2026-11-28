강원 평창군 진부면 오대천 위에 마련된 평창송어축제 얼음낚시터. 얼음 위에 앉은 방문객들 앞으로 텐트낚시용 텐트가 늘어서 있다. 사진=한국관광공사 제공

새해 첫날부터 한 달 동안 얼음 위에서 송어를 잡는 2027 평창송어축제가 강원도 평창에서 열린다. 28일 평창송어축제위원회와 한국관광공사 등에 따르면 2027 평창송어축제는 내년 1월1일부터 31일까지 평창군 진부면 오대천 일원에서 열린다.

국내 송어 양식은 60여년 전 미국에서 건너온 무지개송어 알 1만개에서 시작됐다. 처음 양식장을 지은 곳은 평창이 아니라 화천이었고, 그 시도가 실패한 뒤 송어는 평창의 샘물에 자리를 잡았다.

지난 2007년 12월 첫 축제를 연 뒤 이번이 18회째다. 얼음낚시와 텐트낚시, 맨손잡기 같은 송어 체험에 눈썰매 등 겨울 놀이시설이 함께 운영된다.

◆ 화천댐 아래서 살아남은 건 15마리뿐

국내 송어 양식의 내력을 정리한 자료에 따르면 지난 1965년 1월 미국 캘리포니아에서 기증받은 무지개송어 종란 1만개가 수산청을 거쳐 강원도에 들어왔다. 양식은 박경원 당시 강원도지사 주도로 처음 시도됐다.

첫 양식장은 화천군 간동면 구만리 화천댐 아래에 지었다. 하지만 수온이 너무 낮아 실패했고, 첫 시도는 살아남은 치어 15마리를 방류하는 것으로 끝났다.

이후 송어가 자리를 잡은 곳은 평창읍 상리다. 연중 12도 안팎의 맑은 용천수가 솟는 이곳에 강원도립양어장이 들어섰고, 1967년 11월 북해도(홋카이도)에서 들여온 발안란으로 국내 첫 무지개송어 인공채란에 성공했다.

평창송어축제위원회는 축제 소개글에서 평창을 ‘1963년 대한민국 최초로 송어 양식에 성공한’ 곳으로 적고 있다.

평창송어축제 얼음낚시터에서 한 가족이 낚아 올린 송어를 들어 보이며 기뻐하고 있다. 사진=한국관광공사 제공

◆ 화천은 ‘산천어’, 평창은 ‘무지개송어’

축제장에서 낚는 송어와 우리 하천에 본래 살던 송어는 다른 물고기다.

토종 송어 가운데 바다로 내려가지 않고 민물에 머물며 사는 무리를 산천어라고 부른다. 반면 1965년 미국에서 들여와 지금 양식장과 축제장을 채우는 물고기는 무지개송어로, 산천어와는 종이 다르다.

공교롭게도 국내 첫 송어 양식이 실패한 화천은 지금 겨울마다 산천어축제를 여는 고장이다.

평창송어축제 맨손잡기 체험장. 참가자들이 수조에 들어가 맨손으로 송어를 잡고 있다. 사진=한국관광공사 제공

60여년이 지난 지금도 송어 양식의 중심은 강원이다.

통계청 어업생산동향조사를 보면 지난해 국내 내수면어업 송어류 생산량은 2456톤으로, 이 가운데 강원이 1332톤을 차지했다. 전체의 54.2%다.

전국 생산량은 2022년 3043톤에서 2024년 2293톤으로 줄었다가 지난해 다시 늘었다.

◆ 수해 딛고 주민들이 돈 모아 연 축제

축제는 지역의 위기에서 출발했다. 평창송어축제위원회는 2006년 큰 수해로 무너진 지역을 살리려고, 가장 추운 곳이라는 한계를 기회로 삼아 송어 양식의 역사를 엮은 축제라고 소개한다.

주민들이 민간위원회를 꾸리고 비용을 십시일반 모아 2007년 12월28일 첫 축제를 열었다. 34일 동안 33만7000명이 다녀갔다.

방문객이 가장 많았던 때는 2018년 12월부터 이듬해 1월까지 열린 12회로, 70만1629명이 찾았다. 코로나19 유행 때는 두 해 겨울 축제를 거르기도 했다.

평창송어축제 먹거리 구역의 숯불 구이 시설. 사진=한국관광공사 제공

◆ 텐트낚시만 온라인 예약…송어는 1인 2마리까지 한편 축제장은 오전 9시부터 오후 5시까지 운영하고, 마지막 날인 31일은 오후 2시에 문을 닫는다. 온라인 예약은 텐트낚시만 받으며 12월15일부터 시작한다. 텐트 1동에 2명씩 짝수 인원으로만 예약할 수 있고, 예약일 이틀 전까지 취소하면 전액 돌려받는다. 얼음낚시와 실내낚시, 맨손잡기, 놀이시설은 현장에서 표를 산다. 잡은 송어는 1인 2마리까지 가지고 나갈 수 있고, 낚시도구는 직접 챙기거나 축제장에서 사야 한다. 미취학 아동은 보호자와 함께하면 무료로 입장한다.

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