크리스마스와 송년회 시즌을 앞두고 호텔업계가 연말 외식 수요 잡기에 나섰다. 대게와 방어 등 겨울철 해산물부터 랍스터, 양갈비, 북경오리 등 고급 식재료를 활용한 특선 메뉴를 잇달아 선보인다.

이랜드 제공

호텔을 직접 방문하지 않고도 연말 만찬을 즐길 수 있도록 통칠면조와 스테이크, 디저트 등을 묶은 홈파티용 포장 상품도 내놨다.

28일 호텔업계에 따르면 주요 호텔들은 12월 한정 메뉴를 확대하고 가족 단위 고객부터 직장인 송년회, 연인들의 크리스마스 데이트 수요까지 공략하고 있다.

이랜드파크가 운영하는 켄싱턴호텔 여의도의 스시&그릴 라이브 다이닝 브로드웨이는 12월 한 달간 연말 특선 메뉴를 선보인다.

셰프가 즉석에서 구워주는 채끝등심과 양갈비를 비롯해 사천식 매운 국수, 대게찜, 방어, 관자 카르파치오 등을 마련했다.

랍스터 비스큐와 양파 수프는 직원이 고객의 테이블로 직접 가져다준다. 와인과 생맥주도 무제한으로 제공한다.

서울드래곤시티의 프리미엄 뷔페 푸드 익스체인지는 12월 11일부터 31일까지 연말 한정 뷔페를 운영한다.

북경오리와 하몽, 활전복회, 제주 황게장, 단호박 트러플 수프 등을 새롭게 추가했다. 저녁 식사 고객에게는 세계 맥주 11종을 무제한 제공한다.

노보텔 스위트 앰배서더 서울 용산의 THE 26에서는 12월 한 달간 2인용 스테이크 세트를 판매한다. 랍스터 카르파초와 800g 포터하우스 스테이크를 중심으로 샴페인과 레드와인, 디저트 등을 구성했다.

JW 메리어트 호텔 서울은 가족이나 친구들과 집에서 크리스마스 만찬을 즐길 수 있는 홀리데이 로스트 터키 세트를 출시했다.

구운 통칠면조에 매시드 포테이토, 버섯과 베이컨을 곁들인 방울양배추, 크랜베리 소스 등을 담았다. 6~8인이 함께 먹을 수 있는 분량이다.

애플파이와 호박파이, 견과류 파이를 추가한 상품도 판매한다. 구매하려면 최소 4일 전에 예약해야 한다.

호텔 7층 모보 바에서는 크리스마스와 동지를 소재로 만든 시즌 한정 칵테일도 선보인다.

메이필드호텔 서울은 크리스마스이브와 당일인 12월 24일과 25일 메이필드 볼룸에서 특선 뷔페와 뮤지컬 갈라쇼를 결합한 크리스마스 판타지아를 진행한다.

식사 비용에 공연 관람료가 포함된 상품으로 가족 단위 고객을 겨냥했다. 12월 23일까지 네이버를 통해 예약하면 10% 할인된 성인 17만1000원, 어린이 9만원, 미취학 아동 6만3000원에 이용할 수 있다.

모던 유러피안 레스토랑 더 큐에서는 12월 24일부터 27일까지 연말 특선 코스 요리인 조이풀 홀리데이를 선보인다.

서울신라호텔의 더 파크뷰는 12월 한 달간 토마호크와 랍스터 등을 활용한 특별 메뉴를 선보인다. 뉴욕 치즈케이크와 바나나 컵 푸딩, 다크초콜릿 아이스크림 등 디저트 메뉴도 강화한다.

성인 저녁 뷔페 가격은 12월 1일부터 17일까지 평일 20만5000원, 주말 21만5000원이다. 18일부터 31일까지는 23만5000원이 적용된다.

롯데호텔앤리조트가 운영하는 더그랜드롯데 서울의 라세느도 킹크랩과 연어 웰링턴, 우대갈비 등을 중심으로 연말 메뉴를 강화한다.

성인 저녁 뷔페 가격은 12월 18일까지 21만원, 19일부터 31일까지 23만5000원이다. 평일과 주말에 동일한 요금을 적용한다.

포시즌스 호텔 서울의 더 마켓 키친은 이달 20일부터 내년 1월 5일까지 연말 특선 뷔페를 운영한다.

스테이크와 랍스터, 해삼 요리 등을 시즌 한정 메뉴로 선보인다. 평일 저녁과 주말 점심·저녁 가격은 21만9000원이다. 크리스마스이브인 12월 24일부터 31일까지는 저녁 가격이 22만9000원으로 오른다.

르메르디앙 서울 명동의 라팔레트 파리는 연말까지 호텔 요리를 집에서 즐길 수 있는 포장 상품 터키 투 고를 판매한다.

칠면조 구이와 우대갈비, 소뽈살, 훈제 연어 샐러드, 트러플 매시드 포테이토 등을 담았다. 단호박 티라미수와 레드와인 1병도 포함된다.

가격은 세트당 35만원이다. 12월 28일까지 예약할 수 있으며 수령은 31일까지 가능하다. 최소 3일 전 예약해야 한다.

그랜드 하얏트 서울도 크리스마스 케이크와 홈파티용 요리 등을 담은 2026 페스티브 컬렉션을 선보인다.

홈파티 메뉴로는 저온에서 천천히 구운 통칠면조와 꽃등심, 이탈리아식 돼지고기 구이인 포크벨리 포르게타 등을 마련했다.

호텔 로비에 있는 베이커리&와인숍 더 델리에서는 크리스마스 케이크 6종과 파네토네, 슈톨렌 등 유럽의 전통 연말 디저트도 판매한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지