크리스마스가 한 달 가까이 남았지만 케이크 판매 경쟁은 이미 시작됐다. 사전 공개 당일 품절된 제품이 나오는가 하면 불을 끄면 야광으로 빛나는 케이크, 초콜릿을 깨 먹는 케이크도 등장했다.

배스킨라빈스 제공

카페와 베이커리업계가 생딸기와 캐릭터를 활용한 시즌 한정 제품을 앞세운 가운데 편의점은 1~2인 가구를 겨냥한 1만원대 소용량 케이크로 맞섰다. 주요 브랜드는 사전예약 고객에게 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.

28일 업계에 따르면 스타벅스 코리아는 다음달 11일까지 크리스마스와 연말 모임을 위한 홀케이크 사전예약을 진행한다.

일반 홀케이크 사전예약에 앞서 공개한 ‘조선델리 노엘 트리 케이크’는 당일 준비한 물량이 모두 소진됐다.

마스카포네 크림과 레드벨벳 시트를 활용한 눈사람 모양의 ‘조선델리 위시 스노우맨 케이크’, 곰 캐릭터를 크리스마스 장식으로 표현한 ‘트리 베어리 오너먼트 케이크’, ‘헬로키티 굴뚝쿠헨’ 등도 선보였다.

오는 30일부터는 스타벅스 앱 온라인 스토어와 카카오톡 선물하기, 네이버 브랜드 스토어 등에서 바움쿠헨과 아이스크림 케이크 등 추가 제품을 판매한다.

투썸플레이스는 대표 제품인 스트로베리 초콜릿 생크림 케이크(스초생)를 변형한 ‘크림탑 스초생(크초생)’을 앞세워 연말 시장을 공략한다.

기존 스초생의 딸기와 초콜릿 조합에 바닐라빈의 풍미를 더한 제품이다.

초콜릿과 라즈베리 무스를 활용한 ‘윈터 레드 베리’, 초콜릿에 비스코프 크럼블 등을 더한 ‘윈터 딥 쇼콜라’ 등도 마련했다.

다음달 20일까지 투썸하트 앱에서 케이크 12종의 사전예약을 받는다. 앱 회원에게는 10~15% 할인 쿠폰을 제공한다.

파리바게뜨는 지난해 선보인 딸기 케이크 브랜드 ‘베리밤’의 제품군을 올해 6종으로 늘렸다.

신제품 ‘베리밤 와르르’는 치즈크림 케이크 위에 생딸기를 올린 제품이다. ‘베리밤 파티’는 딸기 콤포트를 넣은 2단 케이크로 만들었다.

트리 모양의 ‘위싱트리’, 딸기 무스와 치즈를 활용한 ‘눈꽃무스’, 캐릭터를 활용한 ‘라이언 산타’ 등도 출시했다.

다음달 19일까지 사전예약을 진행한다. 파바앱 이용 고객은 최대 30% 할인받을 수 있다. 예약 제품은 다음달 21일부터 25일까지 지정 매장에서 수령하면 된다.

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르는 크리스마스 케이크에 야광 디자인을 적용했다.

대표 제품인 ‘홀리데이 스트로베리 퀸’은 조명을 끄면 야광 장식이 빛나도록 만들었다. ‘홀리데이 블랙 퀸’은 초콜릿 시트 사이에 딸기 소스를 넣고 생딸기를 올렸다.

아기 곰 모양의 ‘첫눈에 반했곰’도 선보였다. 초콜릿 무스와 바닐라 무스를 조합하고 겉면을 초콜릿으로 코팅했다.

다음달 22일까지 뚜레쥬르 앱에서 시즌 제품 35종을 대상으로 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 예약 제품은 다음달 18일부터 25일까지 받을 수 있다.

파스쿠찌는 ‘더 미라클’을 주제로 크리스마스 시즌 케이크를 출시했다.

대표 제품은 화이트 크림에 라즈베리 콤포트와 치즈 무스를 더한 트리 모양의 ‘미라클 스노우 트리’다. 라즈베리와 바닐라 마스카포네 크림을 활용한 ‘메리 베리 레드’도 선보였다.

‘메리 베리 초코’, ‘리틀 스노우 산타’, ‘레드 루돌프’ 등 크리스마스를 상징하는 디자인의 제품도 마련했다.

이탈리아에서 크리스마스에 즐겨 먹는 전통 발효빵 ‘골든 파네토네’도 판매한다. 발효 반죽에 건포도와 설탕에 절인 과일, 견과류 등을 넣어 만든 제품이다.

다음달 17일까지 해피오더앱 등에서 사전예약 고객에게 25% 혜택을 제공한다.

캐나다 커피 브랜드 팀홀튼은 국내 진출 이후 처음으로 크리스마스 케이크 5종을 선보였다.

‘윈터 스노우 캐빈’은 초콜릿 시트와 크림을 쌓고 마시멜로로 눈 덮인 집을 표현했다.

캐나다를 상징하는 큰사슴을 본뜬 ‘헤이즐넛 초콜릿 무스 무스’, 제철 딸기를 올린 ‘베리 포레스트 생크림’ 등도 판매한다.

이달 30일까지 진행하는 1차 사전예약 기간에는 케이크 5종을 모두 15% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

배스킨라빈스는 ‘오픈 유어 매직’을 주제로 크리스마스 아이스크림 케이크 24종을 출시했다.

트리 모양부터 3단 케이크, 한입 크기의 큐브형 제품까지 크기와 디자인을 세분화했다. 아이스크림에 쿠키와 모찌, 셔벗 등을 더해 식감에도 변화를 줬다.

‘쿠키 샌드 와츄원’은 별 모양 쿠키 샌드를 트리처럼 쌓은 제품이다. ‘스노우 모찌 트리’에는 쫀득한 모찌를 더했다.

초콜릿 볼을 깨 안에 담긴 선물을 찾는 ‘팡팡! 홀리데이’도 선보였다.

다음달 15일까지 아이스크림 케이크 12종을 대상으로 최대 30% 혜택을 제공하는 사전예약을 진행한다.

세븐일레븐은 혼자 또는 둘이서 크리스마스를 보내는 소비자들을 겨냥해 1만원대 소용량 케이크를 내놨다.

대표 제품은 헬로키티와 협업한 ‘헬로키티하트티라미수’ 2종이다. 오리지널과 딸기우유 맛으로 구성했으며 하트 모양 숟가락으로 초콜릿 코팅을 깨 먹는 방식이다.

롯데호텔 파티시에의 레시피에 쌀가루 시트와 파스퇴르 우유를 활용한 ‘롯데호텔 파스퇴르우유케이크’도 선보인다.

일본의 ‘도쿄바나나’와 홍콩의 ‘제니쿠키’에는 크리스마스 한정 디자인을 적용했다.

올해 케이크 판매 경쟁은 제품뿐 아니라 예약 채널에서도 벌어지고 있다. 업체들은 자사 앱을 통한 예약에 할인 쿠폰을 집중적으로 배치하고 있다. 연말 케이크를 판매하면서 신규 앱 회원을 확보하고 매장 방문까지 유도할 수 있어서다.

소비자 입장에서는 같은 제품이라도 예약 채널에 따라 실제 결제 금액이 달라질 수 있다. 할인율뿐 아니라 예약 마감일과 수령 가능 날짜도 함께 확인하는 것이 좋다.

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