1985년 출시된 오징어집이 41년 만에 매운맛으로 나온다. 요거트에 들어 있던 비요뜨 초코링은 별도 상품이 됐고, 과자 칸쵸는 호빵으로 변신했다. 겨울철 길거리 간식인 씨앗호떡을 생크림빵에 접목한 제품도 등장했다.

농심 제공

유통업계가 이미 소비자에게 익숙한 브랜드와 먹거리를 활용해 신제품 경쟁에 나섰다. 기존 제품에 새로운 맛을 더하거나 인기 재료만 따로 떼어 판매하는 방식이다. 당류와 칼로리 부담을 줄이고 단백질과 칼슘 함량을 높인 제품도 잇따라 나오고 있다.

28일 업계에 따르면 농심은 오는 30일 스낵 신제품 ‘불오징어집’을 출시한다. 1985년 오징어집이 처음 나온 이후 41년 만에 선보이는 첫 시리즈 제품이다.

기존 오징어집의 모양과 바삭한 식감을 유지하면서 고추장과 고춧가루를 더해 매콤한 오징어볶음 맛을 구현했다.

농심은 2023년 6월 먹태깡에 이어 올해 6월 육포깡을 출시하는 등 안주용 과자 시장을 공략하고 있다. 불오징어집은 이마트와 이마트 에브리데이에서 먼저 판매한 뒤 유통채널을 확대할 예정이다.

서울우유협동조합은 요거트보다 토핑을 좋아하는 소비자들의 요구에 주목했다. 비요뜨에 들어가는 초코링만 따로 담은 ‘비요뜨 초코링 토핑’을 출시했다.

독일산 초코링을 15g씩 개별 포장해 요거트뿐 아니라 우유, 아이스크림 등에도 곁들여 먹을 수 있도록 했다. 2004년 출시된 비요뜨는 올해 7월 기준 누적 판매량 약 9억4000만개를 기록했다.

롯데웰푸드는 과자 브랜드 칸쵸를 겨울철 대표 간식인 호빵에 접목했다. 이달 초 단팥·야채·피자 호빵을 선보인 데 이어 옥수수와 초코 제품 2종을 추가했다.

호빵 윗면에는 칸쵸 캐릭터와 사람 이름을 새겼다. 과자에서 자신의 이름을 찾던 재미를 호빵에서도 느낄 수 있게 했다.

식단 관리를 하는 소비자를 겨냥한 제품도 늘고 있다. 단백질바와 치즈뿐 아니라 파스타 소스, 찹쌀떡까지 영양성분을 차별화한 신제품이 등장했다.

매일유업의 단백질 전문 브랜드 셀렉스는 리얼너츠바와 슬림베리바, 리얼너츠바 미니 등 프로틴바 3종을 출시했다.

리얼너츠바와 슬림베리바는 기존 제품보다 중량을 50g에서 40g으로 줄이면서도 단백질 함량은 12g으로 유지했다. 슬림베리바는 당류 1.7g에 식이섬유 3g을 담았다. 20g짜리 미니 제품에는 단백질 6g이 들어 있다.

오뚜기는 고칼슘 스트링치즈 플레인과 고구마 2종을 내놨다. 제품 1개(20g)에 칼슘 180~200mg을 함유했다. 하루 영양성분 기준치인 700mg의 약 26~29%에 해당한다.

동원홈푸드는 저당·저칼로리 전문 브랜드 비비드키친을 통해 저당 토마토 파스타소스를 출시했다. 설탕 대신 알룰로스를 활용해 100g당 당류 함량을 4g으로 낮췄다.

농협식품도 국산 통팥 앙금을 활용한 저당 통팥 찹쌀떡을 선보였다. 전통 간식에서도 당 함량을 고려한 제품이 나오고 있는 것이다.

빙그레는 어린이 소비자를 겨냥해 ‘따옴 유기농 아기상어’ 에디션을 출시했다. 사과&레드비트, 오렌지&브로콜리, 포도&보라당근 등 3종으로 모두 유기가공식품 인증을 받았다.

겨울철 간식과 연말 모임 수요를 겨냥한 신제품 출시도 이어지고 있다.

연세유업은 겨울철 길거리 간식인 씨앗호떡을 생크림빵에 접목한 ‘연세우유 씨앗호떡맛 생크림빵’을 출시했다. 전국 CU 편의점에서 판매하며 가격은 3600원이다.

파리바게뜨는 미국 현지 매장에서 핼러윈 시즌에 선보였던 초콜릿 케이크를 국내로 들여왔다.

‘미국에서 온 블랙초코 케이크’는 초콜릿 시트와 쿠키앤크림을 층층이 쌓고 지렁이 모양의 과일맛 젤리를 올린 제품이다. 미국 현지 사회관계망서비스(SNS)에서 관심을 끈 제품을 국내 소비자 취향에 맞춰 재해석했다.

하이트진로는 크리스마스 분위기를 담은 ‘2026 진로 윈터 에디션’을 선보였다. 기존 소주에 계절 한정 디자인을 적용해 연말 소비 수요를 겨냥했다.

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 사이드 메뉴 ‘소이파닭편육’을 출시하며 치킨 이외의 메뉴 선택지를 늘렸다.

샘표는 물 한 컵으로 간편하게 조리할 수 있는 즉석 김치콩나물국을 출시했다. 기존 미역국, 계란국, 된장국 등을 포함해 즉석국 제품군을 5종으로 확대했다.

농협식품은 강원도산 감자를 통째로 갈아 만든 감자옹심이도 선보였다. 추운 날씨에 집에서 따뜻한 국물 요리를 간편하게 즐기려는 소비자를 겨냥한 제품이다.

이번 신제품에서 눈에 띄는 건 기존 인기 브랜드의 활용 방식이다. 과자의 맛을 바꾸는 데 그치지 않고 호빵으로 만들거나 요거트 속 토핑을 독립 상품으로 내놓고 있다. 소비자에게 익숙한 브랜드를 유지하면서 새로운 구매 수요를 확보하려는 전략이다.

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