김영삼(YS)정부 시절인 1995년 9월 김기수 당시 서울고검장이 새 검찰총장으로 내정됐다. 지금 같은 검찰총장 인사청문회 제도가 없던 시절이라 ‘후보자’를 거칠 것 없이 대통령의 결단으로 바로 총장이 됐다. 이로써 법무부 장관, 경찰청장, 국세청장에 이어 검찰총장까지 핵심 권력 기관들 총수가 모두 YS의 경남고 후배로 채워졌다. 당시 어느 진보 신문은 사설에서 “검찰총장의 자리가 어떤 자리인가”라며 “김 대통령으로서는 ‘법 집행 기관의 장(長)’을 장악하고 싶었을 것”이라고 꼬집었다. 욕을 먹는 한이 있더라도 무조건 ‘확실한 내 사람’을 앉혀야 한다는 뜻일 것이다.

지난 10월2일을 기해 검찰청 명칭이 공소청으로 바뀌었다. 사진은 관청 건물 외벽에는 ‘공소청’이라고 맞게 표시돼 있으나 정작 도로 안내판은 그대로 ‘검찰청’으로 남아 혼란을 주는 모습. 세계일보 자료사진

검찰은 1948년 출범 당시부터 권력 기관이었다. 범죄 혐의가 불거진 이들을 재판에 넘겨 처벌을 받게 할지, 아니면 그냥 묻어 둘지 결정할 수 있으니 그랬다. 물론 1960년대 초부터 1980년대 말까지 이어진 군사 정권 시절 검찰은 여러 권력 기관들 중 하나일 뿐이었다. 대통령을 위시한 군부(軍部)가 정권의 핵심을 장악한 가운데 ‘중정’ 및 ‘안기부’로 대표되는 정보 기관, 그리고 경찰 등이 권력을 나눠 가지며 검찰을 적절히 견제했다. 특히 대통령의 눈과 귀를 붙든 정보 기관의 위력은 무시할 수 없었다. 1987년 민주화 이후 군인들이 권부를 떠나고 정보 기관과 경찰의 권세도 예전만 못하게 되자 비로소 검찰의 ‘독주’가 시작됐다.

과거 검찰의 막강한 권력을 아니꼽게 여기는 이들이 입버릇처럼 한 얘기가 ‘중앙 부처(법무부)의 일개 외청(검찰청)에 불과한 조직이∼’라는 힐난이었다. 통상 외청(外廳)의 장은 ‘청장’으로 불리며 차관급인데, 검찰청의 장만 명칭이 ‘총장’인데다 장관급 예우까지 받으니 심통이 날 법도 했다. 문재인정부 시절부터 검찰총장을 ‘검찰청장’으로 격하하려는 움직임이 있었으나, 검찰총장 직책을 명시한 헌법 조항에 가로막혀 무위에 그쳤다. 현 이재명정부 들어 기어이 검찰청을 없애고 그 자리에 ‘공소청’을 세웠지만, 공소청의 장도 여전히 검찰총장이다. 개헌 없이는 검찰총장 이름을 바꿀 수 없기 때문이다.

서울 서초구 공소청(옛 대검찰청) 청사 앞에 내걸린 공소청 깃발이 바람에 펄럭이고 있다. 연합뉴스

2025년 7월 이후 공석인 검찰총장 임명이 계속 지연되고 있다. 하마평에 오르는 인물은 여럿 있으나 정작 하겠다는 사람이 없는 탓이라고 한다. 말이 검찰총장이지 벌써부터 사람들 사이에선 ‘공소청장’이란 용어가 널리 쓰인다. “공소청의 장이니 공소청장 아니냐”고 물으면 대답이 궁하긴 하다. 여기에 이재명 대통령이 피고인으로 기소된 형사 사건들의 ‘공소 취소’가 워낙 큰 이슈로 부상하다 보니 너도나도 ‘공소’(公訴)라는 법률 용어가 익숙해졌다. 검찰총장이 되더라도 ‘공소청장’으로 불릴 게 뻔하고 심지어 후세에 ‘공소 취소청장’으로 기억될 수 있겠다 싶은 불안감이 총장 ‘구인난’의 근본 원인 아닌가 싶다.

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