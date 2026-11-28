넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 흥행곡 '골든(Golden)'이 영국 오피셜 차트에서 롱런 인기를 이어갔다.

27일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면, '골든'은 오피셜 싱글 톱100 최신 차트(11월27일~12월3일 자)에서 90위에 랭크됐다.

전주(67위) 대비 23계단 하락했으나 75주 연속 차트인을 달성, 식지 않는 글로벌 음원 저력을 과시했다.

영국 오피셜 차트는 미국 빌보드 차트와 함께 세계 양대 팝 차트로 꼽힌다. '골든'은 1년 반가량 해당 차트 순위권을 꾸준히 지키며 이례적인 장기 흥행 기록을 써 내려가고 있다.

영국 싱어송라이터 제이미 밀러(Jamie Miller)의 '베이비돌(BABYDOLL)'은 지난주에 이어 싱글 톱100 정상을 지키며 6주 연속 1위를 달렸다. 연말 시즌을 앞두고 캐럴의 역주행도 본격화했다. 왬!(Wham!)의 '라스트 크리스마스(Last Christmas)'가 7위, 머라이어 캐리(Mariah Carey)의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)'가 8위로 각각 톱10에 재진입했다.

이번 주 오피셜 앨범 톱100 정상은 영국 팝 밴드 테이크 댓(Take That)의 정규 10집 '드리머스(Dreamers)'가 차지했다. 첫 주 8만5931유닛을 기록하며 올해 그룹 기준 최대 첫 주 성적을 거둔 테이크 댓은 통산 10번째 오피셜 앨범 차트 1위를 달성, 퀸(Queen)·콜드플레이(Coldplay)와 어깨를 나란히 했다. 영국 밴드 중 이들보다 더 많은 1위 앨범을 보유한 팀은 비틀스(The Beatles)와 롤링 스톤스(The Rolling Stones)뿐이다.

<뉴시스>

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