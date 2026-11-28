뉴스는 사건으로 기록되지만, 그 한가운데에는 사람이 있습니다. 권력의 정점에 오른 사람도, 뜻밖의 성취로 주목받은 사람도, 논란과 실패 속에서 이름이 부각된 사람도 있습니다. ‘이름 너머’는 한 주 동안 국내외 뉴스의 중심에 떠오른 한 사람을 들여다봅니다. 단순한 이력이나 화제가 된 사건을 되짚는 데 머물지 않습니다. 성장 과정과 성격, 관계와 선택, 과거의 말과 주변의 평가를 따라가며 지금의 행동과 판단이 어디에서 비롯됐는지 살펴봅니다. 때로는 한 사람의 선택이 시대를 바꾸고, 때로는 시대의 변화가 한 사람을 뉴스의 중심으로 밀어냅니다. 이름 뒤에 쌓인 시간을 통해 사건의 맥락과 그 시대의 모습을 함께 읽습니다.

2003년 11월 국회 법제사법위원회. 노무현 대통령 측근 비리 의혹을 수사할 특별검사법을 놓고 의원들이 법안 문구를 둘러싸고 설전을 벌였다. 이를 지켜보던 강금실 법무부 장관이 웃음을 터뜨렸다. “코미디야, 코미디!” 국회를 비웃었다는 의원들의 항의가 이어졌고, 강 장관은 같은 달 14일 법사위에서 경솔한 언동이었다며 사과했다. 하지만 특검법에 대한 대통령의 거부권 행사 건의 방침은 유지했다.

강금실 국가정보원장 후보자가 24일 서울 강남구 자택에서 출근하고 있다. 연합

당시 46세였던 강금실(69)이 이번에는 국가정보원장 후보자로 등장했다. 이재명 대통령은 지난 23일 그를 국정원장 후보자로 지명했다. 국회 인사청문회를 거쳐 임명되면 1961년 중앙정보부 창설 이후 첫 여성 정보기관 수장이 된다. 청와대는 권력기관 개혁 경험과 국제 활동 등을 발탁 배경으로 설명했지만, 정보·방첩 분야의 직접적인 경력이 부족하다는 지적도 나온다.

◆검찰개혁 앞장선 첫 여성 법무부 장관

강 후보자는 1957년 제주에서 태어나 경기여고와 서울대 법학과를 졸업했다. 1981년 사법시험에 합격한 뒤 1983년 판사로 임용됐다. 법관 시절인 1989년에는 동료 판사들과 함께 우리법연구회 창립을 주도했다. 1995년 서울고법 판사를 끝으로 법원을 떠나 변호사로 활동했고, 민주사회를 위한 변호사모임 부회장을 지냈다.

2003년 2월 노무현 정부의 초대 법무부 장관으로 발탁됐다. 당시 46세로 역대 최연소이자 최초의 여성 법무부 장관이었다. 검찰 고위 간부가 장관을 맡아온 관행을 깬 인사였다. 취임 직후부터 검찰 인사에서 기수와 서열 중심의 관행을 바꾸려 하면서 검찰 내부의 반발에 부딪혔다. 그해 3월 검사들의 집단 반발은 노 대통령과 평검사들의 공개 대화로 이어졌다.

강 장관과 송광수 당시 검찰총장의 갈등도 여러 차례 언론에 보도됐다. 검찰 인사와 감찰권의 법무부 이양 등을 둘러싸고 두 기관 사이에 불협화음이 이어졌기 때문이다. 2003년 9월 두 사람은 검사장급 간부들과 함께 만찬을 갖고 갈등설을 진화하려 했다. 폭탄주가 오간 자리에서 두 사람은 30분가량 독대했고, 식사를 마친 뒤에는 팔짱을 끼고 취재진 앞에 섰다. 강 장관은 “갈등 없어요. 너무 아무 문제 없어요”라고 했고, 송 총장도 언론의 추측이 잘못됐다고 밝혔다. 하지만 이후에도 검찰 인사와 수사 보고 문제 등을 둘러싼 갈등은 이어졌다. 강 장관은 2004년 7월 장관직에서 물러났다.

◆보랏빛 서울시장 도전과 좌절

장관 시절 강금실은 정치인 못지않은 대중적 관심을 받았다. 기존 공직사회에서 보기 어려웠던 언행과 자유로운 옷차림, 문화예술에 대한 관심도 화제가 됐다. 2006년에는 열린우리당 서울시장 후보로 정치에 뛰어들었다. 보라색 옷을 입고 4월 5일 서울 정동극장에서 출마를 선언한 그는 정치문화의 변화를 출마 이유로 내세웠다.

출마 이튿날 MBC 라디오 인터뷰에서는 3년 전 자신의 법사위 발언을 다시 꺼냈다. “‘코미디야 코미디’라고 웃은 만큼 나도 책임져야 되지 않나 하는 생각이 든다”고 말했다. 당선된다면 그런 코미디가 아닌 정치도 가능하다는 것을 보여주고 싶다고도 했다. 장관 시절 국회에서 웃음을 터뜨렸던 일을 정치 참여의 이유와 연결해 설명한 것이다.

하지만 선거 결과는 패배였다. 강금실은 27.3%를 득표해 61.1%를 얻은 한나라당 오세훈 후보에게 크게 뒤졌다. 낙선 후에도 곧바로 정치 활동을 접지는 않았다. 2007년에는 자원봉사에 나서면서 서울시장 선거에서 약속한 생활정치를 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 2008년에는 통합민주당 최고위원과 18대 총선 공동선거대책위원장을 맡아 선거를 치렀다.

◆법조계 돌아와 지구의 권리를 말하다

강금실이 본격적으로 법조계로 돌아간 것은 2008년 8월이었다. 법무법인 원에 합류하면서 법무부 장관 출신에게 흔히 주어지는 고문 직함 대신 일반 구성원 변호사로 일하겠다는 뜻을 밝혔다. 당시 윤기원 대표변호사는 강금실이 후배 변호사들과 함께 실무를 하려는 의지가 강했다고 설명했다. 강금실은 기자들에게 “일반적으로 정치를 하다가 변호사를 하면 재미가 없다고 하는데 나는 재미 있더라”고 말했다. 변호사 연수를 받으며 파생상품 등을 새로 공부하고 있다고도 했다.

정치권을 떠난 이유는 3년 뒤 언론 인터뷰에서 좀 더 자세히 밝혔다. 강금실은 “마음은 행복하다”고 했다. 정치를 계속하면 앞으로 몇 년은 더 정치권에 있어야 한다는 부담이 있었고, 더 늦기 전에 해보고 싶은 일을 하고 싶었다고 설명했다. 정치와 사회를 체계적으로 공부하고 싶은 마음도 있었다. 다만 정치 복귀 가능성까지 닫지는 않았다.

변호사 활동과 함께 새로운 분야의 공부도 시작했다. 2009년 가톨릭대 생명대학원에서 미국의 문명사상가 토머스 베리의 생태사상을 접했다. 2013년에는 이를 공부하는 모임인 '생명문화포럼'을 꾸렸다. 2015년에는 법무법인 원의 공익활동법인인 사단법인 선에서 지구법 강좌를 개설했고, 생명문화포럼은 지식공동체 '지구와사람'으로 발전했다.

지구법학은 자연을 인간이 보호해야 할 대상으로만 보지 않고 법적 권리의 주체로 인정하자는 논의다. 강금실은 2017년 한 인터뷰에서 “50이 넘어서 새로운 공부를 시작했으니 개인적으로는 늦은 편이죠. 더 공부할 것이 많아요”라고 말했다. 당시 자연의 권리를 법적으로 인정해야 한다는 자신의 생각을 설명하며 관련 연구를 계속하겠다는 뜻을 밝혔다.

그는 2022년 또 다른 인터뷰에서 생태위기 대응을 위해서는 사람들이 즐겁고 자발적으로 참여할 수 있는 방법을 찾아야 한다고 강조했다. 기후위기에 대한 위기의식만 강조하기보다 새로운 대안을 모색할 필요가 있다는 것이다. 이러한 생각을 담아 책 ‘지구를 위한 변론’도 펴냈다.

활동 영역도 넓어졌다. 법무법인 원 대표변호사와 공익법인 선 이사장, 국가기후환경회의 자문위원 등을 지냈다. 2020년부터 2022년까지 강원문화재단 이사장을 맡았고, 2023년에는 경기도 초대 기후대사로 활동했다. 같은 해 국제 지방정부 회의에 참석한 뒤에는 독일 프라이부르크의 태양광 사업과 주민참여형 풍력발전 사례 등을 국내에 소개했다.

정치권과의 인연도 이어졌다. 2021년 6월에는 이재명 당시 경기도지사가 출범시킨 경기도 기후대응·산업전환 특별위원회 공동위원장을 맡았다. 같은 해 7월 더불어민주당 대선 경선에 나선 이 지사의 후원회장으로도 활동했다. 2025년 대선에서는 민주당 이재명 후보의 중앙선거대책위원회 총괄선대위원장을 맡았다. 당시 언론 인터뷰에서 강금실은 이 후보와 “그 외에는 특별히 교류가 있는 관계는 아닌데”라며 선대위 합류를 예상하지 못했다고 밝혔다. 이재명 정부 출범 이후에는 대통령 프랑스 특사와 글로벌기후환경대사 등 외교 관련 역할을 맡았다.

이재명 대통령이 23일 국가정보원장 후보자에 강금실 전 법무부 장관을 지명했다. 뉴스1

◆춤과 책, 종교에 빠졌던 법조인

강금실은 어린 시절 전학을 자주 다녔다. 2006년 한 인터뷰에서 그는 학교마다 분위기와 아이들이 달라 적응하기 쉽지 않았다고 회상했다. 공부를 잘한 덕분에 전학 간 다음 학기에는 반장이 되곤 했지만, 새로운 환경에 익숙해지는 일이 쉽지만은 않았다는 것이다.

대학 시절에는 탈춤반에서 활동하며 문학과 음악을 즐겼다. 판사 시절에도 전통춤을 배웠다. 2003년 한 인터뷰에서 오랜 지인은 강금실을 처음 만났을 때 주변 사람들이 살풀이춤을 추는 사람이라고 소개해 법률가인 줄 몰랐다는 일화를 전했다. 강금실은 판화와 클래식 기타, 장구, 판소리와 성악 등 다양한 분야를 배우기도 했다.

종교에도 관심이 많았다. 2004년 천주교 세례를 받은 그는 2009년 이탈리아 성지를 순례했고, 그 경험을 담은 책 ‘오래된 영혼’을 펴냈다. 2011년 언론 인터뷰에서는 세례를 받은 계기를 묻자 20대부터 종교에 관심이 있었으며 삶의 가치에 관한 고민을 정리하고 싶었다고 설명했다. 신앙생활 이후의 변화에 대해서는 사람들이 자신에게 전보다 착해졌다고 말한다며 웃었다.

대학 시절의 탈춤과 판사 시절의 전통춤도 그에게는 단순한 취미만은 아니었다. 2011년 인터뷰에서 그는 1985년 전통춤을 배우던 시절을 떠올리며 “‘이런 시국에 춤이나 추나’ 하는 생각을 하기도 했다”고 말했다. 민주화운동이 이어지던 당시 사회적 책임에 대한 자각을 갖고 살았다는 설명이었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지