연말 OTT 시장에서 범죄·스릴러 장르가 존재감을 키우고 있다. 수능과 아르바이트, 교통사고처럼 일상에서 접하는 소재를 예측할 수 없는 사건으로 확장한 작품들이 시청자를 만난다.

28일 방송가에 따르면, 티빙 드라마 '대리수능'은 수능이라는 현실적 소재에 인간의 욕망과 심리전을 결합한 범죄 스릴러다. 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 얽힌 세 친구가 잘못된 선택을 하면서 돌이킬 수 없는 사건에 휘말린다. 배신과 트릭이 이어지는 가운데 아이들과 어른들의 이해관계가 충돌하며 긴장감을 높인다. '피라미드 게임'의 박소연 감독과 최수 작가가 의기투합했으며 배현성, 차강윤, 박윤호, 엄지원, 박혁권 등이 출연한다.

넷플릭스는 서로 다른 색깔의 장르물 두 편을 선보인다. 지난 10월30일 공개된 '꿀알바'는 높은 시급을 보장하는 수상한 인력사무소를 찾은 청년 혁준(이재욱)이 기괴한 노동 현장에 놓이면서 벌어지는 생계형 호러다. 빚에 쫓겨 시작한 아르바이트가 목숨을 건 생존으로 바뀌는 과정을 그린다. 고민시, 김민하, 이희준 등이 함께한다.

지난 20일 공개된 '푸른길'은 국경을 넘어 반복되는 연쇄살인 사건을 추적하는 하드보일드 범죄 스릴러다. 손석구가 한국 형사 김석을, 나가야마 에이타가 일본 형사 이노세를 연기한다. 서로 다른 수사 방식을 지닌 두 형사가 공조하며 사건의 진실을 파헤친다. 한준희 감독이 연출하고 김신록, 최성은, 정재영 등이 출연한다.

디즈니+는 '크래시2 : 분노의 도로'로 도로 위 범죄를 겨냥한다. 2024년 공개된 '크래시'의 후속작으로, 교통범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부 소속 광역수사대로 활동 범위를 넓혀 더욱 지능화된 사건에 맞선다. 이민기, 곽선영, 허성태 등 기존 배우들과 새롭게 합류한 박지성이 호흡을 맞춘다.

OTT 관계자는 "연말 OTT 장르물은 서로 다른 현실적 소재를 통해 범죄와 스릴러의 영역을 넓히고 있다. '대리수능'이 입시를 배경으로 인간의 욕망과 잘못된 선택이 불러오는 파국을 그린다면, '꿀알바'는 생계의 절박함을 기괴한 공포로, '크래시2 : 분노의 도로'는 일상적인 교통사고를 통쾌한 수사극으로 확장한다. '푸른길' 역시 국경을 넘나드는 연쇄살인 사건을 통해 범죄의 이면과 진실을 추적하는 긴장감을 전할 것"이라고 했다.

<뉴시스>

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