더불어민주당 윤리심판원이 27일 최민희 최고위원에 대한 징계 안건을 심사한 결과 ‘당원 자격정지 2년’의 중징계를 의결했다. 징계가 확정되면 최 최고위원은 최고위원직을 잃고 2028년 총선에서 민주당 소속으로 출마할 수 없게 된다. 최 최고위원이 재심 신청을 예고한 가운데 친청(친정청래)계는 김민석 대표 징계 절차와의 형평성을 문제 삼으며 일제히 반발했다. 당내 중진 의원들의 중재 노력에도 불구하고 당권파와 친청계 간 갈등은 한층 격화할 전망이다.

더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원이 27일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. 연합

◆중징계 확정 시 최민희 與 소속으로 총선 출마 불가

이창환 민주당 윤리심판원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 “최 최고위원에 대한 윤리감찰단 징계 요청 건과 김민석 당대표에 대한 징계청원 회부의 건을 심사했다”며 “최 의원의 문제 된 일부 발언이 당의 품위를 훼손한 것으로 판단하고 제반 사정을 종합적으로 고려해 중징계 처분을 의결했다”고 말했다. 이 원장이 징계 수위를 직접 밝히지는 않았으나 당원 자격정지 2년으로 정해진 것으로 전해졌다. 이 원장은 “김 대표에 대한 징계청원 심사 회부의 건은 전체회의에 회부해 당헌·당규에 정해진 절차에 따라 조만간 심사해서 처리할 예정”이라고 덧붙였다.

최 최고위원은 사진·영상기자를 ‘하이에나 떼’라고 표현해 논란을 빚었으며, 지역구 비공개 간담회에서 ‘이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다’는 취지로 발언한 녹취가 공개되면서 친명(친이재명)계의 반발을 샀다. 당내 다른 의원을 비판한 발언이나 지난해 국회 국정감사 기간에 자녀 결혼식을 올리고 축의금 문제가 불거진 일 등 과거 논란도 도마에 올랐다. 민주당 당규상 징계는 △경고 △당직 자격정지 △당원 자격정지 △제명 네 단계로 구분되는데, 최 최고위원은 이미 경고를 받은 전력이 있어 이보다 높은 수위의 징계를 받을 것으로 예상됐다. 자격정지 기간은 1개월 이상, 최장 2년으로 최 최고위원은 제명 다음으로 높은 수위의 징계를 받았다.

윤리심판원의 결정이 최고위원회의 보고를 거쳐 그대로 확정되면 최 최고위원은 최고위원직을 잃게 된다. 민주당 당규에 따르면 당원 자격정지 시 징계 대상자의 당직은 자동 해제된다. 최 최고위원의 당원권 행사가 2년간 정지되면 2028년 총선에 민주당 소속으로 출마하는 것도 불가능하다.

더불어민주당 김민석 대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 왼쪽은 최민희 최고위원. 연합

◆친청계 일제히 반발…“김민석은?”

최 최고위원은 곧바로 불복 의사를 밝혔다. 징계 대상자는 징계 통보일로부터 7일 이내에 재심을 청구할 수 있다. 최 최고위원은 이날 페이스북에 “수용하기 어렵다”며 “당헌·당규 절차에 따라 재심을 신청하겠다”고 밝혔다.

최 최고위원 징계에 반대해 온 정청래 의원은 윤리심판원이 최 최고위원에 대해서는 중징계를 의결한 반면 김 대표에 대한 징계청원 건은 전체회의에 회부하기로 한 데에 “납득할 수 없다”며 “최민희가 중징계면, 김민석 ‘반·분·신 3자 비밀연합’의 해당행위는? 배가 산으로 가나?”라고 적었다. 김 대표가 전당대회 과정에서 제기했던 반명(반이재명)·분열주의·신천지 3자 비밀연합 주장을 둘러싸고 김 대표의 사과에도 당내 갈등은 이어지고 있다. 친청계는 김 대표의 주장으로 자신들은 물론 전당대회에서 자신들을 지지한 당원까지 상처를 입은 만큼, 김 대표에 대해서도 엄정한 판단이 이뤄져야 한다는 입장이다.

친청계 이성윤 최고위원도 납득할 수 없다면서 “한쪽은 벌써 중징계까지 의결하고, 다른 한쪽은 이제야 심사에 착수하다니 이런 이해가 안 되는 차이를 당원에게 어떻게 설명할 수 있느냐”며 “당대표 앞이라고 해서 원칙과 기준이 달라져서는 안 된다”고 밝혔다. 친청계 권향엽 의원은 “윤리심판원 판결례를 보더라도 과하다”고 했고, 정청래 지도부 당시 박규환 전 최고위원은 “윤리심판원, ‘당원주권, 민주주의’ 짓밟는 ‘정치 폭거’ 자행”이라고 했다.

◆요원해진 與 내홍 봉합

당내 중진 의원들을 중심으로 김 대표와 정 의원의 화해를 촉구하는 목소리가 잇따랐으나 이번 윤리심판원 결정을 계기로 계파 갈등은 당내 징계의 형평성 문제로까지 번졌다. 윤리심판원은 재심이 청구되면 그날부터 60일 이내에 재심 결과를 심의·의결해야 한다. 최 최고위원에 대한 재심과 김 대표에 대한 징계 심사 결과가 친청계가 반발할 또 다른 변수가 됐다. 반면 친명계 당권파를 중심으로는 이번 징계가 당의 공식 절차를 거친 결정이라는 점과 김 대표의 리더십 안정화 필요성 등을 들어 수위를 유지해야 한다는 목소리가 나올 것으로 보인다.

민주당 한 친명계 의원은 “최근 최 최고위원 행보를 보면 세력화하진 않았어도 반명·분열주의가 정서와 문화로는 있던 것 같다”며 “당내 소란이 있더라도 강하게 해야 한다”고 말했다. 여선웅 전 민주당 부대변인은 “이 정도의 당대표 흔들기면 선거 불복이라 대표가 기강을 세울 필요가 있다”며 “분당을 불사하고 정치적 힘으로 제어를 해야 할 것 같다”고 말했다. 여 전 부대변인은 “징계 수위가 당직 자격정지로 더 약하게 나온다고 그렇게 끝나지 않을 것”이라며 “(친청계는) 김 대표가 판결 받아야 한다는 주장을 철수할 수 없다”고 지적했다.

지난 26일 남인순 국회부의장과 정성호 의원 등 중진 의원들은 만찬 회동을 갖고 당내 화합을 강조한 바 있다. 22대 국회 전반기 국회의장을 지낸 우원식 의원과 국회부의장을 지낸 이학영 의원, 후반기 국회부의장인 남 의원은 당의 화합을 촉구하는 ‘여당 국회의원 공동성명’에 연명해 줄 것을 의원들에게 요청했다. 다만 정청래 의원은 김 대표의 사과에 무엇을 잘못했는지, 재발 방지책은 무엇인지 등 ‘사과의 3원칙’이 빠졌다고 주장하고 있어 현재로서는 두 사람의 회동도 성사되기 어려운 상황이다.

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