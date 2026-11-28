롯데백화점에서 연간 1000만원 이상을 쓰는 VIP 고객은 명품 가방뿐 아니라 침구와 소고기 같은 일상 품목을 구매한 고객 비중도 일반 상위 고객보다 높은 것으로 나타났다.

롯데멤버스 제공

롯데멤버스는 최근 ‘엘포인트 트렌드 리포트’를 통해 이같이 밝혔다. 롯데멤버스는 엘포인트 회원 4500만 명의 데이터를 바탕으로 추정한 롯데백화점 VIP 고객군의 올해 1월부터 9월까지 오프라인 소비를 분석했다.

VIP 고객군은 2024년 12월부터 2025년 11월까지 롯데백화점 오프라인 구매액이 1000만원 이상이고 구매 일수가 12일 이상인 고객이다. 비교군은 같은 기간 VIP 고객군을 제외한 일반 고객 가운데 구매액 상위 10%에 해당하는 고객이다.

VIP 고객군의 1인당 평균 구매 횟수는 비교군의 3.4배였다. 백화점을 더 자주 찾았고, 구매 품목도 다양했다.

해당 품목을 구매한 고객의 비중은 VIP 고객군이 비교군보다 여성 가방 22.7%포인트, 스킨케어 32.1%포인트, 여성의류 아우터 27.1%포인트 높았다. 국산 소고기는 18.5%포인트, 성인침구는 18.3%포인트 높아 먹거리와 침구 같은 일상 품목에서도 차이를 보였다.

VIP 고객군은 롯데그룹 계열사도 폭넓게 이용했다. 롯데백화점을 제외한 롯데 제휴사 이용 개수는 1인당 평균 4.7개로, 엘포인트 전체 회원 평균 3.1개보다 많았다.

제휴사별 이용 비중은 롯데마트 58.8%, 롯데GRS 51.8%, 롯데컬처웍스 37.1%, 코리아세븐 29.1% 순이었다.

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