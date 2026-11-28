국민연금공단이 기금형 퇴직연금을 운용할 수 있게 할지를 두고 국회에 방향이 반대인 법안이 함께 올라와 있다. 김성주 국민연금공단 이사장은 지난 6월 23일 온라인 기자설명회에서 공단이 참여하면 기존 퇴직연금보다 “3분의 1 정도 수수료, 3배 이상의 수익률”을 기대할 수 있다고 말했다.

노후자금을 상징하는 자료사진. unsplash

28일 국민연금기금운용본부에 따르면 올해 1~8월 국민연금기금의 누적 운용수익률은 14.77%(잠정)다. 상반기 27.22%보다 낮아졌다. 연간 수익률(금액가중 기준)은 2023년 13.59%, 2024년 15.00%, 2025년 18.82%(잠정)로 3년 연속 두 자릿수였다.

7월 주식시장이 급락하면서 기금 적립금은 6월 말 약 1866조원에서 7월 말 약 1684조원으로 한 달 새 182조원가량 줄었지만, 연초 이후 수익률은 두 자릿수를 유지했다. 8월 말 적립금은 1684조4400억원이다.

◆퇴직연금 DC형은 투자 손실 나면 내가 받을 돈도 줄어든다

국민연금과 퇴직연금은 손실이 가입자에게 미치는 방식이 다르다. 국민연금은 정해진 산식으로 연금을 지급한다. 7월 같은 급락이 와도 그달 지급액은 그대로다. 퇴직연금은 개인 계좌여서 퇴직하는 날의 평가액이 곧 가입자가 받는 돈이 된다.

공단이 참여하더라도 국민연금기금 운용 방식을 그대로 옮길 수는 없다. 퇴직 시점이 가까워질수록 주식 비중을 줄이고 안전자산을 늘리는 구조를 따로 짜야 한다. 국민연금도 주식과 채권이 함께 떨어진 2022년에는 8.22% 손실을 냈다. 이후 3년 연속 반등했지만, 그해 퇴직하는 가입자에게는 반등을 기다릴 시간이 없다.

김 이사장이 말한 ‘3배 이상’을 지난해 퇴직연금 수익률 6.47%에 대입하면 19%대가 나온다. 국민연금이 증시 호황을 누린 해의 성적이다. 수익률은 미리 약속할 수 있는 숫자가 아니어서 공시로 검증해야 한다.

공단이 좋은 해의 성과와 올해 7월 같은 하락기의 손실 폭을 민간 사업자와 같은 기준으로 공개하면, 가입자는 두 숫자를 나란히 놓고 고를 수 있다.

◆“점유율 묶고 허용” vs “아예 금지”

한 의원이 10월 2일 대표 발의한 근로자퇴직급여 보장법 개정안은 국민연금공단·공무원연금공단·사립학교교직원연금공단 등 공적연금관리기관에도 기금형 퇴직연금 시장을 열어 주는 내용이다.

민간 시장이 받을 충격을 줄이려고 부칙에 시장점유율 상한을 뒀다. 시행 후 3년간 10%, 4년차 20%, 5년차 30%다. 기금형 퇴직연금의 기금은 사업자의 다른 회계와 구분하도록 했다.

다른 의원은 이달 16일 반대 방향의 개정안을 대표 발의했다. 국민연금법 등 다른 법률에 따라 설립된 공적 연금·기금의 관리·운용기관은 퇴직연금제도를 설정·운영할 수 없게 하는 내용이다. 설립 근거 법률이 퇴직연금 사업을 명시적으로 허용하면 예외로 뒀다.

해당 의원은 앞서 13일 근로복지공단의 중소기업퇴직연금기금제도를 기업 규모 제한이 없는 퇴직연금기금제도로 넓히는 법안도 냈다. 공공 기금의 역할은 근로복지공단에 맡기겠다는 구상이다.

근로복지공단의 ‘푸른씨앗’은 공공 기금형의 성적표로 자주 거론된다. 출범 4년 만에 가입 사업장 약 4만2000곳, 가입자 약 19만명, 적립금 약 1조9000억원으로 커졌다.

연도별 수익률은 2023년 6.97%, 2024년 6.52%, 2025년 8.67%였다. 가입 대상은 올해 7월부터 50인 미만 사업장으로 넓어졌고, 내년 1월부터는 100인 미만 사업장도 가입할 수 있다.

◆공공기관 342곳부터 시작…비용은 누가 얼마나 부담하나

정부는 지난달 29일 ‘퇴직연금 기능강화 방안’을 발표하고 기금형 퇴직연금을 금융기관 개방형, 연합형, 공공기관 개방형 세 유형으로 운영하기로 했다.

기금형 퇴직연금 수탁법인이 되려면 노사 대표와 전문가, 정부 관계자 등이 참여하는 인가위원회의 심의를 거쳐 고용노동부 장관의 인가를 받아야 한다. 국민연금공단 참여는 일단 보류했다. 참여 방식과 범위를 두고 노사정과 전문가 사이에 이견이 있어 국회 논의가 필요하다는 이유다.

김 이사장은 민간 금융사와의 마찰을 줄일 방안으로 국내 공공기관 342곳의 퇴직연금 운용을 먼저 맡는 안을 검토해 왔다. 1인 이상 사업장 약 186만곳의 0.02% 수준이다. 시장이 작으니 작게 시작해 성과를 확인할 수 있다. 성과가 확인되면 범위를 넓히고, 기대에 못 미치면 중단하면 된다.

비용도 기준을 미리 정해 두면 관리할 수 있다. 퇴직연금 사업을 하려면 별도 운용 인력과 전산 시스템, 가입자 교육 체계가 필요하다. 공단은 퇴직연금을 국민연금기금과 별도 계정으로 운용하겠다는 구상이다.

인건비와 전산비를 두 사업이 어떤 비율로 나눌지 법령이나 시행규칙에 적어 두면, 국민연금 보험료로 퇴직연금 사업의 초기 적자를 메우는 일을 막을 수 있다.

공단이 들어오면 퇴직연금 시장 전체가 영향을 받는다. 지난해 퇴직연금 가입자가 부담한 총비용은 적립금 대비 연 0.407%였다. 공단이 같은 기준으로 비용과 성과를 공개하면, 공단을 고르지 않은 가입자도 자기 금융사의 수수료와 성과를 견줄 잣대가 생긴다.

목돈 인출을 줄이는 것도 과제다. 지난해 퇴직연금 수령을 시작한 계좌 가운데 연금으로 받은 비율은 계좌 기준 16.5%, 금액 기준 61.6%였다.

잔액이 큰 계좌는 연금으로 받고, 잔액이 작은 계좌 상당수는 일시금으로 빠져나간다는 뜻이다. 장기 분산투자와 연금 지급을 함께 다뤄 온 기관이 설계에 참여하면 이 문제를 푸는 데 보탬이 될 수 있다.

정부는 연내 법 개정을 추진하고 있다. 국민연금공단의 참여 범위와 근로복지공단 기금의 확대 폭은 국회 심사에서 정해진다.

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