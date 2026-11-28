자신의 집을 방문한 에어컨 설치 기사에게 에어컨을 집어 던지는 등 폭력을 행사한 40대 남성이 실형을 선고받았다.



28일 법조계에 따르면 부산지법 형사7단독 장기석 판사는 특수폭행, 폭행, 특수재물손괴 혐의로 기소된 40대 A씨에게 징역 6개월을 선고했다.



판결문에 따르면 A씨는 지난 5월 29일 오후 2시 50분께 부산 동래구 오피스텔 앞 복도에서 자기 집에 에어컨을 설치하기 위해 방문한 기사가 놓아둔 에어컨을 집어 다른 곳에 던졌다.



당시 술에 취한 A씨는 기사가 에어컨을 던진 이유를 묻자 "그래 내가 던졌다. 한 번 더 보여줄까"라고 말하며 10kg짜리 에어컨을 기사에게 던져 손과 허벅지 부위에 상처를 입혔다.



A씨는 이를 제지하는 또 다른 설치 기사의 얼굴을 때리기도 했다.



A씨는 같은 달 16일 부산 동래구 한 노래방에서 서비스가 좋지 않고 업주가 자신을 무시한다는 이유로 선풍기와 모니터 등을 부순 혐의도 받는다.



장 판사는 "동종 범행으로 징역형의 집행유예 기간 중 연이어 범행을 저질렀고 설치 기사들로부터 용서받지 못한 점 등을 고려해 실형을 선고했다"고 밝혔다.

<연합>

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