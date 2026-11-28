초등학생이 주요 고객이었던 학습지 회사들이 중고등학생은 물론 취학 전 유아와 50대 이상 중장년층으로 사업 영역을 넓히고 있다. 학령인구 감소로 신규 회원 확보가 어려워지면서 기존 회원의 학습 기간을 늘리고 새로운 연령대의 고객을 확보하려는 움직임이다.

윤선생 제공

28일 국가데이터처와 교육부의 ‘2025년 초중고 사교육비 조사 결과’에 따르면 지난해 전국 초중고 학생은 502만명으로 전년(513만명)보다 11만명 줄었다.

사교육비 총액도 29조2000억원에서 27조5000억원으로 5.7% 감소했다. 특히 초등학교 사교육비는 12조2000억원으로 7.9% 줄어 중학교(-3.2%)와 고등학교(-4.3%)보다 감소 폭이 컸다.

반면 사교육에 참여하는 학생의 1인당 월평균 지출액은 60만4000원으로 전년보다 2.0% 늘었다. 학생 수는 줄었지만 실제 교육 서비스를 이용하는 가정의 지출은 오히려 증가한 셈이다.

영어교육 전문기업 윤선생은 올해 3분기 출시한 방문학습 서비스 ‘퍼펙트케어’ 초등편에 이어 이달 중고등편을 선보였다. 초등편 출시 이후 중고등학생 학부모의 수요를 확인한 데 따른 것이다.

기존 교재와 진도 관리 중심의 수업에 개인별 심화 수업을 추가했다. 말하기 등 학생이 집중적으로 공부하고 싶거나 부족한 영역을 교사가 별도로 관리한다. 중고등편 학습비는 월 26만원이다.

비상교육도 초등 수학 브랜드를 중등 과정으로 확대했다. 2023년 ‘딱풀리는수학’을 내놓은 데 이어 올해 8월 ‘딱풀리는수학 중등’을 출시했다.

초등학교 6학년 과정을 마친 학생과 중학교 1학년이 대상이다. 교재와 온라인 개념 강의를 통해 내신과 수행평가를 준비할 수 있도록 구성했다. 자동 오답클리닉과 인공지능(AI) 기반 학습 관리 기능도 마련했다.

웅진씽크빅은 2019년 초등학생 대상 AI 종합학습 서비스 ‘웅진스마트올’을 출시한 뒤 이듬해 12월 중등 전 과목 학습 서비스인 ‘스마트올 중학’을 내놨다.

천재교과서 역시 디지털 학습 브랜드 밀크T를 유아·초등·중학·고등으로 나눠 운영하고 있다.

초등학교 졸업과 함께 기존 교육 서비스를 그만두던 회원들이 중학교 진학 이후에도 같은 브랜드를 이용할 수 있도록 상품을 갖춘 것이다.

학습 시작 연령을 낮추는 기업도 있다.

미래엔은 2023년 초등 온라인 학습 플랫폼 ‘미래엔초코’를 출시하고 지난해 ‘디지털초코 2.0’으로 전면 개편했다. 올해 6월에는 5~7세 유아를 위한 온라인 학습 플랫폼 ‘초코키즈’를 선보였다.

누리과정을 기반으로 한글과 받아쓰기, 수학과 연산 등을 공부할 수 있도록 구성했다. 영상 시청뿐 아니라 직접 참여하는 활동을 포함했다. 별도 약정이나 전용 학습기기 구매 없이 기존 PC나 태블릿으로 이용할 수 있다.

웅진씽크빅도 2024년 6월 기존 유아 학습 프로그램인 스마트올 쿠키·젤리를 스마트올 키즈와 통합해 유아 교육 콘텐츠를 강화했다.

중고등 입시교육을 주력으로 성장한 메가스터디교육은 반대 방향으로 사업을 확장했다. 2018년 초등 온라인 학습 브랜드 ‘엘리하이’를 출시한 데 이어 2023년에는 유아 학습 브랜드 ‘엘리하이 키즈’를 선보였다.

취학 전부터 브랜드에 익숙해진 회원을 초등학교 입학 이후에도 유지할 수 있다는 점에서 유아 교육 시장은 기존 초등 교육 사업과 연결하기 쉽다.

교육업계가 주목하는 또 다른 시장은 중장년층이다. 입시나 성적 향상이 아닌 자기계발과 두뇌 건강이 주요 학습 목적이다.

교원 구몬학습은 2024년 50세 이상을 대상으로 시니어 학습 프로그램 ‘구몬 액티브라이프’를 출시했다.

기존 구몬 교재와 교사의 방문 관리에 시니어 전용 매거진을 더한 상품이다. 국어, 수학, 영어, 일본어, 중국어, 한자, 브레인쏙쏙 가운데 원하는 과목을 선택할 수 있다.

구몬학습이 시니어 회원을 대상으로 실시한 자체 조사에서는 약 80%가 자기계발과 두뇌 건강을 목적으로 학습하는 것으로 나타났다.

대교도 2024년 분당서울대병원과 공동 개발한 교구를 활용해 일대일 인지 활동을 제공하는 ‘대교 브레인 트레이닝’을 출시했다.

지난해 5월에는 50대 이상 중장년층의 사고력 향상을 위한 학습 프로그램 ‘대교 내일의 학습’을 선보였다. 기존 방문학습 사업에서 축적한 교사 인력과 학습 관리 경험을 시니어 교육에 활용한 사례다.

교육기업의 사업 확장에는 학령인구 감소와 교육 소비의 변화가 맞물려 있다.

지난해 사교육 참여 학생의 월평균 지출액은 초등학생 51만2000원, 중학생 63만2000원, 고등학생 79만3000원이었다. 세 학교급 모두 전년보다 증가했다.

교육기업 입장에서는 신규 초등학생 회원을 확보하는 것만큼 기존 회원의 이용 기간을 늘리는 일이 중요해졌다. 교과 진도 관리 외에 취약 과목 집중 지도와 내신 대비 등 추가 서비스를 내놓는 배경이다.

시니어 시장은 학령인구 감소의 영향을 직접적으로 받지 않는다는 점에서 기존 학생 대상 사업과 차이가 있다. 다만 신규 상품 출시가 실제 회원 증가와 매출 확대로 이어질지는 지켜봐야 한다.

교육기업 간 경쟁이 초등학생 회원 확보에서 연령대별 고객 확보와 장기 회원 유지 경쟁으로 옮겨가고 있다.

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