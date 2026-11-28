한국 장애인 태권도 간판 주정훈(32·춘천시장애인체육회)이 무주 세계선수권대회에서 패했던 에므레 불구르(튀르키예)를 닷새 만에 꺾고 그랑프리 파이널에서 우승했다.



주정훈은 27일(현지시간) 카자흐스탄 아스타나 마셜아츠 팰리스에서 열린 2026 월드 패러태권도 그랑프리 파이널 남자 겨루기 80㎏급(스포츠등급 K44) 결승에서 불구르를 라운드 점수 2-0(14-2 20-18)으로 물리쳤다.

세계태권도연맹(WT) 제공.

주정훈은 22일 전북 무주 태권도원에서 열린 세계패러태권도선수권대회 준결승에서 3라운드 종료 0.84초 전 불구르에게 역전을 허용해 동메달에 머물렀다. 불구르는 이 대회에서 우승했다.



이날 결승에서 주정훈은 1라운드에서 오른발로 선취점을 낸 뒤 4-2에서 잇달아 몸통 공격에 성공해 10-2로 달아났고, 14-2로 이겼다.



2라운드에선 종료 6초 전 16-16에서 왼발 돌려차기로 앞선 뒤 불구르와 몸통 공격을 한 차례씩 주고받고 20-18로 승부를 끝냈다.



시즌 마지막 그랑프리인 이번 대회에는 26개국 선수 80명이 출전해 남녀 10개 체급에서 우승을 다퉜다.



결승에선 2028 로스앤젤레스 올림픽에서 사용할 예정인 발광다이오드(LED) 경기 매트가 첫선을 보였다.

<연합>

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