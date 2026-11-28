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배우자와 사별한 뒤 다시 혼인하면 국민연금 유족연금은 수급권 자체가 사라진다. 반면 이혼한 배우자의 노령연금을 나눠 받는 분할연금은 새로 혼인해도 끊기지 않는다.

본인 노령연금이 생기면 분할연금은 그대로 더해지지만, 유족연금은 본인 연금과 둘 중 하나만 고를 수 있다. 사별이냐 이혼이냐에 따라 같은 국민연금이라도 받는 방식이 갈리는 것이다.

27일 국민연금법과 국민연금공단 안내에 따르면 유족연금을 받는 배우자가 재혼하면 그 수급권은 소멸한다. 국민연금법 제75조가 수급권자의 사망, 장애가 없는 자녀가 25세가 된 경우 등과 함께 정한 소멸 사유다.

법은 배우자에 사실상의 혼인관계에 있는 사람도 포함하고 있어, 혼인신고 없이 함께 살아도 재혼으로 판단될 수 있다.

배우자의 유족연금이 재혼으로 사라지면 다음 순위인 자녀에게 넘어간다. 대상은 25세 미만이거나 장애가 있는 자녀다.

재혼하지 않아도 유족연금이 멈추는 경우가 있다. 배우자 유족연금은 수급권이 생긴 뒤 3년 동안 지급하고 55세가 될 때까지 멈추는 것이 원칙이다. 다만 장애가 있거나, 25세 미만 또는 장애가 있는 자녀의 생계를 유지하거나, 소득이 있는 일을 하지 않으면 계속 받는다.

◆ 이혼 뒤 나눠 받는 연금은 재혼해도 남는다

분할연금은 사정이 다르다. 분할연금은 이혼한 배우자가 받는 노령연금 가운데 혼인 기간에 해당하는 몫을 나눠 받는 제도다. 공단은 이 제도를 “혼인기간 동안 배우자의 정신적·물질적 기여를 인정하고 그 기여분을 분할하여 지급”하는 것이라고 설명한다.

숨진 가입자에 의해 생계를 유지하던 가족에게 주는 유족연금과 달리, 국민연금법에는 재혼을 분할연금 소멸 사유로 정한 조항이 없다. 오히려 수급권을 얻은 뒤에는 전 배우자가 숨지거나 노령연금이 정지돼도 분할연금은 영향을 받지 않는다.

예외는 이혼한 그 배우자와 다시 혼인한 경우다. 이때 본인이 원하면 분할연금 포기를 신청할 수 있고, 포기하면 전 배우자는 나누기 전의 노령연금을 다시 받는다.

분할연금을 받으려면 △전 배우자의 국민연금 가입 기간 중 혼인 기간이 5년 이상이고 △이혼했으며 △전 배우자가 노령연금 수급권자이고 △본인이 출생연도별 지급개시 연령에 이르러야 한다. 지급개시 연령은 1961∼1964년생 63세, 1965∼1968년생 64세, 1969년생 이후 65세다.

혼인 기간에서는 별거·가출 등으로 실질적인 혼인관계가 없던 기간을 뺀다. 금액은 그 혼인 기간에 해당하는 연금액의 절반이 기본이다. 2016년 12월30일 이후 지급 사유가 생겼다면 당사자 협의나 법원 재판으로 비율을 달리 정할 수 있다.

청구는 요건을 모두 갖춘 때부터 5년 안에 해야 한다. 지급개시 연령 전에 이혼했다면 이혼 뒤 3년 안에 미리 청구해 둘 수 있다.

전 배우자가 노령연금 수급권자가 되는 것이 전제인 만큼, 그 전에 전 배우자가 숨져 노령연금 수급권이 생기지 않으면 분할연금도 받을 수 없다.

◆ 분할연금은 내 연금에 더하고, 유족연금은 하나만

본인 노령연금과 겹칠 때도 두 연금은 다르게 계산된다. 분할연금을 받는 사람에게 본인 노령연금 수급권이 생기면 두 연금을 합산해 지급한다.

반면 유족연금은 중복급여 조정을 받는다. 국민연금법 제56조는 한 사람에게 두 가지 이상 급여 수급권이 생기면 본인이 고른 하나만 주고 나머지는 지급을 멈추도록 한다. 고르지 않은 쪽이 유족연금이면 유족연금액의 30%만 얹어 준다.

두 번 이혼해 분할연금 수급권이 두 개 이상 생긴 경우에도 분할연금끼리는 합산한다. 다만 합산 특례는 노령연금과의 관계에만 있어, 분할연금과 유족연금이 함께 생기면 원칙대로 하나를 골라야 한다.

분할연금은 받던 사람이 숨져도 유족에게 넘어가지 않는다. 법이 유족연금을 지급할 때 분할연금 수급권자를 노령연금 수급권자로 보지 않기 때문이다.

◆ 조기노령연금 받다 배우자 떠나면?

노령연금을 앞당겨 받는 조기노령연금도 같은 조정을 거친다. 조기노령연금은 가입 기간이 10년 이상이고 소득이 있는 일을 하지 않는 사람이 노령연금 받을 나이보다 최대 5년 일찍 받는 대신, 1년 당길 때마다 6%씩 최대 30%를 덜 받는 연금이다.

조기노령연금을 받다 배우자가 숨져 유족연금이 생기면 둘 가운데 하나를 골라야 한다. 조기노령연금을 고르면 깎인 연금에 유족연금의 30%가 더해지고, 유족연금을 고르면 조기노령연금 지급은 멈춘다.

법 조항대로 계산하면 본인 연금이 유족연금의 70%에 못 미칠 때는 유족연금만 받는 쪽이 금액이 많다. 예컨대 월 60만원인 노령연금을 30% 깎인 42만원으로 앞당겨 받던 사람에게 월 70만원의 유족연금이 생기면, 본인 연금을 골라 받는 63만원보다 유족연금 70만원이 많다.

감액 없이 60만원을 받았다면 본인 연금을 골라 81만원을 받을 수 있었다. 앞당겨 받으며 줄어든 연금이 사별 뒤 선택까지 바꾼다.

◆ 재혼·이혼했다면 공단에 알려야

한편 수급권자는 수급권의 발생·변경·소멸·정지에 관련된 사항을 공단에 신고해야 한다. 재혼 사실을 알리지 않거나 늦게 알려 유족연금을 잘못 받았다면 그 금액은 환수 대상이 된다.

본인에게 어떤 연금이 겹치는지와 고를 때의 금액은 국민연금공단 대표번호 1355나 가까운 지사에서 확인할 수 있다.

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