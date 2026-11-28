배우 박유림이 박훈정 감독의 신작 '슬픈 열대'로 강렬한 존재감을 드러냈다. '마녀'의 김다미, '마녀2'의 신시아에 이어 박 감독이 선택한 여성 주인공으로, 다채로운 킬러를 완성했다.

'슬픈 열대' 박유림 스틸컷

지난 25일 개봉한 '슬픈 열대'는 버려진 아이들을 거둬 킬러로 키운 절대자 사부가 살해된 뒤, 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 겨누며 복수에 나서는 과정을 그린다. '신세계', '마녀', '폭군'을 만든 박훈정 감독이 각본과 연출을 맡았다.

박 감독은 앞서 '마녀' 시리즈에서 신인 배우를 주인공으로 세워 화제를 모았다. 2018년 '마녀'에서는 1500대 1의 오디션 경쟁률을 뚫은 김다미에게 자윤 역을 맡겼다. 김다미는 이 작품으로 그해 청룡영화상 신인여우상 등 여러 신인상을 받았다. 2022년 '마녀2'에서는 1408대 1의 경쟁을 통과한 신시아를 새 주인공으로 낙점했다.

이번에 박 감독의 선택을 받은 배우는 박유림이다. 박 감독은 언론시사회에서 "죠죠 캐릭터는 찾기가 쉽지 않아서 각 매니지먼트에 있는 여배우들 사진을 정말 다 뒤져서 찾았다"고 캐스팅 과정을 밝혔다.

박유림은 극 중 어린 시절 스스로 조직에 들어와 사부를 맹목적으로 따르다 그의 죽음 뒤 열대를 혼돈에 빠뜨리는 킬러 죠죠를 연기했다. 죠죠는 잔혹하면서도 인정받고 싶은 욕망과 외로움, 여린 마음을 함께 지닌 인물이다.

박유림은 상반된 면모를 눈빛으로 표현했다. 표적을 처리할 때는 흔들림 없는 시선으로 냉혹함을 드러내다가도, 불안과 초조함이 스치는 순간에는 감춰둔 내면을 내비친다. 특히 영화 초반 루와 대화하는 장면에서는 얼굴을 가까이 비추는 화면 안에서 미묘하게 달라지는 감정을 섬세하게 전달한다.

일본어를 구사하고 총기를 다루는 인물인 만큼 준비 과정도 치밀했다. 일본어 교사와 어휘부터 말투, 억양까지 조율하고 녹음과 녹화를 거듭하며 죠죠만의 말투를 만들어갔다. 또한 3개월이 넘는 액션 훈련과 실제 사격 연습을 거쳐 총기 액션을 직접 소화했다. 언어와 몸의 움직임을 캐릭터에 맞춰 익힌 과정이 감정 연기와 어우러지며 죠죠의 설득력을 높였다.

박유림은 하마구치 류스케 감독의 '드라이브 마이 카'(2021)에서 한국 수어로 연기하는 배우 이유나 역을 맡아 얼굴을 알렸다. 이 영화는 제94회 아카데미 시상식 국제장편영화상을 받았다. 이후 넷플릭스 영화 '발레리나'(2023)와 JTBC 드라마 '기적의 형제'(2023) 등을 거치며 활동 영역을 넓혔다. 이처럼 다양한 작품에서 가능성을 보여준 박유림은 '슬픈 열대'로 기존 이미지와 다른 얼굴을 꺼내 보이는 데 성공했다.

특히 김다미, 신시아에 이은 '박훈정 픽'이 된 소감도 남다르다. 박유림은 최근 뉴스1과의 인터뷰에서 "부담보다도 기뻤다"며 "배우로서 같이 이름을 올리는 게 배우로서 엄청 행복했다"고 말했다. 이어 "저도 이어가고 싶고, 박훈정 감독님 팬이 많은데 실망하지 않게끔 하고 싶다"며 "예쁘게 봐주면 좋겠다"고 바랐다.

활동도 이어진다. 지난 26일 방송된 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'의 세 번째 작품 '나의 외로움이 널 부를 때'에서는 주종혁과 로맨스 호흡을 맞췄다. 이어 이병헌, 고윤정, 이도현 등이 출연하는 조선 초 배경의 무협 액션 영화 '남벌'로 다시 액션 연기를 선보인다.

'드라이브 마이 카'의 수어 연기에서 '슬픈 열대'의 일본어와 총기 액션까지, 박유림은 캐릭터에 따라 표현 방식을 바꿔가고 있다. '박훈정 픽'이라는 수식어를 넘어 자신만의 얼굴을 확장하고 있다는 점에서 다음 행보가 주목된다.

<뉴스1>

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