"교수님 역할이 없다는 생각까지 듭니다. 그냥 AI에 물어보니까요. 수업 방식도 변해야 합니다."



고려대 자유전공학부에 재학 중인 방경호(24) 씨는 생성형 인공지능(AI)을 적극 활용해 학업을 이어가고 있다.



AI로 수업 내용을 요약·정리하고, 기출 문제를 입력해 시험 예상 문제를 만든다.



수업 도중에도 모르는 부분이 있으면 즉각 AI의 해설을 받아내기도 한다.



과거 AI 없이 대학 생활을 하던 기성세대에겐 낯선 장면들이다. 방씨는 "교수님들도 AI를 활용하도록 변화가 필요하다"고 말했다.



28일 연합뉴스 취재를 종합하면 최근 대학생들 사이에서는 자신들의 AI 활용 역량에 상응하는 수업 설계가 이뤄지지 않는다는 반응이 적잖게 나온다.



고려대 경제학과 재학 중인 이모(24)씨는 AI의 학습 편의성이 교수 중심의 기존 체제보다 우위로 느껴진다고 평가했다.



이씨는 "AI에는 새벽 2시에도 물어볼 수 있는데 교수님께는 그럴 수 없다. 약속부터 잡아야 한다"고 설명했다.



그러면서 AI에 보고서 흐름이 이상하지 않은지, 문제 풀이 중 잘못된 전개는 없는지 사소한 질문도 할 수 있다고 덧붙였다.



학생들은 AI를 어느 범위까지 활용해도 되는지 의문도 들지만, 개별 강의를 책임지는 교수로부터 똑 떨어지는 지침과 교육을 받은 경우는 소수였다고 입을 모았다.



이씨는 "학교 차원의 가이드라인은 있지만 문외한인 교수님도 계신다"고 했다.



이런 상아탑 현장의 혼란상은 최근 학술적으로도 어느 정도 입증되고 있다.



배상훈 성균관대 교육학과 교수, 한송이 덕성여대 교직학부 교수가 이끈 연구진은 6∼7월 수도권과 지방 각각 2개 대학의 학생 404명을 대상으로 AI 학습 경험을 조사했다.



연구진은 응답을 각각 8개 요인으로 나눠 만점을 4점으로 설정했다.



AI가 학습 효율을 높일 것이라는 '성과 기대' 요인이 평균 3.60점으로 가장 높았다.



궁금한 내용이나 학습 피드백을 교수보다 AI에 먼저 요청하는 '대체 경험'(3.34점)과 AI 활용에 대한 효능감(3.30점)도 높게 나타났다.



반대로 AI 사용법·규칙·범위나 출처 표기·명령어 작성법 등을 안내받고 그에 대한 피드백이 이뤄지는지 묻는 'AI 활용 수업 인식' 요인은 평균 2.33점으로 최저였다.



학생 본인의 사고나 판단이 드러나도록 학습 과정이 제대로 설계됐는지 묻는 'AI 활용 평가 인식' 요인(2.61점)도 2점대였다.



대학생들 사이에서는 이미 AI에 대한 효능감·기대가 상당한 수준이지만 이에 발맞추는 수업 운영이나 평가가 미비하다고 보는 인식도 동시에 형성돼 있다는 것이다.



연구진은 "국내 대학 상당수가 아직 생성형 AI 활용 지침이나 수업 설계를 제공하지 못하고 있다는 지적과 같은 맥락"이라며 "교육적 개입의 필요성을 시사한다"고 분석했다.



이 같은 분석은 지난달 한국학술지인용색인(KCI) 우수등재 학술지 '교육학연구'에 발표된 논문에 실렸다.



배 교수는 연합뉴스에 "학생들은 99％가 AI를 잘 쓴다. 젊은 교수님들은 잘 따라가고 있다"면서도 "수업·평가에 AI를 어떻게 반영해야 할지 뒤처지는 교수님들도 없지는 않아 성찰할 부분"이라고 말했다.



이어 "그럴수록 학교가 나서 가이드라인 등 교육을 제공해야 한다"며 "대학끼리는 AI와 관련된 내용을 공유하고, 교수들이 그걸 배울 포럼도 많이 열려야 한다"고 강조했다.



그러면서 "각 대학이 개발한 AI 수업 활용 지침 등은 충분히 확산·공유되는 게 좋다"며 "이를 개발한 대학은 그걸 나눌 사회적 책무가 있는 것"이라고 짚었다.

<연합>

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