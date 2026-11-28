11월 마지막 주말을 맞아 유통업계가 연말 할인 경쟁에 나섰다. 백화점은 크리스마스 분위기를 미리 즐길 수 있는 팝업스토어를 열고, 대형마트는 딸기와 감귤, 소고기 등 장바구니 물가와 직결되는 먹거리를 할인 판매한다.

롯데백화점 제공

온라인몰과 아울렛도 겨울 의류부터 방한용품, 화장품, 연말 선물용 상품까지 할인 폭을 넓혔다. 일부 행사는 오는 29일 종료되는 만큼 구매하려는 상품의 할인 기간과 카드·멤버십 혜택을 미리 확인하는 것이 좋다.

28일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 오는 30일까지 잠실 롯데월드몰 1층에서 아동 패션 브랜드 ‘마리떼 키즈’의 팝업스토어 ‘홀리데이 빌리지’를 운영한다. 마리떼 프랑소와 저버의 키즈 라인이 유통사에서 단독 팝업스토어를 여는 것은 이번이 처음이다.

크리스마스 마을을 주제로 눈사람과 트리 포토존을 꾸몄다. 키캡 꾸미기와 산타에게 편지 쓰기 등 아이들이 참여할 수 있는 체험 공간도 마련했다. 팝업 한정 상품 3종은 20% 할인하며 내년 봄·여름 시즌 신학기 가방과 모자 등도 미리 공개한다.

롯데월드몰 2층에서는 다음 달 2일까지 영국 오디오 브랜드 마샬의 국내 첫 팝업스토어를 운영한다. 스피커와 헤드폰, 이어폰, TV 사운드바 등을 직접 비교하고 체험할 수 있다. 전 품목을 5% 할인하고 구매 고객에게 굿즈를 증정한다.

롯데백화점 본점에서는 다음 달 10일까지 캐주얼 브랜드 레스트앤레크리에이션 팝업스토어를 운영한다. 가을·겨울 상품은 최대 30%, 블랙프라이데이 행사 상품은 최대 80% 할인한다.

신세계백화점 강남점은 다음 달 1일까지 센트럴 1층 오픈스테이지에서 크리스챤 디올 뷰티의 홀리데이 팝업스토어를 운영한다.

디올 홀리데이 컬렉션 25종과 대표 향수, 스킨케어 제품 등을 선보인다. 일정 금액 이상 구매하면 팝업 내 디올 카페에서 쿠키와 음료를 즐길 수 있다. 일부 상품에는 이니셜 각인 서비스도 제공한다.

현대백화점 목동점은 다음 달 3일까지 별관 지하 2층에서 노스페이스 팝업스토어를 열고 다운 재킷 등 겨울철 인기 상품을 판매한다.

판교점에서는 같은 기간 캐시미어·울 브랜드 에르흐스의 카디건과 숄 베스트, 후드 머플러 등을 할인 판매한다.

더현대 서울은 오는 29일까지 국가유산청과 협업한 ‘K-크래프트 하우스’를 운영한다. 국가무형유산 전승자들이 제작한 식기와 다기, 책꽂이, 단청 양탄자 등을 만나볼 수 있다.

롯데마트는 다음 달 2일까지 ‘생생 겨울 페스타’를 진행한다. 국산 딸기와 제주 감귤, 황금향, 타이벡 감귤 등 겨울철 인기 과일을 할인 판매한다.

호주산 소고기 척아이롤과 부채살, 국내산 닭다리살은 엘포인트 회원에게 40% 할인한다. 거제·통영·고성 등 남해안에서 생산한 생굴은 2봉 이상 구매하면 할인 혜택을 받을 수 있다.

28일부터 29일까지 이틀간 보쌈용 국내산 돼지고기 삼겹살과 목심도 할인 판매한다.

롯데슈퍼 역시 다음 달 2일까지 겨울 먹거리 할인 행사를 진행한다. 1등급 한우 국거리와 불고기, 봉지굴, 생연어 등을 준비했다. 호주산 소고기와 요리하다 양념육 3종은 엘포인트 회원에게 30% 할인한다.

삼립호빵 4입 전 품목은 오는 29일까지 2개 이상 구매하면 30% 저렴하게 살 수 있다.

이마트는 크리스마스용품 할인에 나섰다. 다음 달 2일까지 신세계포인트 적립 고객을 대상으로 크리스마스 트리와 장식용품을 최대 30% 할인한다.

장식과 조명이 포함된 원터치 팝업트리는 20% 할인하며 1만원 이하 실속형 트리와 LED 트리도 준비했다.

트레이더스는 오는 29일까지 삼성카드 결제 고객을 대상으로 크리스마스 장식용품 할인 행사를 진행한다.

11번가는 오는 29일까지 겨울 간식과 먹거리를 최대 15% 할인한다. 오뚜기 경주식 십원빵과 용궁에서 온 붕어빵, 삼립호빵 등 집에서 간편하게 즐길 수 있는 겨울 간식을 판매한다.

같은 기간 ‘블랙 패션 위크’도 진행한다. 폴햄과 네파, 게스, 지오다노 등이 참여해 패딩과 코트, 니트, 기모 바지, 아동 방한 의류 등을 최대 30% 할인한다.

다음 달 13일까지 빠른 배송 서비스인 슈팅배송을 통해 겨울철 생활용품과 식품 할인 행사도 진행한다. 워커힐호텔 배추김치와 락앤락 김치통, 할리스 크림떡, 린트 초콜릿 등을 선보인다.

SSG닷컴은 다음 달 2일까지 15일간 숙성한 흑산도 홍어를 할인 판매한다. 멤버십 쓱7클럽 회원은 전용 쿠폰을 이용해 최대 30% 할인과 7% 적립 혜택을 받을 수 있다.

홍어와 함께 먹기 좋은 수육용 돼지고기는 최대 40% 할인한다. 묵은지 등 곁들임 상품도 준비했다.

롯데온은 오는 30일까지 사흘간 ‘11월 라스트찬스’를 진행한다. 겨울 의류와 화장품 등을 대상으로 10% 중복 할인 쿠폰과 10% 카카오페이 결제 혜택을 제공한다.

최대 85% 할인하는 ‘투데이 픽’에서는 조말론 차량용 디퓨저와 에뛰드, 에스트라, 이니스프리의 보습 화장품 등을 선보인다.

빈폴멘 겨울 의류 특가전과 더바디샵 추가 할인, JMW 헤어드라이어 할인 행사도 함께 진행한다.

신세계사이먼은 다음 달 13일까지 여주·파주·부산·시흥·제주 프리미엄 아울렛에서 ‘사이먼 블랙프라이데이’를 진행한다.

델라라나와 제이린드버그, 스튜디오 톰보이는 기존 아울렛 판매가에서 20%를 추가 할인한다. 어그는 10% 추가 할인한다.

오는 29일까지 행사 참여 브랜드에서 삼성카드로 결제하면 구매 금액에 따라 신세계상품권도 받을 수 있다. 아울렛 곳곳에 대형 산타 조형물을 설치하고 크리스마스 마켓도 운영한다.

패션 브랜드들의 자체 할인 행사도 이어진다. 서울 여의도 IFC몰에 입점한 유니클로는 다음 달 3일까지 겨울 감사제 1차 행사를 진행한다. 무신사 스탠다드는 다음 달 2일까지 ‘2026 무진장 겨울 블랙프라이데이’를 진행한다.

할인 행사마다 적용 조건은 다르다. 멤버십 가입이나 특정 카드 결제가 필요한 상품도 있고, 최대 할인율이 일부 상품에만 적용되는 경우도 있다. 쿠폰과 결제 혜택을 적용한 최종 구매 가격을 비교하는 편이 좋다.

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