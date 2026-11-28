밥을 먹고 나면 속이 더부룩하다. 먹는 양은 그대로인데 체중이 계속 준다. 소화제를 먹어도 그때뿐이다. 이런 상태가 이어진다면 위장 문제로만 넘기지 말고 다른 원인도 따져봐야 한다. 췌장암에서도 나타날 수 있는 증상이다.

췌장과 주변 장기의 구조를 나타낸 의료 일러스트. 췌장 머리 부분에 생긴 종양이 담관을 막으면 담즙이 배출되지 못해 황달이나 짙은 소변이 나타날 수 있다. 위키미디어

소화불량이 있다고 해서 췌장암부터 걱정할 필요는 없다. 위염이나 기능성 소화불량 같은 흔한 원인이 훨씬 많다. 진료가 필요한 경우는 소화불량에 이유 없는 체중 감소, 대변 변화, 황달이 함께 나타날 때다.

◆10명 중 4명은 전이된 뒤 발견

28일 보건복지부와 중앙암등록본부의 국가암등록통계에 따르면 2023년 국내 췌장암 신규 환자는 9748명이었다. 전체 암 발생의 3.4%로 8위다.

2019~2023년 진단된 췌장암 환자의 5년 상대생존율은 17.0%였다. 전체 암(73.7%)의 4분의 1에도 못 미친다. 생존율은 발견 시점에 따라 크게 갈렸다. 암이 췌장 안에 머문 국한 단계는 47.8%, 주변 조직이나 림프절로 번진 국소 단계는 23.5%였다. 다른 장기로 퍼진 원격 전이 단계는 2.4%였다.

국한 단계에서 발견된 환자는 14.3%뿐이었다. 43.3%는 진단 당시 이미 원격 전이 상태였다. 주요 암 가운데 원격 전이 상태로 발견되는 비율이 가장 높다. 초기 증상이 뚜렷하지 않고, 증상이 나타나도 흔한 소화기 질환과 비슷해 지나치기 쉽다.

◆단순 소화 불량보다 ‘함께 오는 증상’이 단서

췌장은 위 뒤쪽에 있다. 음식물 소화를 돕는 효소를 만들어 소장으로 보내고, 혈당을 조절하는 인슐린을 분비한다. 종양이 소화효소가 지나는 관을 막거나 췌장 기능이 떨어지면 지방을 제대로 소화하지 못한다. 이때 식후 복부 팽만감이나 소화불량이 생길 수 있다.

영국 췌장암 단체 ‘팬크리애틱 캔서 UK’는 소화불량을 췌장암의 흔한 증상으로 꼽는다. 조금만 먹어도 배가 부르거나, 더부룩하거나, 트림과 가스가 잦아지는 것도 함께 제시한다.

이런 증상은 과식이나 위장 질환에서도 흔하기 때문에 체중 변화를 함께 확인해야 한다. 식사량을 줄이거나 운동을 늘리지 않았는데 체중이 계속 빠진다면 진료가 필요하다. 췌장암 환자의 체중 감소에는 식욕 저하, 소화·흡수 장애, 암으로 인한 대사 변화가 함께 작용할 수 있다.

혈당 변화도 췌장암을 의심할 단서가 된다. 암이 인슐린을 만드는 세포에 영향을 주면 당뇨병이 새로 생길 수 있다. 잘 관리되던 혈당이 갑자기 흔들리기도 한다.

◆물에 뜨는 기름진 변, 등으로 번지는 통증

화장실에서도 변화를 확인할 수 있다. 소화효소가 장에 충분히 닿지 못하면 지방이 분해되지 않은 채 배출된다. 이를 지방변이라고 한다.

변의 양이 늘고, 물에 뜨고, 냄새가 심해진다. 물을 내려도 변기에 기름기가 남기도 한다. 미국암협회(ACS)도 담즙과 췌장 소화효소가 장에 도달하지 못하면 변이 기름지고 물에 뜰 수 있다고 설명한다.

대변이 회색이나 흰색에 가깝게 옅어지는 것은 원인이 다르다. 담즙이 장으로 내려가지 못할 때 생기는 변화로, 황달과 함께 나타날 수 있다.

통증은 위치와 양상을 본다. 췌장암과 관련된 통증은 윗배에서 시작해 등으로 퍼질 수 있다. 식후나 누웠을 때 심해지고, 몸을 앞으로 숙이면 덜해지기도 한다.

등 통증은 근골격계 질환에서 훨씬 흔해서 통증만으로는 판단할 수 없다. 체중 감소나 지속적인 소화기 증상이 함께 나타나는지가 중요하다.

◆눈 흰자위 노래지는 황달, 즉시 진료받아야

가장 서둘러야 할 증상은 황달이다. 췌장 머리 부분에 생긴 종양이 담관을 누르면 담즙이 흐르지 못하면 혈액에 빌리루빈이 쌓여 눈 흰자위와 피부가 노랗게 변한다.

소변은 갈색으로 짙어지고, 대변은 옅어진다. 피부 가려움이 함께 오기도 한다. 미국암협회는 짙은 소변이 황달의 첫 신호일 때도 있다고 설명한다.

황달의 원인은 담석, 간염 같은 간·담관 질환이 췌장암보다 훨씬 흔하다. 어느 쪽이든 빨리 진료받아야 하는 증상이다. 영국 국민보건서비스(NHS)는 눈 흰자위나 피부가 노래지면 긴급 진료를 요청하거나 NHS 111에 연락하라고 권고한다.

◆소화불량 2주 넘으면 진료…체중 감소 땐 기다리지 말아야

NHS는 췌장암과 관련될 수 있는 증상이 악화하거나 2주가 지나도 나아지지 않으면 진료를 받으라고 권한다. 기존 소화기 질환으로 치료를 받는데 2주가 지나도 좋아지지 않는 경우도 마찬가지다.

이 기준을 모든 증상에 적용해서는 안 된다. 팬크리애틱 캔서 UK는 의도치 않게 체중이 줄면서 다음 증상 중 하나가 겹치면 주치의가 2주 안에 긴급 영상검사를 의뢰해야 한다고 안내한다.

췌장암 환자는 소화불량, 복부 팽만감, 이유 없는 체중 감소, 지방변, 등으로 퍼지는 통증을 겪을 수 있다. 이런 증상이 계속되거나 여러 개가 함께 나타나면 진료를 받아야 한다. AI 생성 이미지

배나 등의 통증, 메스꺼움, 설사나 변비, 최근의 당뇨병 진단이다. 이런 경우라면 증상이 저절로 가라앉기를 기다리지 말고 진료를 받는 게 좋다. 황달은 이보다 더 서둘러야 한다.

◆혈액검사 정상이어도 췌장암 배제 못 해

진료를 받는다고 곧바로 췌장암 검사를 모두 하지는 않는다. 의료진은 증상과 병력, 진찰 결과를 보고 혈액검사나 영상검사가 필요한지 판단한다.

췌장은 위와 십이지장 등에 가려 있어 일반 복부초음파로는 전체를 보기 어려울 수 있다. 췌장암이 의심되면 복부 CT나 MRI, 내시경초음파 검사를 한다.

CA19-9는 췌장암 치료 경과를 살피는 데 쓰는 혈액검사 지표다. 루이스 혈액형 특성에 따라 췌장암이 있어도 수치가 정상 범위에 머물 수 있다. 이 수치만으로는 췌장암을 배제할 수 없다.

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