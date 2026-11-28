범죄예방 환경설계(CPTED)를 적용한 ‘안심골목길’을 조성해 온 서울 관악구가 대통령 표창을 받았다.

관악구는 25일 정부과천청사에서 열린 ‘2026년 범죄예방대상’에서 대통령 표창을 받았다고 28일 밝혔다. 법무부가 주관하는 범죄예방대상은 범죄 예방과 법질서 확립에 기여한 개인과 기관·단체 등에 주는 상이다.

박준희 관악구청장이 지난 25일 정부과천청사에서 열린 ‘2026년 범죄예방대상’ 시상식에서 대통령표창을 받고 있다. 관악구 제공

구는 지난 12년간 19개 동 31곳에 CPTED를 적용한 안심골목길을 조성했다. 태양광으로 충전해 야간에 빛을 내는 도로·보행로 유도 장치인 쏠라 표지병(태양광 도로표지병)과 벽면이나 바닥에 안내 문구를 비추는 고보조명 등을 설치했다. 범죄취약지역에는 폐쇄회로(CC)TV와 비상벨 등을 확충했고, 여성안심귀갓길의 노면을 정비했다.

구는 관악경찰서·서울시 자치경찰위원회 등과 범죄취약지역을 발굴하고 안전 대책도 마련해 왔다. 20개 동에서 460여명 규모의 자율방범대와 민·관·경 합동순찰반을 운영하고 있다.

구는 지능형 CCTV와 24시간 통합관제센터를 운영하고 공원과 등산로 등에는 숲길 안전지킴이를 배치했다. 범죄에 취약한 가구에 안심장비를 지원하고, 안심이 앱과 안심지킴이집을 운영하는 사업도 추진하고 있다.

관악구가 범죄예방 환경개선 사업을 통해 설치한 조명 시설물. 관악구 제공

박준희 구청장은 “이번 대통령 표창은 민·관·경이 함께 주민들의 일상 속 안전을 촘촘히 지켜온 노력의 결실”이라며 “앞으로도 현장 중심의 범죄예방 정책을 강화해 누구나 안심하고 생활할 수 있는 안전한 관악구를 만들겠다”라고 말했다.

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