미국 블랙프라이데이(11월 27일)를 맞아 국내 유통업계도 대규모 할인 경쟁에 나섰다. 겨울 패딩과 코트부터 가전제품, 화장품, 먹거리까지 할인 품목도 폭넓다. 일부 온라인 쇼핑몰은 최대 80%대 할인율을 내걸었다.

롯데백화점 제공

백화점과 프리미엄 아울렛은 크리스마스 장식과 체험형 팝업스토어를 마련해 주말 나들이객을 맞는다. 대형마트는 딸기와 감귤, 소고기 등 겨울철 먹거리 가격을 낮추며 장바구니 수요 잡기에 나섰다.

28일 유통업계에 따르면 주요 할인 행사는 이달 말부터 다음 달 초까지 이어진다. 업체별로 행사 종료일과 할인 조건이 다른 만큼 구매하려는 상품에 따라 일정을 확인할 필요가 있다.

쿠팡은 29일까지 가전·디지털 블랙프라이데이 기획전을 진행한다. 삼성전자와 LG전자, 인텔, HP, 쿠첸, TCL 등 국내외 가전 브랜드가 참여한다.

삼성전자 갤럭시 탭 S12 구매 고객에게 카드 할인과 최대 5만원의 쿠팡캐시 적립 혜택을 제공한다. JBL 음향기기에는 와우회원 전용 할인 쿠폰을 적용한다.

전자레인지와 미니오븐, 청소기 등 생활가전을 비롯해 겨울철 수요가 늘어나는 난방·건강 가전도 할인 대상에 포함했다.

G마켓은 30일까지 블랙프라이데이 행사를 열고 뷰티·패션·디지털·해외직구 상품을 최대 78% 할인 판매한다.

매일 최대 3만원까지 할인받을 수 있는 7% 중복 할인 쿠폰을 제공한다. 제휴카드 결제 시 7% 추가 할인 혜택도 마련했다. 28일부터는 일부 디지털 상품에 장바구니 할인 쿠폰을 추가로 제공한다.

롯데온은 30일까지 ‘11월 라스트찬스’를 진행한다. 겨울 아우터와 화장품 등을 대상으로 10% 중복 할인 쿠폰과 10% 카카오페이 결제 혜택을 제공한다.

최대 85% 할인하는 ‘투데이 픽’에서는 연말 선물용 디퓨저와 겨울철 보습 화장품 등을 판매한다. 빈폴멘 겨울 특가전과 세라 블랙프라이데이 행사도 마련했다.

본격적인 추위를 앞두고 패션업계도 할인에 들어갔다.

무신사는 다음 달 2일까지 연중 최대 규모의 쇼핑 행사인 ‘무진장 26 겨울 블랙프라이데이’를 진행한다.

올해 판매량이 많았던 상품 1500여개를 특가에 선보인다. 나이키와 아디다스, 뉴발란스 등이 참여하는 브랜드별 할인 행사도 운영한다. 전국 무신사 스토어 11곳에서는 겨울 아우터 할인전을 연다.

유니클로는 다음 달 10일까지 2주간 겨울 감사제를 진행한다. 감사제를 2주에 걸쳐 진행하는 것은 6년 만이다.

히트텍과 퍼프테크, 후리스, 캐시미어 등 겨울철 인기 상품을 특가에 판매한다. 1차 행사는 다음 달 3일까지, 2차 행사는 4일부터 10일까지 진행하며 기간별로 할인 상품을 달리 구성한다.

11번가는 29일까지 ‘블랙 패션 위크’를 연다. 폴햄과 네파, 게스, 지오다노 등이 참여해 패딩과 코트, 기모 바지, 아동 방한 의류, 부츠 등을 행사 상품 기준 최대 30% 할인한다.

신세계사이먼은 다음 달 13일까지 여주·파주·부산·시흥·제주 프리미엄 아울렛에서 ‘사이먼 블랙프라이데이’를 진행한다.

델라라나와 제이린드버그, 스튜디오 톰보이는 기존 아울렛 판매가격에서 20%, 어그는 10% 추가 할인한다. 29일까지 행사 브랜드에서 삼성카드로 결제한 고객에게는 구매 금액에 따라 신세계상품권을 증정한다.

대형마트와 식품 전문 온라인몰은 겨울철 먹거리 할인에 집중한다.

롯데마트는 다음 달 2일까지 ‘생생 겨울 페스타’를 진행한다. 딸기와 감귤 등 제철 과일을 할인 판매하고, 엘포인트 회원에게는 호주산 소고기와 닭다리살을 40% 할인한다.

주말인 28일과 29일에는 보쌈용 국내산 돼지고기 삼겹살과 목심을 특가에 판매한다. 롯데슈퍼도 신선식품과 제철 수산물, 호빵 등을 할인한다.

SSG닷컴은 다음 달 2일까지 흑산도 홍어를 할인 판매한다. 15일간 숙성한 홍어에 20% 할인율을 적용하고, 멤버십 ‘쓱7클럽’ 회원에게는 전용 쿠폰을 통해 30% 할인 혜택을 제공한다.

수육용 돼지고기도 최대 40% 할인한다. 홍어와 수육에 곁들여 먹을 수 있는 묵은지 등도 준비했다.

이마트는 다음 달 2일까지 크리스마스 트리와 장식용품을 신세계포인트 적립 고객에게 최대 30% 할인하는 ‘미리 크리스마스’ 행사를 진행한다.

장식품과 조명이 포함된 원터치 팝업트리는 20% 할인한다. 1만원 이하 실속형 트리와 LED 트리도 마련했다. 트레이더스는 29일까지 삼성카드 결제 고객을 대상으로 크리스마스 장식용품 할인 행사를 연다.

백화점은 상품 할인뿐 아니라 가족과 연인 단위 고객이 즐길 수 있는 체험 공간을 마련했다.

롯데백화점은 30일까지 잠실 롯데월드몰 1층에서 아동 패션 브랜드 마리떼 키즈의 ‘홀리데이 빌리지’ 팝업스토어를 운영한다.

크리스마스 마을을 테마로 꾸민 공간에서 사진 촬영과 키캡 꾸미기, 산타에게 편지 쓰기 등을 체험할 수 있다.

같은 건물 2층에서는 다음 달 2일까지 영국 오디오 브랜드 마샬의 국내 첫 팝업스토어를 운영한다. 전 품목을 5% 할인하고 구매 고객에게 기념품을 증정한다.

신세계백화점은 다음 달 1일까지 강남점 1층에서 크리스챤 디올 뷰티의 홀리데이 팝업스토어를 선보인다.

대표 상품과 홀리데이 컬렉션 25종을 판매한다. 일정 금액 이상 구매한 고객은 팝업 전용 디올 카페에서 쿠키와 음료를 즐길 수 있다. 일부 상품에는 이니셜 각인 서비스도 제공한다.

현대백화점 목동점은 다음 달 3일까지 노스페이스 인기 상품 할인 팝업스토어를 운영한다. 판교점은 같은 기간 캐시미어·울 브랜드 에르흐스 팝업스토어를 연다.

더현대 서울은 29일까지 국가유산청과 함께 국가무형유산 전승자들의 작품을 판매하는 ‘K-크래프트 하우스’를 운영한다.

블랙프라이데이 할인율은 상품과 회원 등급, 결제 수단에 따라 달라진다. 최대 할인율만 보고 구매하기보다 평소 판매가격과 쿠폰 적용 후 최종 결제 금액을 비교하는 것이 좋다.

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