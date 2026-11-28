하루 두 번 이상 양치하는 습관은 노년기 사망 위험과 뚜렷한 관련이 없었다. 차이가 나타난 것은 혀와 치아 사이를 따로 닦는 습관이었다.

혀클리너를 쓰는 일본 고령자는 쓰지 않는 고령자보다 6년간 전체 사망 위험이 23% 낮았다. 클립아트코리아

일본 65세 이상 고령자 9676명을 약 6년간 추적한 결과, 혀클리너를 쓰는 사람은 쓰지 않는 사람보다 전체 사망 위험이 23% 낮았다. 치실이나 치간칫솔을 쓰는 사람은 11% 낮았다.

◆구강 습관 7가지 비교…혀·치아 사이 관리만 사망 위험 낮아

28일 국제학술지 ‘저널 오브 덴티스트리(Journal of Dentistry)’에 따르면 도쿄과학대(옛 도쿄의과치과대) 연구팀은 일본노년학평가연구(JAGES) 자료로 고령자의 구강 관리 습관과 사망 위험의 관계를 분석했다. 논문은 5월 23일 온라인으로 먼저 공개됐고 9월호에 실렸다.

분석 대상은 2016년 10~11월 설문에 응한 65세 이상 9676명이다. 치아가 한 개 이상 남아 있고, 장기요양 인정을 받지 않고 일상생활을 스스로 하는 사람만 포함했다. 평균 나이는 73.7세다. 연구팀은 최장 2023년 6월 20일까지 사망 여부를 확인했다. 추적 기간 사망 발생률은 1000명당 연 17.3명이었다.

비교한 습관은 7가지다. 하루 두 번 이상 칫솔질, 치실·치간칫솔 사용, 혀클리너 사용, 치약 사용, 구강청결제 사용, 최근 12개월 이내 치료 목적 치과 방문, 정기 치과검진이다.

연령·성별·사회경제적 여건, 흡연 같은 생활습관, 기저질환을 보정하자 혀클리너 사용군의 사망 위험비는 0.77(95% 신뢰구간 0.68~0.87), 치실·치간칫솔 사용군은 0.89(0.80~0.99)로 나왔다. 쓰지 않는 사람을 1로 놓으면 각각 23%, 11% 낮은 수치다. 나머지 5가지 습관에서는 통계적으로 의미 있는 차이가 없었다.

혀클리너와 치간 세정 도구 사용이 전체 사망 위험과 보인 관련성은 연령·성별·흡연 여부 등에 따라 통계적으로 뚜렷하게 달라지지 않았다.

◆칫솔질, 건강 요인 보정하자 차이 사라져

칫솔질은 보정 전후 결과가 엇갈렸다. 하루 두 번 이상 이를 닦은 7427명 가운데 686명(9.2%)이 숨졌다. 두 번 미만인 2249명 가운데서는 313명(13.9%)이 숨졌다. 단순 비교하면 4.7%포인트 차이다.

연령과 흡연, 기저질환 등을 보정하자 위험비는 0.96(0.87~1.07)이 됐고 의미 있는 차이가 사라졌다. 처음 보인 차이는 대부분 이런 요인에서 나왔다는 얘기다. 치약 사용(0.98, 0.89~1.09)과 구강청결제 등 액체형 제품 사용(1.03, 0.92~1.15)도 차이가 없었다. 최근 12개월 이내 치료 목적 치과 방문(1.01, 0.90~1.13)과 정기검진(0.99, 0.88~1.13)도 마찬가지였다.

검진 기준을 최근 6개월 이내로 좁힌 보충 분석에서는 위험비가 0.85(0.74~0.97)로 사망 위험이 15% 낮았다. 주 분석이 아닌 보충 분석 결과라 검진 주기의 효과로 단정하긴 어렵다.

◆미국 1만609명 분석…치실 사용자 사망 위험 29.6%↓

같은 학술지 2026년 9월호에 실린 별도 연구에서는 미국 국민건강영양조사(NHANES) 2009~2014년 참여자 1만609명을 분석했다. 중국 제4군의대 연구팀이 분석한 결과, 치실을 사용한 집단의 전체 사망 위험은 사용하지 않은 집단보다 29.6% 낮았다.

잇몸병(치주염)이 있으면서 치실을 쓰지 않는 사람의 사망 위험이 가장 높았다. 이 연구팀도 관찰연구인 만큼 치실이 사망률을 직접 낮춘다는 근거로 봐선 안 된다고 밝혔다.

◆고령층 사망원인 2위 폐렴…입안 세균이 기도로

구강 관리와 사망 위험을 잇는 경로로 꼽히는 질환이 흡인성 폐렴이다. 삼키는 기능이 떨어지면 침이나 음식물과 함께 입안 세균이 기도로 넘어가 폐에 염증을 일으킨다.

국가데이터처 ‘2026 고령자 통계’에 따르면 지난해 65세 이상 인구 10만명당 폐렴 사망자는 281.8명으로 암(665.6명) 다음으로 많았다. 3위 심장질환(275.9명)과는 6명도 차이 나지 않는다. 전체 인구 폐렴 사망률(10만명당 60.8명)의 약 4.6배다. 전체 인구 기준으로도 폐렴은 사망원인 3위다.

전문적인 구강 관리와 폐렴 사망의 관계를 살핀 임상시험도 있다. 2022년 코크란 체계적 문헌고찰은 요양시설 입소자 454명이 참여한 무작위 대조시험 2건을 묶어 분석했다. 전문가에게 구강 관리를 받은 집단은 일반 관리를 받은 집단보다 2년간 폐렴 관련 사망 위험이 0.43배였다.

연구진은 이 근거의 확실성을 ‘낮음’으로 평가했다. 같은 고찰에서 폐렴 발생 자체(5건·5018명)와 전체 사망 위험은 뚜렷한 차이를 확인하지 못했다.

◆치아 사이는 틈에 맞춰, 혀는 부드럽게

칫솔만으로는 치아 사이 좁은 틈까지 닦기 어렵다. 혀 표면 돌기 사이에도 세균막이 쌓인다.

질병관리청 국가건강정보포털은 칫솔질과 함께 치실이나 치간칫솔로 치아 사이를 닦으라고 안내한다. 틈이 좁으면 치실을, 잇몸이 내려앉아 틈이 넓어졌다면 크기가 맞는 치간칫솔을 쓴다. 치간칫솔을 억지로 밀어 넣거나 치실을 잇몸 쪽으로 세게 당기면 상처가 날 수 있다.

치실이나 치간칫솔로 치아 사이를 닦는 습관도 사망 위험이 11% 낮은 것과 관련이 있었다. 생성형 AI로 제작한 이미지

혀에 세균막이 두껍게 끼어 돌기가 보이지 않을 정도라면 칫솔이나 혀클리너로 부드럽게 닦아낸다. 세게 긁으면 돌기가 상한다.

구강청결제는 입안 세균을 줄이는 데 도움이 되지만 칫솔질과 치아 사이 청소를 대신하진 못한다. 손을 쓰기 불편하거나 인지기능이 떨어진 고령자는 혼자 구강 관리를 하기 어렵다. 가족이나 돌봄 인력이 도와야 한다. 물이나 음식을 삼킬 때 자주 사레가 들리면 삼킴 기능 평가를 받아보는 게 좋다.

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